Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants de la séance du conseil du 1er mai

MONTRÉAL-NORD, le 3 mai 2023 /CNW/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du Conseil d'Arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 1er mai.En début de séance, les membres du Conseil ont observé une minute de silence pour honorer la mémoire de Mohammed Barhone, directeur général chez RePÈRE, relation d'entraide pour une paternité renouvelée et un pilier important de la communauté de Montréal-Nord décédé le 14 avril dernier.

Le Conseil a aussi reçu l'Orchestre à vent de Montréal-Nord est un symbole de la richesse culturelle et musicale de notre arrondissement. Depuis 50 ans, les membres de cet orchestre ont uni leurs talents musicaux pour offrir des performances inoubliables et émouvantes à notre communauté.Le Conseil a également souligné l'excellent travail des employés de la Direction des travaux publics qui ont participé à la construction de l'hôtel d'insectes au parc Lacordaire afin de protéger les insectes pollinisateurs et la biodiversité.

Le chalet du parc Saint-Laurent rénové pour les organismes

Le Conseil a adjugé à Patriarche Architecture un contrat pour services professionnels en architecture, ingénierie du bâtiment et architecture de paysage pour la rénovation du chalet du parc Saint-Laurent pour une dépense totale de 558 646 $ qui constitue un premier investissement pour ce bâtiment important

Situé au 11612 avenue Salk, ce bâtiment est occupé depuis plusieurs années par deux organismes communautaires pivots dans le secteur, soit la maison des jeunes l'Escale et la Bambinerie de l'organisme Entre Parents. La rénovation aura pour but d'améliorer les locaux devenus désuets et vétustes pour les organismes, tout en modernisant l'esthétique du bâtiment, en plus de permettre une plus grande versatilité des locaux dans leur ensemble, notamment par un meilleur accès aux usagers du parc.

Investissement dans le sport pour nos jeunes

Le Conseil a approuvé le projet de convention entre l'Arrondissement et le Club de hockey Midget AAA Laval-Montréal pour l'utilisation de l'aréna Fleury pour une durée de trois ans, soit de 2023-2026. En contrepartie de l'utilisation de l'aréna, le club de hockey s'engage à verser à l'Arrondissement la somme totale de 40 000 $. L'accueil du Midget AAA permet un rayonnement du hockey dans l'arrondissement. Le conseil pense que la présence de ce club saura continuer d'inspirer les jeunes de l'Organisation du hockey mineur de Montréal-Nord.

Le Conseil a également approuvé une convention de partenariat avec l'organisme Tennis Montréal pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023. Le projet s'adresse principalement aux jeunes de 6 à 17 ans, mais aussi aux adultes de l'arrondissement. Une programmation détaillée de cours de tennis est offerte à des groupes en fonction du niveau de jeu. Il s'agit de l'offre de service la moins dispendieuse offerte par l'organisme sur l'île de Montréal. Cette nouvelle entente constitue une bonification par rapport à l'offre précédente, et ce, à moindre coût. L'entente prévoit une prestation de services tout au long de l'année sur les terrains de tennis extérieurs et des gymnases de l'école secondaire Calixa-Lavallée.

Pour la revitalisation du Nord-Est

Le Conseil a accordé une contribution financière de 68 504 $ à la Table de quartier de Montréal-Nord pour la reconduction du financement du poste de coordonnateur de la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du secteur Nord-Est de l'arrondissement pour l'année 2023.

Le mandat principal est d'assurer le fonctionnement effectif des comités de la RUI et la mise en œuvre de la démarche par le biais d'un plan d'action issu de la communauté.

Pour des déplacements actifs et sécuritaires

Le Conseil continue le déploiement de mesures d'apaisement pour améliorer la sécurité et la qualité de vie dans ses quartiers. Ces mesures s'inscrivent dans la programmation 2023 du Plan local de déplacement qui vise à encourager la mobilité durable et à sécuriser les déplacements. Le plan prévoit des interventions à travers tout le territoire de l'arrondissement.

Parmi ces mesures, on retrouve l'aménagement de 126 dos-d'âne, incluant leur marquage, dans diverses rues autour des écoles Calixa-Lavallee, Amos et la Fraternité ainsi qu'autour des parcs Maurice-Bélanger, Saint-Laurent et de la mairie.

Le transport actif et durable étant aussi une priorité, l'Arrondissement prévoit prochainement l'aménagement de nouvelles pistes cyclables sur son territoire. Afin de permettre un aménagement sécuritaire de celles-ci, le Conseil a autorisé la mise à sens unique en direction est de la rue d'Amos, entre les rues Saint-Julien et Garon, ainsi que la mise à sens unique de la rue Prieur en direction est, de la limite ouest de son territoire jusqu'à l'avenue des Récollets.

Pour des infrastructures de qualité

Le Conseil a adjugé à Construction Larotek un contrat pour des travaux d'aménagement d'entrées charretières et de reconstruction de sections de trottoirs sur diverses rues pour une dépense totale de 1 090 201 $. Le contrat vise les rues suivantes: Mont-Joli, entre l'avenue Lausanne et le boulevard Saint-Michel; Prieur Est, entre le boulevard Saint-Michel et l'avenue Lausanne; Prieur-Est, entre le boulevard Saint-Michel et la limite de l'Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, ainsi que la construction des avancées de trottoirs à certains endroits.

