OTTAWA, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Police fédérale, Région du Centre, Gendarmerie royale du Canada (GRC) a porté des accusations contre huit personnes d'Ottawa, de Gatineau et de Montréal dans le cadre d'une cyberfraude ciblant le programme Prestation canadienne d'urgence (PCU). La PCU a été mise en place pour soutenir les Canadiens pendant la pandémie de COVID-19 et était administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC).

En août 2020, l'unité internationale de lutte contre la corruption de l'Équipe des Enquêtes internationales et délicates de la GRC, de concert avec l'équipe d'enquête sur la cybercriminalité, ont lancé une enquête conjointe concernant une cyberattaque ciblant le portail en ligne de l'ARC.

L'enquête a révélé un stratagème de fraude sophistiqué impliquant des réseaux de personnes qui ont travaillé ensemble pour subtiliser des identités personnelles, accéder illégalement à des comptes de l'ARC et demander frauduleusement des prestations du programme PCU.

Avec l'aide de l'ARC, les enquêteurs ont déterminé que des suspects ont obtenu un accès non autorisé aux comptes de contribuables, ont modifié les renseignements bancaires et ont redirigé les paiements de la PCU vers des comptes sous leur contrôle. Les réclamations frauduleuses liées à ces accusés ont totalisé environ 364 000 $ obtenus frauduleusement auprès du gouvernement du Canada.

La GRC remercie le Groupe de gestion juricomptable (GGJ), le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour leur coopération et leur soutien tout au long de l'enquête.

À la suite de l'enquête, des accusations ont été portées contre les sept personnes suivantes en vertu du Code criminel :

Paul Harry Jayme, 39 ans, de Montréal, au Québec.

Fraude de plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1)a)

Houssame Bennouna, 26 ans, de Montréal, au Québec.

Fraude de plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1)a)

David Richard Thran, 25 ans, d'Ottawa, en Ontario.

Fraude de plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1)a)

Possession de renseignements sur l'identité en vue de commettre un acte criminel, en violation de l'article 402.2(1)

Louis Henri DacouryTabley, 29 ans, de Montréal, au Québec,

Kouakou Ange Patrick Elliams Kouassi, 31 ans, de Gatineau, au Québec et

Lagaud Paul André Bouabre, 26 ans, de Gatineau, au Québec.

Fraude de plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1)a)

Possession de renseignements sur l'identité en vue de commettre un acte criminel, en violation de l'article 402.2(1)

Mory Ismael Toure, 36 ans, de Gatineau, au Québec.

Possession de renseignements sur l'identité en vue de commettre un acte criminel, en violation de l'article 402.2(1)

De plus, le 29 mai 2025, Jospin Berol MougangTionjock, 28 ans, de Montréal, au Québec, a été accusé de l'infraction suivante en vertu du Code criminel dans le cadre de l'enquête :

Fraude de plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1)a)

Les accusés doivent comparaître devant le tribunal à Montréal, au Québec, le 7 juillet 2026.

« Les fraudes informatiques ciblant les programmes d'avantages sociaux du gouvernement présentent des défis complexes et en évolution pour les organismes d'application de la loi. Ces crimes dépassent souvent les frontières et nécessitent des approches d'enquête spécialisées pour identifier les responsables et perturber leurs activités. »

- Inspecteur Guy Michel Nkili, officier responsable de l'unité internationale de lutte contre la corruption de la région centrale de la GRC.

« Cette enquête met en évidence la force de nos partenariats et notre capacité à conjuguer des expertises en cybersécurité, en finance et en enquête. En collaborant étroitement, nous renforçons notre capacité à protéger les Canadiens et à assurer l'intégrité des programmes publics essentiels. »

- Inspecteur Patrick Poulin, officier responsable de l'équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la région du Centre de la GRC.

« L'Agence du revenu du Canada a une tolérance zéro envers la fraude facilitée par les technologies visant les programmes gouvernementaux sur lesquels les Canadiens comptent. Nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes d'application de la loi et nos partenaires pour détecter les menaces qui pèsent sur nos systèmes, les perturber et y répondre, et nous continuerons de prendre des mesures décisives pour protéger les renseignements sur les contribuables et les fonds publics. La fraude contre l'État n'est pas sans victimes, et ceux qui cherchent à exploiter ces programmes seront tenus responsables. »

- Harry Gill, commissaire adjoint et agent de sécurité de l'Agence de la section de la sécurité de l'ARC

Quelques faits

L'Équipe des Enquêtes internationales et délicates de la GRC enquête sur des sujets délicats et à risque élevé qui représentent une menace pour les institutions du gouvernement, les fonctionnaires et l'intégrité de la Couronne, ou compromettent l'intégrité politique, économique et sociale du Canada.

L'Équipe des Enquêtes internationales et délicates de la GRC a le mandat d'enquêter sur les activités criminelles liées aux technologies et les menaces contre les infrastructures essentielles, en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux pour relever les défis techniques et opérationnels de la cybercriminalité.

Les valeurs fondamentales de la GRC guident notre travail quotidien. Tous les employés sont tenus d'incarner ces valeurs dans l'exercice de leurs fonctions. Cette enquête démontre notre engagement à offrir un service d'excellence en misant sur la technologie et l'expertise afin d'assurer la sécurité de nos collectivités.

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SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

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