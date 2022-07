Pour célébrer le lancement de cette boisson nostalgique, maintenant avec 5% d'alcool, AriZona Hard aidera les Québecois.es à vivre leur rêve des années 90 à l'âge adulte en leur offrant la possibilité de se teindre les cheveux d'une couleur vive, le tout sans frais! On a tous déjà pensé à changer sa coiffure de manière radicale. Heureusement, certaines tendances ne se démodent jamais - comme un look audacieux et lumineux pour l'été ! Entourés de meubles rétros et colorés, le tout dans une palette des années 90 parfaite pour Instagram, les clients auront la chance de se replonger dans un monde digne des années 90, tout en profitant du goût emblématique d'AriZona qu'ils connaissent tous.

« Puisque l'on connaît bien l'amour des Québécois pour les boissons AriZona, nous sommes heureux de pouvoir enfin leur fournir une boisson adaptée à leurs vies d'aujourd'hui, le tout avec une touche de nostalgie des années 90 ! » a déclaré Michelle Sowinski, gestionnaire principale au marketing chez Molson Coors. « Grâce au Salon AriZona, nous espérons pouvoir replonger les gens dans cette époque pas si lointaine et porter un toast à la vie d'adulte ! ».

Joignez-vous à AriZona Hard les 6 et 7 août prochain de midi à 20h au 227 rue Notre-Dame Ouest pour avoir la chance de recevoir un relooking, et d'être parmi les premiers à goûter aux thés glacés AriZona Hard. Les Québecois.es d'âge légal peuvent prendre un rendez-vous avec l'un de nos stylistes, selon le principe du premier arrivé, premier servi, en visitant LaVieAdulteAvecAriZona.com. Si vous ne pouvez pas vous rendre au Salon AriZona, n'oubliez pas de vous procurer la AriZona Hard dans les dépanneurs et épiceries participants de la province pour en profiter tout l'été !

