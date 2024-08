OTTAWA, ON, le 22 août 2024 /CNW/ - L'arrêt complet des activités ferroviaires de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et du Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) aura un impact dévastateur sur l'économie, les PME et les consommateurs du pays, prévient la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

La FCEI a déjà reçu des commentaires de propriétaires de PME qui craignent de ne pas recevoir les livraisons essentielles, notamment le kérosène, les intrants manufacturiers, les pièces de véhicules, les produits de vente au détail et l'équipement agricole.

En plus de nuire aux expéditions de matières premières et de biens essentiels aux activités des PME, ces arrêts de travail réduiront la quantité de produits de consommation disponibles dans les épiceries et les pharmacies, y compris les préparations pour nourrisson. Ces arrêts de travail compliqueront également les déplacements de milliers de personnes dans les trois plus grandes villes du Canada. Certaines PME affirment déjà qu'elles devront interrompre leurs activités, car elles ne pourront plus recevoir des intrants essentiels ou remplir leurs obligations contractuelles envers leurs clients.

Les PME n'auront que très peu d'options, d'autant plus que les capacités de camionnage sont limitées et que les cargaisons sont maintenant bloquées dans le système. Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi pour cet arrêt de travail. De nombreuses PME sont déjà très affaiblies par la faiblesse de la demande et l'augmentation considérable des coûts d'exploitation,

Nous demandons au gouvernement fédéral d'intervenir immédiatement en imposant un processus d'arbitrage exécutoire ou en adoptant une loi de retour au travail. À long terme, le Canada doit trouver une meilleure façon de gérer les conflits du travail en tenant compte des principaux acteurs de la chaîne d'approvisionnement.

− Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales, FCEI

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]