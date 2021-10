OTTAWA, ON, le 13 oct. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à renouveler ses relations avec les peuples autochtones. À cette fin, Pêches et Océans Canada (MPO) continue de travailler avec les Premières Nations des Maritimes et de la Gaspésie, au Québec, en vue de mettre en œuvre de manière continue leur droit issu de traités visant à pêcher en vue d'assurer un moyen de subsistance convenable, tout en maintenant la durabilité de la pêche pour tous les pêcheurs.

S'appuyant sur le succès d'un précédent arrangement conclu avec la Première Nation de Potlotek, le MPO est parvenu à un arrangement provisoire qui permettra aux membres des Premières Nations de Bear River et de la vallée de l'Annapolis de pêcher le homard à la recherche d'un moyen de subsistance convenable au cours des saisons établies dans les zones de pêche au homard (ZPH) 33, 34 et 35. La ZPH 35 ouvre ce jeudi (14 octobre) et les ZPH 33 et 34 ouvrent le 29 novembre. Cet arrangement provisoire avec deux communautés micmaques situées dans le district de Kespukwitk ou à proximité de celui-ci permettra de mettre en œuvre le Plan de gestion des pêches de subsistance de Kespukwitk Netukulimk, et de permettre la vente de homard.

Les Premières Nations de Bear River et de la vallée de l'Annapolis désigneront des membres de leurs collectivités, qui sont autorisés à pêcher le homard en vertu du Plan de gestion des pêches de subsistance de Kespukwitk Netukulimk pour le homard, qu'elles ont élaboré conjointement. Les Premières Nations de l'Acadie et de Glooscap ont également participé à l'élaboration de ce plan de gestion, et pourraient demander à leurs communautés de prendre part à la pêche cette saison en vertu de cet arrangement à une date ultérieure.

En reconnaissant qu'il s'agit d'une mesure provisoire, le Ministère est déterminé à poursuivre les consultations avec les Premières Nations, en vue d'accroître leur accès à leurs pêches fondées sur les droits, et d'assurer une pêche stable, prévisible, et durable pour tous les pêcheurs.

« Cet arrangement permettra aux Premières Nations de Bear River et de la vallée de l'Annapolis de pêcher en vue d'assurer une subsistance convenable. Il respecte la vision et les besoins de chaque communauté, s'harmonise avec le cadre réglementaire du MPO, et assurera une pêche durable et stable pour tout le monde. Il s'agit d'un pas en avant positif, que nous sommes fiers de franchir en tout partenariat. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Kespukwitk est l'un des sept districts micmacs du Canada atlantique et du Québec, et correspond au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

atlantique et du Québec, et correspond au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. La pêche a été autorisée et peut avoir lieu une fois que la saison établie du MPO est ouverte dans chaque ZPH respective. Par conséquent, la pêche dans la ZPH 35 peut débuter le 14 octobre 2021.

Dates pour la ZPH 33 : du 29 novembre 2021 au 31 mai 2022.



Dates pour la ZPH 34 : du 29 novembre 2021 au 31 mai 2022.



Dates pour la ZPH 35 : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2021, et du 28 février 2022 au 31 juillet 2022.

du 28 février 2022 au 31 juillet 2022. La pêche est autorisée à se poursuivre jusqu'à la fin de la saison établie dans chaque ZPH respective. Ces dates de début peuvent changer légèrement, en raison du mauvais temps.

Le MPO reconnaîtra les pêcheurs désignés en vertu du Plan de gestion des pêches de subsistance de Kespukwitk Netukulimk, comme étant autorisés à pêcher jusqu'à 3 500 casiers à jakej (homard) (jusqu'à 70 par pêcheur), pendant les saisons établies dans les zones de pêche au homard 33, 34 et 35, avoisinant le district traditionnel de Kespukwitk.

La mise en œuvre provisoire du Plan de gestion des pêches de subsistance de Kespukwitk Netukulimk ne permettra pas d'accroître l'effort de pêche dans ces ZPH.

