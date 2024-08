Arrêt de travail dans les transports ferroviaires - LE SERVICE TOUJOURS INTERROMPU SUR TROIS LIGNES DE TRAIN DE BANLIEUE

MONTRÉAL, le 23 août 2024 /CNW/ - Exo tient à informer sa clientèle et ses partenaires que le service sur les lignes de trains circulant sur les voies du CPKC, soit les lignes 11 - Vaudreuil/Hudson, 12 - Saint-Jérôme et 14 - Candiac demeure suspendu.

Nous sommes en attente des informations nécessaires que le CPKC doit fournir pour planifier la reprise du service sur les lignes. Le délai de reprise du service de train de banlieue est donc encore inconnu pour l'instant.

Évidemment, exo souhaite pouvoir reprendre le service le plus rapidement possible afin de limiter au maximum les conséquences pour sa clientèle l'aube de la rentrée scolaire. Nous espérons que les parties pourront rapidement arriver à une entente.

Maintien des mesures alternatives de déplacement

Les mesures alternatives de déplacement en place depuis jeudi restent donc en vigueur jusqu'à nouvel ordre. En l'absence d'indications claires concernant le moment exact de la reprise, nos équipes continuent de se préparer à déployer des navettes additionnelles par autobus à compter du lundi 26 août.

Les clients qui utilisent habituellement le train la fin de semaine sont invités à planifier autrement leurs déplacements. Pour identifier les autres services de transport collectif, le planificateur de trajets d'exo est un bon outil. Il suffit de décocher l'option train pour voir les autres possibilités de trajet.

Pour consulter les options de déplacement :

Le Planificateur de trajet d'exo (https://exo.quebec/fr/planifier-trajet), en décochant l'option «train»

L'ensemble des mesures alternatives qui seront mises en place: https://bit.ly/negotrain

Les comptes X des lignes de train Vaudreuil / Hudson , Saint-Jérôme et Candiac

/ , Saint-Jérôme et L'application Chrono

Nous recommandons à la clientèle de visiter régulièrement le site web exo.quebec et de s'abonner à notre Infolettre pour recevoir les courriels de mise à jour. Ceux-ci seront transmis dès que nous serons en mesure de statuer sur les modalités et le moment de reprise du service.

À moins d'un événement nouveau, exo fera le point dimanche en prévision du lendemain.

