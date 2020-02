Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement de février

MONTRÉAL-NORD, QC, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 3 février.

Pour amorcer cette première séance de l'année 2020, les membres du conseil ont observé une minute de silence en mémoire des victimes de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec, survenue le 29 janvier 2017, ainsi que des victimes du terrible tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010.

Le conseil a également tenu à souligner le 50e anniversaire de fondation de l'école Calixa-Lavallée. Pour l'occasion, son directeur, M. Dominic Besner, ainsi que le président de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, M. Miville Boudreault, ont été conviés à venir signer le livre d'or de l'arrondissement.

Vers plus d'équité en matière d'installations récréo-sportives

Les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord ont entériné lundi le dépôt d'une demande de financement pour la réalisation du complexe sportif et récréatif Garon dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'aide financière aux installations récréatives et sportives (PAFIRS) administré par la Direction des sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports de la Ville de Montréal.

Ce nouveau programme, financé à hauteur de 294 M$ par les gouvernements du Canada et du Québec, a pour objectif de soutenir des projets de construction, d'agrandissement, de rénovation ou de conversion d'infrastructures récréatives et sportives qui permettent la pratique d'activités par les résidents locaux.

Le projet de conversion d'un aréna désuet en un complexe comportant un gymnase triple, des salles multifonctionnelles, une palestre et un bassin aquatique qui a été déposé par Montréal-Nord correspond en tous points aux critères du programme.

L'Arrondissement compte donc sur la Ville de Montréal pour retenir ce projet parmi ceux qui seront financés dans le cadre du programme. Cela permettrait notamment de réduire le déficit criant d'installations sportives et de loisirs par rapport aux autres arrondissements de la métropole.

Travaux au parc de la maison Brignon-Dit-Lapierre

Soucieux de préserver le patrimoine et de rendre accessibles de nouveaux parcs et espaces verts aux Nord-Montréalais, le conseil a octroyé un contrat au montant de 187 313,71 $ à Terrassement Multi-paysage Inc. pour effectuer des travaux à la maison Brignon-Dit-Lapierre.

Ces travaux permettront d'abaisser un mur de soutènement et de redonner les pentes naturelles du terrain en s'appuyant sur la période de référence de la restauration architecturale de la maison, soit 1870. Ils permettront le réaménagement, par la suite, de l'ensemble du site conformément aux recommandations du Conseil du patrimoine de Montréal.

Rejet de soumissions pour le réaménagement du parc-école Jules-Verne

Signe du souci de gérer adéquatement les deniers publics, le conseil d'arrondissement s'est vu dans l'obligation de rejeter les quatre soumissions conformes reçues pour le projet de réaménagement du parc-école Jules-Verne. Cette décision s'imposait en raison de l'écart de prix de 67 % observé entre la soumission la plus basse et l'estimation des professionnels.

L'arrondissement prévoit retourner en appel d'offres dès que possible afin de respecter le calendrier de réalisation prévu en 2020. La rareté de la main-d'œuvre, la vitalité du marché et l'explosion des coûts du bitume et du béton pourraient expliquer ce très fort écart de coût.

Un geste en faveur de la résolution de conflits et de la médiation sociale

Le sentiment de sécurité et la cohabitation harmonieuse sont des ingrédients essentiels de la qualité de vie des familles de Montréal-Nord. C'est dans cet esprit que le conseil a octroyé une contribution financière de 75 344,50 $ à l'Institut Pacifique afin qu'il continue d'offrir, en 2020, des services de résolution de conflits et de médiation sociale à la population de l'arrondissement.

Ce service permet l'intervention d'un tiers impartial dans la recherche de solutions négociées afin d'assurer une meilleure cohabitation et d'éviter les conflits. Le conseil a du même coup approuvé le projet de convention avec cet organisme.

L'Institut est depuis peu installé dans de nouveaux locaux situés au 2901, boul. Gouin Est. Pour les rejoindre : 514 898-1522. Pour en savoir plus : institutpacifique.com

Un lieu pour la jeunesse

Comme tous les jeunes Montréalais, les jeunes de Montréal-Nord ont besoin d'avoir accès à des lieux qui leur ressemblent pour se retrouver, socialiser et se développer. Dans cet esprit, le conseil d'arrondissement a approuvé un renouvellement de bail d'une durée d'un an pour la location du 3705, rue Monselet, un local destiné à l'Espace jeunesse de l'ouest.

Dans un même ordre d'idée, l'arrondissement prévoit lancer prochainement un appel de propositions pour l'animation et la gestion de ce local qui se veut un lieu de rencontre, de divertissement et de découvertes destiné aux jeunes de 11 à 17 ans.

Un nouveau module de jeu en cadeau

Les nombreuses familles qui habitent à proximité de place Normandie pourront bientôt bénéficier d'un nouveau module de jeu pour enfants. Toujours dans un très bon état, ce module était précédemment installé dans un parc de l'arrondissement Ville-Marie. Il a généreusement été offert par ce dernier à l'arrondissement de Montréal-Nord en raison du réaménagement du parc où il se trouvait.

Construction d'une clinique médicale

Le conseil d'arrondissement a adopté une résolution qui autorise la construction du Complexe médical Montréal-Nord au 12421, boulevard Lacordaire, en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble.

Ce nouvel immeuble serait s'une superficie de 1 438 mètres carrés répartis sur trois étages et comporterait un stationnement en sous-sol. La prochaine étape de réalisation de ce projet sera l'émission, par l'arrondissement, d'un permis de construction.

