Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 11 mars

En début de séance, les élus ont observé une minute de silence en mémoire des victimes de violence conjugale ainsi qu'à l'ensemble de la population haïtienne qui souffre présentement de la grande instabilité et du chaos qui règne dans le pays.

Un investissement majeur pour la sécurité

Plus que jamais, l'Arrondissement est engagé à renforcer son action afin d'assurer un milieu de vie sécuritaire à la population et de protéger la jeunesse. C'est pourquoi le Conseil a accordé à neuf organismes une contribution financière totale de 783 376 $ pour les années 2024 et 2025. Cette somme provient du programme Prévention Montréal 2023- 2025 (axe 1) et du budget de fonctionnement de l'Arrondissement. Les organismes récipiendaires sont les suivants: Fondation de la Visite, Institut Pacifique, Coup de Pouce Jeunesse, Centre de Pédiatrie sociale, Maison des Jeunes l'Ouverture, Centre des Jeunes l'Escale, YMCA, Coopératives Multisports, Hoodstock. Ces sommes permettront de poursuivre les actions en cours auprès des jeunes en difficulté afin d'éviter une coupure de services et une rupture des liens de confiance établis entre les jeunes et les intervenants ainsi qu'une perte de ressources et d'expertise au sein des organismes.

Soutien substantiel aux organismes sportifs

Les organismes locaux à but non lucratif prolongent la mission de l'Arrondissement et sont des partenaires de premier plan qui permettent de développer et de maintenir de saines habitudes de vie. C'est pourquoi le Conseil a accordé à sept organismes sportifs des contributions financières totalisant 439 869 $ pour la réalisation de leurs projets respectifs dans le cadre du Programme de soutien financier - Clubs sportifs. Les organismes ainsi soutenus sont: Centre d'Excellence en Karaté du Québec, Club de natation de Montréal-Nord, Club de patinage de vitesse les étoiles de la Ville de Montréal-Nord, Club de soccer de Montréal-Nord, Club de tir à l'arc Cupidon de Montréal-Nord Inc., Club de gymnastique Gymkhana de Montréal-Nord, Ringuette 96 Inc.

Important soutien financier au développement économique

Le Conseil a accordé une contribution financière d'un montant de 150 000 $ à l'organisme Le Pôle pour la réalisation du projet « Destination Fleury Est et Monselet ». Les interventions à mener sont, notamment, l'animation des artères commerciales de Fleury et Monselet, la promotion commerciale de ces deux artères et la mobilisation des commerçants autour des enjeux de leurs secteurs commerciaux.

Verdissement espaces publics de qualité

L'Arrondissement de Montréal-Nord désire améliorer la sécurité au niveau de ses espaces publics et les rendre plus vivants. Dans ce contexte, un secteur près de la rue Fleury a été identifié afin de répondre aux besoins de la communauté. Cet aménagement comportera trois principales composantes, soit le mobilier urbain, le marquage au sol et le verdissement.

Le projet sera à l'image du projet de la rue partagé de Dijon, un projet phare pour l'Est de l'arrondissement. Ce projet sera financé en partie par un soutien financier de 99 000 $ provenant du programme d'initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le cadre du projet « Triangle Fleury ».

Reconnaissance de 12 organismes

Le Conseil a approuvé les demandes de reconnaissance de 12 organismes à but non lucratif dans le cadre de la Politique de reconnaissance des organismes à but non lucratif et d'accès au soutien de l'Arrondissement. Cette reconnaissance est valide pour la période du 11 mars 2024 au 31 décembre 2026. Le Conseil a du même coup approuvé le changement de statut de l'organisme "Le cercle du troisième âge".

L'adoption de la Politique de reconnaissance des organismes et d'accès au soutien de l'Arrondissement permet, d'une part, de mieux reconnaître la contribution des organismes à l'amélioration de la qualité de vie des citoyen.nes du territoire et d'autre part, de les soutenir dans la réalisation de leur offre de services. De plus, cette Politique permet d'instaurer un processus commun, uniforme et transparent dans l'analyse des demandes de soutien; d'identifier un certain nombre de paramètres contribuant à une analyse objective et équitable des demandes reçues par l'Arrondissement et de favoriser une utilisation optimale des ressources disponibles.

Un geste important pour l'apaisement de la circulation

Le Conseil a donné un avis de motion pour modifier le règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils dans l'arrondissement. Il s'agit d'une première étape qui permettra d'adopter prochainement un nouveau règlement qui viendra concrètement modifier les routes de camionnage et apaiser significativement les grandes artères du territoire. Rappelons que, quotidiennement, plus de 1 000 camions par jour transitent par Montréal-Nord. Cette modification réglementaire est une suite logique du plan d'apaisement de la circulation de l'Arrondissement et viendra diminuer la pollution et le bruit et ainsi offrir une meilleure qualité de vie à la population de Montréal-Nord.

