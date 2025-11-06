DAN: TSX-V (Canada)

JE9N: FSE (Germany)

DRRSF: OTCQX (USA)

SAGUENAY, QC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (OTCQX: DRRSF) (FRANCFORT: JE9N), une entreprise minière de phosphate en phase de développement, qui fait avancer le projet Lac à Paul dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, est heureuse d'annoncer que l'entreprise s'est associée, par le biais d'un protocole d'entente (« MoU »), à Travertine Technologies Inc. (« Travertine ») pour la production d'acide phosphorique purifié (« APP ») en combinant le procédé exclusif de Travertine avec le concentré de phosphate haute pureté d'Arianne.

Le procédé phosphaté de Travertine produit de l'APP à partir du concentré de phosphate utilisant de l'acide sulfurique recyclé, éliminant ainsi un coût important associé à la production d'APP. De plus, ce procédé élimine les déchets de phosphogypse tout en produisant des matériaux carboneutres ou carbones négatifs pour les ciments, ce qui le rend écologique. Le concentré de phosphate d'Arianne est une matière première idéale pour ce procédé grâce à sa grande pureté les faibles contaminants. Les travaux actuels sont en cours pour faire progresser l'ingénierie sur une installation commerciale réduite de phase 1 qui devrait produire de l'APP destiné à la production de matériaux actifs cathodiques au lithium, fer, phosphate (« LFP »).

« Nous sommes ravis de collaborer avec Travertine sur ce projet », a déclaré Brian Ostroff, chef des initiatives stratégiques et commerciales. « Ce partenariat s'inscrit directement dans la stratégie d'Arianne, qui est non seulement une minière de phosphate, mais aussi une productrice d'acide phosphorique purifié, saisissant ainsi l'opportunité et libérant des bénéfices économiques substantiels. Arianne a conclu cela comme première étape dans son objectif de partenariat avec des acteurs disposant de technologies et d'opérations permettant à l'entreprise de bénéficier directement de la demande croissante d'acide phosphorique purifié, une nécessité pour la batterie LFP. Des accords comme celui-ci permettront à Arianne et à ses partenaires d'aider l'Occident à fournir un approvisionnement sécurisé en matériaux pour batteries. »

Travertine exploite actuellement une installation de RD&D et d'ingénierie au Colorado ainsi qu'une usine de démonstration dans l'État de New York. Les investisseurs dans Travertine incluent la société de matériaux de construction Holcim, ainsi que Clean Energy Ventures, Bidra Innovation Ventures et la Grantham Foundation. Le travail se poursuit avec Arianne depuis plus d'un an alors que les entreprises cherchent à faire progresser le partenariat vers la commercialisation. La feuille de route du partenariat progresse grâce à une production d'APP de plus en plus importante, obtenant des économies d'échelle plus grandes, tout en construisant une chaîne d'approvisionnement nord-américaine grâce à des contrats de vente formels avec les fabricants LFP CAM, batteries et automobiles.

« La transition énergétique mondiale stimule une forte croissance de la demande pour des éléments critiques comme le phosphore », a déclaré Laura Lammers, PhD, fondatrice et PDG de Travertine. « S'associer à Arianne est une étape importante vers notre objectif de bâtir une nouvelle économie circulaire à grande échelle pour la prochaine génération de production de phosphates. »

Le projet Lac à Paul d'Arianne Phosphate héberge le plus grand gisement de phosphate non développé au monde. En raison du fait que le gisement de phosphate est igné, et donc géologiquement rare, la Société peut produire un concentré de phosphate de très haute pureté et faible en contaminants, permettant une conversion facile en acide phosphorique purifié. La Société a investi plus de 100 millions de dollars pour faire avancer le projet et a reçu du financement et des investissements du gouvernement du Québec. De plus, la Société a récemment reçu une approbation conditionnelle pour une subvention pouvant aller jusqu'à 735 000 $ du gouvernement du Canada afin de poursuivre ses travaux sur la production d'acide phosphorique purifié. Lac à Paul est le seul projet nord-américain autorisé. Travailler avec Travertine permettra de cibler le marché occidental des APP, actuellement sous-desservi et dépendant des importations chinoises.

Le protocole d'entente n'est pas définitif et précise comment les entreprises s'associeront au développement et à la commercialisation d'une installation APP, ainsi qu'à formaliser leur part économique respective des revenus générés par l'installation.

À propos d'Arianne Phosphate :

Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate Inc. ») (https://www.arianne-inc.com/fr/) développe les gisements de phosphate de Lac à Paul situés à environ 200 km au nord de la région de Saguenay/Lac St. Jean, au Québec, Canada. Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de haute qualité avec une teneur en P 2 O 5 de 39% avec peu ou pas de contaminants (étude de faisabilité publiée en 2013). La Société détient 213 714 811 actions en circulation.

À propos de Travertine :

Travertine a été fondée en 2022 pour résoudre l'un des problèmes les plus urgents de l'industrie minière : produire des éléments vitaux sans créer des montagnes de résidus. Leur technologie électrochimique exclusive convertit complètement le concentré de minerai phosphaté en produits critiques - acide phosphorique, matériaux cimentaires et éléments critiques coproduits - fermant ainsi la boucle entre les industries de l'extraction et de la construction pour une production chimique plus propre. Leur procédé sans gypse ni solvant deviendra la norme pour la production d'acide phosphorique purifié de nouvelle génération. Pour en savoir plus, visitez www.travertinetech.com.

Personne qualifiée

Raphaël Gaudreault, ing., Personne Qualifiée par le Règlement 43-101, a approuvé l'information technique de ce communiqué. M. Gaudreault est également le chef des opérations.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Suivez-nous sur :

Facebook : https://www.facebook.com/ariannephosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/arianne-phosphate-inc-tsx-v-dan

Twitter : http://twitter.com/arianne_dan

YouTube : http://www.youtube.com/user/ArianneResources

Flickr : http://www.flickr.com/photos/arianneresources

Resource Investing News : http://resourceinvestingnews.com/?s=Arianne

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation sur les valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (collectivement, les « informations prospectives »). Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, des informations relatives à l'avancement du projet d'acide phosphorique proposé et l'accélération des discussions avec d'autres parties en lien avec le projet. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « planifié », « estime », « prévisions », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit », ou la forme négative de ces mots et expressions ou des variantes de ces mots et expressions ou des énoncés selon lesquels certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être pris, se produire ou être atteints. Les informations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions ; les risques liés aux variations des prix des matières premières ; les sources et le coût des installations électriques ; l'estimation des besoins en capital initiaux et de maintien ; l'estimation des coûts de main-d'œuvre et d'exploitation ; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales ; le risque associé à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements minéraux ; l'estimation des réserves et des ressources minérales; les risques associés aux risques non assurables survenant au cours de l'exploration, du développement et de la production; les risques associés aux fluctuations des devises; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société pour recruter du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités d'exploitation minière, de traitement, de développement et d'exploration; les risques associés aux changements dans le régime réglementaire minier régissant la Société; l'achèvement du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité, y compris le risque que le financement nécessaire pour financer les activités d'exploration et de développement continues du projet Lac à Paul ne soit pas disponible à des conditions satisfaisantes, ou pas du tout; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litige. Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables au moment où ces énoncés sont faits, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, l'absence de changement défavorable important dans les prix des matières premières, les plans d'exploration et de développement se déroulant conformément aux plans et ces plans atteignant les résultats escomptés déclarés, l'obtention de l'approbation réglementaire requise et d'autres hypothèses et facteurs tels qu'énoncés dans le présent document. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. Les informations prospectives sont formulées à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Arianne Phosphate Inc.

Pour nous joindre : Technique : Raphael Gaudreault, Chef des opérations, Tel.: 418-590-1318, [email protected]; Info : Brian Ostroff, Chef des initiatives stratégiques et commerciales, Tel.: 514-908-4202, [email protected]