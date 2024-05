En matière d'autonomie financière des enfants, les avis des parents sont partagés. Pour la

spécialiste Jessica Moorhouse, l'argent de poche n'a pourtant rien de sorcier.

TORONTO, le 9 mai 2024 /CNW/ - Il n'y a rien de systématique en la matière, et le « Canadian Allowance Report » de Mydoh le martèle... systématiquement. Combien verser d'argent de poche aux enfants ? Faut-il même le faire ? Cela peut-il servir à obtenir les bons comportements souhaités ? Sur toutes ces questions, les parents canadiens ne s'accordent guère.

En association avec l'institut Ipsos, les concepteurs de Mydoh - l'appli de gestion financière pour enfants et ados dont RBC fait la promotion - ont sondé des centaines de Canadiens dont les enfants ont entre 6 et 17 ans.

Que nous apprend cette enquête ?

Dans 47 % des cas, l'enfant reçoit une allocation de ses parents. Autrement dit, dans une famille canadienne sur deux, on ne verse pas d'argent de poche aux enfants.

La moitié des parents pensent que la menace de la suppression de l'argent de poche contribue à faire régner la discipline. L'autre moitié est d'avis contraire.

Les Britanno-colombiens versent en moyenne 17,80 $ par semaine à leurs enfants. À l'autre extrémité du spectre, les parents ontariens déboursent 23,90 $, soit un écart annuel de plus de 300 $.

C'est aussi en Colombie-Britannique qu'on attend le plus longtemps avant de verser de l'argent de poche à sa progéniture : en moyenne, ce n'est guère avant l'âge de 11 ans que l'enfant peut en obtenir. Au Manitoba et en Saskatchewan , les parents s'y résolvent deux ans plus tôt.

« Les parents souhaitent que leurs enfants apprennent à bien gérer l'argent, mais le rapport montre que, dans leur ensemble, les Canadiens ne savent pas trop si le versement d'une allocation contribue à inculquer de bonnes habitudes à cet égard », explique Angelique de Montbrun, cheffe de l'exploitation et cheffe du marketing, Mydoh. « On ne s'étonnera pas d'apprendre qu'un parent sur quatre trouve plus facile de parler des oiseaux et des abeilles avec son enfant que d'aborder la question de l'argent. »

De fait, près de 25 % des parents canadiens disent ne pas être certains de bien s'y prendre en matière d'argent de poche. Mydoh s'est donc tournée vers Jessica Moorhouse, experte financière et conseillère financière agréée. Résultat : trois lignes directrices à l'usage des parents - l'ABC de l'argent de poche.

« Avant tout, prévient Jessica, disons-le clairement : si votre budget vous permet de verser une allocation à vos enfants, cela peut contribuer énormément à leur faire acquérir de bonnes habitudes financières. Le fait de donner régulièrement de l'argent de poche à son enfant peut susciter des conversations en profondeur et l'aide à se familiariser en toute sécurité avec les questions de budget et de gestion financière. Seulement, il faut faire les choses avec méthode. »

Voici ce que suggère Jessica.

Autonomie

Bien que 78 % des parents sondés estiment qu'il faut demander à l'enfant d'épargner une partie de son argent de poche (32 % des parents ajoutent qu'il doit en consacrer aussi une partie à des œuvres charitables), Jessica invite à ne pas prendre trop de décisions à sa place.

« L'argent de poche permet aux enfants d'apprendre sans danger à être financièrement autonomes. Peut-être le vôtre ira-t-il dépenser en bonbons tout son argent du mois, mais quoi de mieux pour lui expliquer les vertus de l'économie ? » Plus les parents dictent aux enfants la conduite à tenir, moins ces derniers peuvent apprendre par eux-mêmes.

Bien s'entendre

Quel montant verser et à quelle fréquence ? Il appartient à chaque ménage de décider, suivant sa situation financière et les besoins de l'enfant. Cela fait, il faut s'assurer que l'enfant comprend les règles et les consignes.

Jessica encourage les familles à considérer qu'il s'agit d'une entente et que les enfants ont leur mot à dire quant à son mécanisme. « Si on laisse le choix à l'enfant et qu'il participe à l'établissement des modalités - avec éventuellement possibilité de se retirer de l'entente s'il le souhaite -, il se sentira davantage lié par l'engagement pris. Sa perception de l'argent n'en sera que plus positive à long terme. »

Un répondant sur quatre déclare que les dépenses que son enfant doit assumer à même son argent de poche ne sont pas précisées clairement. S'il vous demande de lui acheter un jeu de cartes à collectionner, alors que vous lui donnez déjà de l'argent, que ferez-vous ? Et s'il s'agit de chaussures de sport ? Expliquez à vos enfants ce qui leur incombe ou non et maintenez le dialogue en leur posant des questions ouvertes afin qu'ils vous confient leurs objectifs financiers.

Cohérence

Près de 40 % des parents qui acceptent de verser de l'argent de poche avouent oublier de le faire systématiquement. « Une semaine sans allocation peut vous sembler ne pas prêter à conséquence, mais pour l'enfant, cela peut entraîner de la confusion et, à long terme, des associations négatives. »

De même, insiste Jessica, il faut éviter de suspendre le versement de l'argent de poche pour punir un mauvais comportement. Cela peut affecter la perception que l'enfant aura plus tard de l'argent.

Le fait d'automatiser le versement peut simplifier les choses pour tout le monde. D'après le sondage, 81 % des parents versent encore l'argent de poche sous forme d'écus sonnants et trébuchants ; il n'est donc pas étonnant que 26 % des répondants disent manquer souvent de monnaie pour régler leur dû.

Les outils numériques comme l'appli Mydoh - à laquelle on peut désormais s'abonner gratuitement - permettent de faire un dépôt ou un virement de la façon et au moment qui conviennent le mieux aux enfants et aux ados. Ils peuvent en effet utiliser leur argent de poche en toute sécurité à l'aide d'une carte Visa prépayée et rechargeable (la carte à puce prépayée Mydoh Visa, par exemple).

Consulter le rapport de Mydoh ici (en anglais seulement).

