Arrêt de travail dans les transports ferroviaires - EXO DOIT SUSPENDRE LE SERVICE SUR 3 LIGNES DE TRAIN

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - En raison d'un arrêt de travail dans les transports ferroviaires, exo confirme qu'aucun service ne pourra être offert sur les lignes de trains circulant sur les voies du CPKC, soit les lignes 11 - Vaudreuil/Hudson, 12 - Saint-Jérôme et 14 - Candiac. Les trains circulant sur le réseau du CN, les lignes 13 - Mont-Saint-Hilaire et 15 - Mascouche, continueront, quant à elles, de circuler normalement.

Nos équipes seront sur le terrain aujourd'hui et demain pour accompagner et orienter la clientèle.

Pour consulter les options de déplacement :

Le Planificateur de trajet d'exo (https://exo.quebec/fr/planifier-trajet), en décochant l'option «train»

L'ensemble des mesures alternatives qui seront mises en place: https://bit.ly/negotrain

Les comptes X des lignes de train Vaudreuil / Hudson , Saint-Jérôme et Candiac

/ , Saint-Jérôme et L'application Chrono

Mesures alternatives à compter du lundi 26 août

Le nombre d'autobus disponibles dans la région métropolitaine étant insuffisant pour remplacer toute la capacité des trains annulés, les mesures alternatives se concentreront à desservir la majorité des gares situées à l'extérieur de l'île de Montréal et Laval. Les usagers des gares de l'île de Montréal et Laval sont invités à emprunter les réseaux de la STM et de la STL.

Compte tenu de la capacité financière et opérationnelle limitée d'exo, les mesures d'atténuation qui seront proposées desserviront principalement les voyages de train en heure de pointe. La fréquence des navettes sera planifiée, mais elles ne seront pas assignées à un horaire précis. La congestion routière ou les conditions climatiques pourraient affecter la durée des déplacements.

Toute l'information est disponible sur cette page dédiée : https://bit.ly/negotrain

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Eric Edström, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]