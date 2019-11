Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 11 novembre 2019

MONTRÉAL-NORD, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 11 novembre 2019.

Au début de cette séance, les membres du conseil ont félicité Mme Mylène Chassé pour sa nomination à titre de directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord, un partenaire important dans le développement économique de l'arrondissement. Ils ont également transmis leurs félicitations à Khellaf Lehad, une étoile montante de 14 ans en karaté, qui a obtenu le titre d'athlète par excellence des Jeux du Québec - Région Bourassa.

D'autre part, des remerciements ont été exprimés aux organismes partenaires de l'arrondissement et de l'Éco-quartier et aux citoyens qui contribuent à la propreté du quartier Nord-Est : Paroles d'ExcluEs/RaCiNE, Les Fourchettes de l'Espoir, Un itinéraire pour tous et la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal.

Les élus ont aussi rendu hommage au Cégep Marie-Victorin qui a récemment célébré ses 50 ans et dont le personnel s'investit pleinement dans la réussite éducative des quelque 3 800 étudiantes et étudiants qui fréquentent les programmes à l'enseignement régulier et des 3 000 adultes inscrits à la Formation continue et aux services aux entreprises.

Un hommage bien mérité

Le conseil d'arrondissement d'hier a été l'occasion de souligner les 10 ans de carrière politique de Mme Chantal Rossi, conseillère de la Ville. Élue la première fois conseillère d'arrondissement pour le district Marie-Clarac de Montréal-Nord en 2009, elle a été réélue en 2013 et en 2017. Depuis ses débuts, Mme Rossi a occupé le poste de mairesse par intérim de Montréal-Nord en 2016, et de conseillère associée au comité exécutif de la Ville de Montréal à la culture, au patrimoine et au design de 2013 à 2017. Elle a aussi été responsable des festivités du Centenaire de Montréal-Nord de 2015.

Connue pour porter les citoyens de Montréal-Nord dans son cœur, les élus ont souhaité à Mme Rossi que ces 10 années à leur service ne soient que les premières de plusieurs décennies…

Soutien financier à des organismes de l'arrondissement

Au cours de la même séance, les membres du conseil ont accordé un financement global de 131 656 $ à onze projets qui s'inscrivent dans le Plan d'action collectif de Montréal-Nord Priorité Jeunesse 2017-2027. Ces projets avaient été préalablement approuvés, dans le cadre de la Politique de l'enfant, par le comité exécutif de la Ville de Montréal.

Des subventions totalisant 25 720 $ ont aussi été accordées à des organismes reconnus de l'arrondissement afin de les soutenir dans leurs activités et dans leur prestation de service aux citoyens :

20 000 $ à la Table de quartier de Montréal-Nord pour la réalisation du projet « Bureau de liaison avec les citoyens dans le cadre du plan d'aménagement du Nord-Est (Revitalisation urbaine intégrée (RUI) du secteur Nord-Est) » et approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et l'organisme;

3 000 $ à Un Itinéraire pour tous pour l'activité « Halloween 2019 » qui a eu lieu le 31 octobre 2019 à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord;

1 220 $ à Halte-Femmes de Montréal-Nord pour réaliser une formation intitulée « Réussir une entrevue radio-télévision » qui a eu lieu le 16 octobre 2019 à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord;

1 000 $ à Entre-Parents de Montréal-Nord pour la tenue de l'événement « Fête de Noël pour les familles » qui aura lieu le 15 décembre 2019 au Centre des loisirs;

500 $ au Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord pour la tenue de l'événement « Noël des enfants » qui aura lieu le 7 décembre 2019 au Centre de loisirs.

Une nouvelle grille tarifaire

Au cours de la séance d'hier, les membres du conseil d'arrondissement ont aussi déposé, en vue d'une adoption à une séance ultérieure, le Règlement sur les tarifs (par ex : coûts des permis, frais de location de locaux ou de terrains sportifs, coûts des spectacles…) pour l'exercice financier 2020.

De façon globale, les tarifs de l'arrondissement ont été indexés au coût de la vie et alignés sur les orientations stratégiques de l'arrondissement.

En prévision de la saison hivernale

Les membres du conseil d'arrondissement ont autorisé une dépense de 589 247 $, auprès de Compass Minerals Canada, pour la fourniture et la livraison de sel régulier de déglaçage des chaussées et des trottoirs, pour la saison hivernale 2019-2020, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et l'entreprise.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: Renseignements pour les médias : Daniel Bussières, chef de division, daniel.bussieres@ville.montreal.qc.ca, 514 328-4000, poste 4083

Related Links

ville.montreal.qc.ca/mtlnord