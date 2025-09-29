DAN: TSX-V (Canada)

SAGUENAY, QC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (OTCQX: DRRSF) (FRANCFORT: JE9N), une entreprise minière de phosphate en phase de développement, qui fait avancer le projet Lac à Paul dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec, annonce les résultats de son assemblée générale annuelle de 2025 (« AGA »), représentant son exercice financier clos le 31 décembre 2024.

Toutes les résolutions présentées lors de l'AGA ont été approuvées par les actionnaires. Ces résolutions incluent la nomination des administrateurs et des vérificateurs ainsi que le renouvellement du régime d'options d'achat d'actions de la Société.

Arianne est heureuse d'annoncer que les actionnaires de la Société ont élu messieurs Dominique Bouchard, Jeffrey Beck, James Cowley, Marco Gagnon, Siva Pillay, Steven Pinney et Claude Lafleur comme administrateurs de la Société lors de l'AGA tenue le 26 septembre 2025.

Arianne tient à remercier sincèrement Raef Sully pour ses précieuses contributions et son engagement durant son mandat au sein de notre conseil d'administration, n'ayant pas sollicité de réélection. Ses connaissances et son dévouement ont été grandement appréciés, et nous sommes heureux que Raef continue de partager son expertise avec Arianne en tant que consultant. Nous attendons avec impatience son implication continue et ses conseils alors que nous faisons avancer nos projets.

À propos d'Arianne Phosphate

Arianne Phosphate inc (www.arianne-inc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km dans le nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P 2 O 5 et contenant peu ou pas de contaminants (« Feasibility Study to Produce 3Mtpy of High Purity Apatite Concentrate at the Lac à Paul Project, Québec, Canada » publiée le 13 novembre 2013). La Société compte 213 714 811 actions en circulation.

Personne qualifiée

Raphaël Gaudreault, ing., Personne Qualifiée par le Règlement 43-101, a approuvé l'information technique de ce communiqué. M. Gaudreault est également le chef des opérations.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE Arianne Phosphate Inc.

Pour nous joindre : Technique : Raphael Gaudreault, Tél. : 418-590-1318, [email protected]; Info: Brian Ostroff, Tél. : 418 549-7316, [email protected]