DAN: TSX-V (Canada)

JE9N: FSE (Germany)

DRRSF: OTCQX (USA)

SAGUENAY, QC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSX VENTURE: DAN) (OTCQX: DRRSF) (FRANCFORT: JE9N), une entreprise minière de phosphate en phase de développement, a le plaisir d'annoncer que le gouvernement du Canada a approuvé conditionnellement la Société pour une subvention pouvant aller jusqu'à 735 000 $ pour l'avancement de ses travaux sur l'acide phosphorique purifié (« APP »). En attendant la diligence raisonnable finale, le financement sera fourni par le biais du programme de recherche, développement et démonstration sur les minéraux critiques (CMRDD) de Ressources naturelles Canada et fait partie d'un investissement de 80,3 millions $ annoncé par le premier ministre Carney lors du Sommet des dirigeants du G7 2025 pour aider à bâtir des chaînes d'approvisionnement fiables en minéraux critiques au Canada.

L'annonce a été faite le samedi 4 octobre par l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Le ministre Hodgson a déclaré qu'« en investissant dans des projets comme le centre technologique de la Société Arianne Phosphate, nous renforçons le leadership canadien dans le domaine des minéraux critiques et bâtissons un avenir plus propre et plus sûr, en phase avec les objectifs énoncés par les pays du G7 à Kananaskis. Cet investissement non seulement favorise l'innovation, la sécurité des chaînes d'approvisionnement et la création de bons emplois ici même au pays, mais il permet aussi de mettre à profit nos ressources naturelles pour demeurer en tête du virage mondial vers les technologies propres. » Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a également ajouté que « cet investissement dans le projet novateur d'Arianne Phosphate met en valeur la volonté du Canada d'assurer un approvisionnement fiable et durable en minéraux critiques qui sont notamment essentiels à la production et au stockage d'énergie. En appuyant des projets comme celui-ci, nous créons des emplois et veillons à garantir un approvisionnement local et durable en ressources essentielles pour l'avenir. »

Le phosphate, longtemps considéré comme une ressource agricole nécessaire, a gagné en notoriété et en demande pour son utilisation dans les batteries (lithium-fer-phosphate « LFP »), car de nombreux constructeurs automobiles produisent maintenant des VE basés sur cette chimie. De plus, la croissance rapide des systèmes de stockage d'énergie (« ESS »), un marché dominé par le LFP, entraîne une augmentation significative de la demande pour ces batteries. Ensemble, la croissance des VE et de l'ESS a permis à la batterie LFP de dépasser les autres chimies de batteries, en faisant la plus utilisée à l'échelle mondiale en 2024. Comme beaucoup de minéraux critiques et de technologies de batteries, la Chine domine le marché des LFP avec une part de marché mondiale de plus de 95% et, si l'Occident veut minimiser sa dépendance aux importations chinoises, il devra développer une alternative occidentale appropriée.

Arianne Phosphate est la propriétaire du projet de phosphate Lac à Paul au Québec, Canada, le plus grand gisement de phosphate non exploité au monde. Ayant dépensé 100 millions de dollars au cours des 15 dernières années, le projet minier est entièrement autorisé, ce qui en fait un élément essentiel de la stratégie canadienne sur les minéraux critiques et, à ce jour, le seul projet de phosphate prêt à être construit. Géologiquement, le gisement est igné, ce qui permet à la Société de produire un concentré de phosphate extrêmement pur pouvant être facilement transformé en APP, un ingrédient nécessaire pour la batterie LFP. Une analyse indépendante cite la demande croissante de APP, ainsi que sa croissance limitée de l'offre jusqu'à la fin de la décennie, comme un goulot d'étranglement pour l'industrie. Arianne a publié son étude de préfaisabilité à l'été 2024, indiquant la capacité de la Société à devenir un acteur dominant sur le marché des APP en construisant une installation pour convertir le concentré de phosphate de haute pureté de la région en un APP de haute qualité. Le financement actuel du gouvernement canadien sera d'une aide considérable pour l'entreprise et l'industrie dans son ensemble si le Canada veut répondre à cette nécessité stratégique importante.

« La réception de ce financement sera importante dans nos efforts pour faire avancer nos travaux liés à la transformation de notre phosphate en APP », a déclaré Raphaël Gaudreault, chef des opérations d'Arianne Phosphate. « Ayant reconnu le phosphate comme minéral critique en 2024, nous apprécions le soutien continu du gouvernement canadien envers le phosphate et notre Société. Cette subvention contribuera au développement d'une industrie vitale; un domaine dans lequel le Canada a un avantage significatif et qui aidera à bâtir un approvisionnement fiable en minéraux critiques tout en libérant les emplois et les avantages économiques qui en découleront. »

Marco Gagnon, président exécutif d'Arianne : « Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de direction, nous tenons à remercier le gouvernement et le ministre Hodgson pour leur soutien. Le soutien du gouvernement du Canada à Arianne nous permet de faire avancer le développement de notre projet Lac à Paul au bénéfice du pays, de nos parties prenantes et de nos actionnaires. Reconnu comme minéral critique en 2024, le phosphate est un minéral essentiel utilisé dans les batteries lithium-fer-phosphate, ainsi que dans l'alimentation et l'agriculture. L'avancement de notre projet contribuera à concrétiser la vision du gouvernement d'être un chef de file en minéraux critiques. »

À propos d'Arianne Phosphate

Arianne Phosphate inc (www.arianne-inc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km dans le nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P 2 O 5 et contenant peu ou pas de contaminants (« Feasibility Study to Produce 3Mtpy of High Purity Apatite Concentrate at the Lac à Paul Project, Québec, Canada » publiée le 13 novembre 2013). La Société compte 213 714 811 actions en circulation.

Personne qualifiée

Raphaël Gaudreault, ing., Personne Qualifiée par le Règlement 43-101, a approuvé l'information technique de ce communiqué. M. Gaudreault est également le chef des opérations.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Suivez-nous sur :

Facebook : https://www.facebook.com/ariannephosphate

Twitter : http://twitter.com/arianne_dan

YouTube : http://www.youtube.com/user/ArianneResources

Flickr : http://www.flickr.com/photos/arianneresources

Resource Investing News : http://resourceinvestingnews.com/?s=Arianne

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation sur les valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (collectivement, les « informations prospectives »). Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, des informations relatives à l'avancement du projet d'acide phosphorique proposé et l'accélération des discussions avec d'autres parties en lien avec le projet. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « planifié », « estime », « prévisions », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit », ou la forme négative de ces mots et expressions ou des variantes de ces mots et expressions ou des énoncés selon lesquels certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être pris, se produire ou être atteints. Les informations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions ; les risques liés aux variations des prix des matières premières ; les sources et le coût des installations électriques ; l'estimation des besoins en capital initiaux et de maintien ; l'estimation des coûts de main-d'œuvre et d'exploitation ; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales ; le risque associé à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements minéraux ; l'estimation des réserves et des ressources minérales; les risques associés aux risques non assurables survenant au cours de l'exploration, du développement et de la production; les risques associés aux fluctuations des devises; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société pour recruter du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités d'exploitation minière, de traitement, de développement et d'exploration; les risques associés aux changements dans le régime réglementaire minier régissant la Société; l'achèvement du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité, y compris le risque que le financement nécessaire pour financer les activités d'exploration et de développement continues du projet Lac à Paul ne soit pas disponible à des conditions satisfaisantes, ou pas du tout; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litige. Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables au moment où ces énoncés sont faits, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, l'absence de changement défavorable important dans les prix des matières premières, les plans d'exploration et de développement se déroulant conformément aux plans et ces plans atteignant les résultats escomptés déclarés, l'obtention de l'approbation réglementaire requise et d'autres hypothèses et facteurs tels qu'énoncés dans le présent document. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. Les informations prospectives sont formulées à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Arianne Phosphate Inc.

Pour nous joindre: Technique : Raphael Gaudreault, Tél. : 418-590-1318, [email protected]; Info: Brian Ostroff, Tél. : 418 549-7316, [email protected]