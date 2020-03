Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement de mars

MONTRÉAL-NORD, QC, le 4 mars 2020 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 2 mars.

En début de séance, la mairesse Christine Black a d'entrée de jeu félicité l'organisme Coup de pouce jeunesse qui s'est vu décerner par Centraide le prix Solidaires Relève pour son programme Pairs aidants à l'école secondaire Calixa-Lavallée.

La mairesse a également souligné le grand succès populaire remporté par l'événement Neige en couleurs du 22 février dernier. Pas moins de 2 000 personnes sont venues célébrer l'hiver et profiter des nombreuses activités offertes et de l'animation. Une dernière activité de Neige en couleurs dans le Corridor vert se tiendra au parc Le Carignan le 28 mars prochain. C'est un rendez-vous!

La conseillère Chantal Rossi a aussi souligné le succès remporté par les activités présentées dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs dont la rencontre de Speed dating professionnel sur le milieu culturel pour les jeunes de 15 à 17 ans, ou encore la conférence sur l'histoire des Noirs au Québec par le rapper Webster.

Une heure pour la Terre à Montréal-Nord

Le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord est bien au fait de l'importance d'envoyer des messages symboliquement positifs et de montrer l'exemple lorsqu'il s'agit de la sensibilisation à la protection de l'environnement. C'est pourquoi il a confirmé la participation de l'arrondissement à l'événement « Une heure pour la terre » du Fonds mondial pour la nature (WWF). Celui-ci a pour but de sensibiliser la population à l'impact de nos dépenses énergétiques sur le climat et le rôle de la nature dans notre survie. Pour l'occasion, l'œuvre La Vélocité des lieux sera donc éteinte en soutien à la cause, le samedi 28 mars, de 20 h 30 à 21 h 30.

Des camps de jours estivaux pour un été extra!

Les enfants de Montréal-Nord auront la chance de passer un été des plus divertissant et instructif grâce aux camps de jour organisés par Les Fourchettes de l'Espoir spécialement pour eux. En effet, le conseil a octroyé un contrat de service à cet organisme bien connu, lors de sa séance de mars. Cette somme de 488 480 $ permettra d'offrir ce service à un coût qui respecte le budget des familles. Des services de garde seront aussi offerts à des prix abordables.

Un espace vert revampé et qui répond aux besoins des familles

Bonne nouvelle pour les familles qui habitent les environs du boulevard Langelier et de la rue Villeneuve. Le conseil d'arrondissement a adjugé un contrat au montant de 396 160,16 $ pour l'aménagement d'un parc à l'intersection sud-est de ces deux artères. Ce site qui abritait un immeuble résidentiel incendié en 2008 sera équipé d'une aire de jeu ludique et des bacs de plantation de verdure. On y installera également des supports à vélo, des bancs et des tables à pique-nique. Le concept a été développé dans une démarche de co-création avec les citoyens et les organismes du milieu afin de répondre le plus possible aux besoins des futurs usagers.

Service de billetterie de La Vitrine culturelle

Le conseil a approuvé une dépense de 4 071 $ afin d'octroyer un contrat de service professionnel à La Vitrine culturelle afin de pouvoir bénéficier de sa billetterie jusqu'au 31 décembre 2020. Cette décision permettra d'éviter un bris de service en attendant qu'un appel d'offres soit réalisé au courant de l'année pour octroyer un nouveau contrat de billetterie commune pour le réseau Accès culture, étant donné que la Vitrine n'offrira plus ce service.

Priorité jeunesse : le début d'une nouvelle ère de soutien à nos jeunes

Le conseil a attribué une somme de près de 2,3 M$ sur trois ans afin de financer 20 propositions de projets destinés à soutenir les organismes qui œuvrent auprès de la jeunesse Nord-Montréalaise dans le cadre de Priorité Jeunesse.

Le versement de ce soutien financier historique survient à la suite de l'adoption, le 3 décembre dernier, du tout nouveau Cadre de référence Programmes d'aide financière et ententes de partenariat avec les organismes à but non lucratif de Montréal-Nord. Celui-ci permet maintenant à l'administration municipale d'avoir une approche plus équitable et transparente auprès des organismes partenaires de l'arrondissement lors des appels de projets ou de la définition d'ententes de partenariat visant à octroyer des contributions financières en vue de réaliser des projets ou des contrats de service.

Une aide pour la propreté dans l'arrondissement

Soucieux d'offrir aux Nord-Montréalais un milieu de vie propre et attrayant, le conseil a accordé une contribution financière de 72 153 $ à l'organisme Les Fourchettes de l'Espoir afin que celui-ci puisse donner une première expérience d'emploi à des jeunes du secondaire ou éloignés du marché du travail grâce à son programme de brigade de propreté. Celle-ci opèrera dans six cours d'école, effectuera le nettoyage des terrains privés en façade des bâtiments de certaines rues et procèdera à la plantation d'arbres sur des terrains privés pour une période allant du 27 avril au 2 novembre 2020.

