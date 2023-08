Les Canadiens de 60 ans et plus peuvent maintenant mieux se protéger contre l'infection par le virus respiratoire syncytial (VRS).

MISSISSAUGA, ON, le 4 août 2023 /CNW/ - Arexvy (vaccin contre le virus respiratoire syncytial - recombinant, avec AS01 E comme adjuvant) a été approuvé au Canada pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures (MVRI) causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les adultes âgés de 60 ans et plus1. Arexvy, le premier vaccin contre le VRS pour les personnes âgées à être approuvé au Canada, vient s'ajouter à la vaste gamme de vaccins offerts par GSK visant à protéger les personnes de tout âge contre diverses maladies infectieuses.

Arexvy de GSK, le premier vaccin contre le virus respiratoire syncytial pour les personnes âgées approuvé au Canada (Groupe CNW/GlaxoSmithKline Inc.)

Le VRS est un virus courant et contagieux qui touche les poumons et les voies respiratoires. Il peut infecter des personnes de tout âge, mais ses répercussions chez les personnes âgées sont importantes. On estime que, pour l'année 2019, le VRS a été la cause d'environ 470 000 hospitalisations et 33 000 décès chez les personnes âgées de 60 ans et plus dans les pays à revenu élevé2.

Marni Freeman, directrice médicale nationale, GSK Canada, a déclaré : « Les scientifiques cherchent depuis des décennies une solution à l'infection par le VRS. Avec l'approbation d'Arexvy, nous sommes ravis d'offrir une option permettant d'aider à protéger les quelque 10 millions de Canadiens âgés de 60 ans et plus3 qui sont à risque de contracter une infection par le VRS. En outre, nous espérons qu'avec un vaccin maintenant disponible pour les personnes âgées au Canada, le fardeau du virus qui pèse sur notre système de soins de santé sera considérablement allégé. Nous avons hâte de travailler avec les autorités sanitaires provinciales, territoriales et nationales pour veiller à ce que les Canadiens âgés les plus à risque d'être infectés par le VRS puissent avoir accès au vaccin. »

Au Canada, la période d'activité du VRS s'étend habituellement d'octobre à mai, la plupart des cas se produisant pendant les mois d'hiver4. Chez la plupart des gens, le virus cause des symptômes semblables à ceux du rhume, mais chez les personnes âgées et les adultes qui ont certains problèmes de santé, il peut entraîner une infection plus grave et des complications comme la pneumonie, l'hospitalisation et même la mort5,6. Les personnes âgées ont un risque plus élevé en partie en raison du déclin naturel de la fonction immunitaire lié à l'âge. Les problèmes de santé sous-jacents comme le diabète ou les cardiopathies et les maladies pulmonaires chroniques6 peuvent être exacerbés par le VRS, ce qui entraîne de graves conséquences.

Henry Roberts, membre du comité exécutif, MPOC Canada, a déclaré : « Même si les personnes atteintes de MPOC ou d'autres maladies chroniques ont pris des mesures suffisantes pour maîtriser leur maladie, le VRS peut quand même avoir de graves répercussions sur leur santé. Jusqu'à maintenant, le VRS était l'une des principales maladies respiratoires infectieuses contre lesquelles il n'existait pas de vaccin ni de traitement précis pour les personnes âgées. Le fait d'avoir la possibilité de recevoir un vaccin qui peut prévenir l'infection par le VRS chez les personnes âgées au Canada, y compris celles qui sont le plus à risque de connaître de graves répercussions, constitue un progrès réjouissant et un grand pas en avant du point de vue de la santé publique. »

L'approbation d'Arexvy est fondée sur des données positives issues de l'étude pivot de phase III AReSVi-006 (virus respiratoire syncytial chez l'adulte) qui a permis de démontrer une efficacité globale élevée du vaccin de 82,6 % contre les maladies des voies respiratoires inférieures (MVRI) causées par le VRS. Une efficacité de 94,6 % a également été observée contre les MVRI causées par le VRS chez les adultes atteints de maladies concomitantes. L'efficacité du vaccin contre les MVRI était également constante pour les sous-types A et B du VRS, qui circulent tous deux en même temps pendant la saison du VRS (84,6 % et 80,9 % respectivement).

De nombreuses études ont montré que le vaccin était généralement bien toléré et présentait un profil d'innocuité acceptable. Les effets indésirables le plus fréquemment mentionnés sur demande étaient la douleur au point d'injection, la fatigue, la myalgie et les céphalées. D'une façon générale, ils étaient légers ou modérés et passagers.

L'approbation du vaccin de GSK contre le VRS chez les personnes âgées au Canada fait suite aux autorisations accordées aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni. Des examens réglementaires sont en cours au Japon et dans plusieurs autres pays.

Arexvy devrait arriver sur le marché canadien avant la période d'activité maximale 2023-2024 du VRS.

À propos d'Arexvy (vaccin contre le virus respiratoire syncytial - recombinant, avec AS01 E comme adjuvant )

Le vaccin sous-unitaire de GSK contre le VRS pour les personnes âgées contient un antigène de glycoprotéine F (gF) recombinante du VRS stabilisé dans la conformation préfusion (RSVPreF3) jumelé à l'adjuvant exclusif AS01 E de GSK. Au Canada, Arexvy est indiqué pour prévenir les MVRI causées par le VRS chez les personnes âgées de 60 ans et plus et doit être administré par voie intramusculaire en une seule dose1.

Le système adjuvant AS01, propriété exclusive de GSK, contient l'adjuvant QS-21 STIMULON, dont la licence appartient à Antigenics Inc., une filiale en propriété exclusive d'Agenus Inc.

La monographie du produit, disponible sur le site www.ca.gsk.com, doit être consultée pour obtenir des renseignements complets sur l'innocuité et l'administration du vaccin. Vous pouvez également vous procurer la monographie du produit en composant le 1-800-387-7374, avant qu'elle ne soit publiée en ligne.

À propos du VRS chez les personnes âgées

Le VRS est un virus contagieux commun qui touche les poumons et les voies respiratoires7. Les données indiquent qu'il existe un risque accru d'infection grave par le VRS pouvant entraîner une hospitalisation chez les adultes âgés de 60 ans et plus8,9. Les personnes âgées présentent un risque élevé de contracter une maladie grave en partie en raison du déclin de l'immunité lié à l'âge, et ce risque est encore plus élevé chez les personnes âgées qui ont des problèmes de santé sous-jacents. Le VRS peut exacerber certaines maladies, notamment la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l'asthme, le diabète et l'insuffisance cardiaque congestive, et peut entraîner des complications graves, comme la pneumonie, l'hospitalisation et la mort6.

À propos de GSK

Nous sommes une société biopharmaceutique mondiale dont la raison d'être est de réunir la science, la technologie et le talent, car ensemble, il est possible de prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site www.ca.gsk.com/fr-ca/.

1 Monographie d'Arexvy (2023), GSK. Disponible sur le site : www.gsk.ca 2 Savic M, Penders Y, Shi T, Branche A, Pirçon J-Y. Respiratory syncytial virus disease burden in adults aged 60 years and older in high-income countries: A systematic literature review and meta-analysis. Influenza Other Respir Viruses. 11 novembre 2022 (publication électronique précédant l'impression). [PMID: 36369772]. Consulté le 6 décembre 2022. Accessible à : Respiratory syncytial virus disease burden in adults aged 60 years and older in high-income countries: A systematic literature review and meta analysis - Savic - Influenza and Other Respiratory Viruses - Wiley Online Library 3 Statistique Canada. Estimations démographiques selon l'âge et le sexe, les provinces et les territoires. Accessible à : Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe (statcan.gc.ca) 4 Gouvernement du Canada. Virus respiratoire syncytial (VRS) : Pour les professionnels de la santé; https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/virus-respiratoire-syncytial-vrs/professionnels-sante.html (consulté le 3 mai 2023). 5 Centers for Disease Control and Prevention. Symptoms and Care of RSV. Consulté le 24 avril 2023. Accessible à : Symptoms and Care of RSV (Respiratory Syncytial Virus) | CDC 6 Centers for Disease Control and Prevention. RSV in Older Adults and Adults with Chronic Medical Conditions. Consulté le 24 avril 2023. Accessible à : https://www.cdc.gov/rsv/high-risk/older-adults.html 7 Association pulmonaire du Canada. Virus respiratoire syncytial (VRS). Consulté le 16 juin 2023. Accessible à : https://www.poumon.ca/sant%C3%A9-pulmonaire/maladies-pulmonaires/virus-respiratoire-syncytial-vrs. 8 Branche AR, Saiman L, Walsh EE, et al. Incidence of respiratory syncytial virus infection among hospitalized adults, 2017-2020. Clin Infect Dis 2022;74(6):1004-1011. 9 Belongia EA, King JP, Kieke BA, et al. Clinical features, severity, and incidence of RSV illness during 12 consecutive seasons in a community cohort of adults ≥60 years old. Open Forum Infect Dis 2018;5(12):1-10.

