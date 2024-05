LONDRES et MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Ares Management Corporation (Ares), par l'entremise de ses stratégies en dette d'infrastructures et en crédit alternatif, la CDPQ et l'équipe de dette privée et d'alternatives de crédit de Schroders Capital annoncent aujourd'hui avoir conclu une entente de financement pouvant atteindre 750 M€ (environ 1,1 G$ CA) en vue de soutenir Vantage Data Centers, un chef de file mondial dans les campus de centres de données à très grande échelle1, pour l'expansion de sa plateforme en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMOA). Ares et la CDPQ investiront jusqu'à 300 M€ respectivement, et Schroders Capital contribuera jusqu'à hauteur de 150 M€. Le produit du financement, conjugué aux capitaux propres supplémentaires, soutiendra la croissance du portefeuille de centres de données de qualité supérieure de Vantage dans la région EMOA.

1 Les centres de données à très grande échelle sont nettement plus grands que les centres de données d'entreprise courants. De façon générale, ils accueillent plus de 5 000 serveurs, s'étendent sur plus de 10 000 pi2 et offrent une capacité minimale de 40 MW.



Le portefeuille de Vantage EMOA est l'une des plateformes de centres de données à très grande échelle qui connaît la croissance la plus rapide dans la région. Il est actuellement composé de 14 campus desservant des marchés clés en Europe et en Afrique du Sud, notamment Londres, Francfort, Berlin, Milan, Varsovie, Zurich, Cardiff, Dublin et Johannesburg. À terme, le portefeuille vise à générer une capacité informatique combinée d'environ 751 MW. Des contrats à long terme ont été conclus avec des fournisseurs mondiaux de services infonuagiques et de services Internet de premier ordre qui nécessitent une puissance informatique fiable, efficace et capable d'évoluer rapidement.

« Vantage est ravie de pouvoir compter sur l'appui d'Ares, de la CDPQ et de Schroders Capital pour déployer sa croissance stratégique sur le territoire EMOA », déclare Nick Haslehurst, directeur financier de Vantage Data Centers pour la région. « Le calcul haute performance, utilisé notamment en intelligence artificielle, et la transformation numérique liée à l'adoption des technologies infonuagiques donnent lieu à une demande sans précédent. Avec ses centres de données durables et de qualité supérieure, Vantage est en bonne posture pour continuer de renforcer sa présence sur le marché et ainsi répondre aux besoins croissants de la clientèle. »

« Nous sommes heureux de soutenir Vantage dans sa prochaine phase de croissance, en mettant en place une infrastructure numérique critique à l'échelle de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique dans un secteur où la demande est importante », a déclaré Roopa Murthy, cheffe de la dette d'infrastructures - Europe, chez Ares. « Ce financement novateur démontre la capacité d'Ares à offrir une solution à grande échelle pour une plateforme de qualité supérieure présentant de solides caractéristiques de flux de trésorerie », a déclaré Eli Appelbaum, cochef du crédit alternatif - Europe, chez Ares.

« L'adoption de l'intelligence artificielle et les besoins en infonuagique ne cessent de croître, et Vantage a consolidé sa position de leader sur le marché grâce à sa plateforme mondiale et diversifiée de campus de centres de données », a déclaré Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe, CDPQ. « Ce capital flexible additionnel viendra soutenir les capacités stratégiques de Vantage en Europe et s'ajoute à l'empreinte globale de la CDPQ dans les secteurs des télécommunications et des infrastructures numériques. Nous demeurons engagés à développer des infrastructures numériques essentielles, qui sont le pilier central des économies interconnectées et génèrent de la valeur à long terme. »

« La numérisation dans toutes les sphères de nos vies nous rend de plus en plus dépendants des infrastructures numériques. Cet investissement reflète notre engagement à soutenir les projets transformateurs dans le domaine des infrastructures numériques, où nous avons démontré notre expertise en matière de solutions de financement à long terme pour les infrastructures essentielles », commente Augustin Segard, cochef des placements en infrastructures et gestionnaire de fonds à Schroders Capital. « Nous sommes ravis de contribuer à la croissance du portefeuille de grande qualité de Vantage EMOA pour l'aider à répondre à la demande croissante de centres de données, tout en générant de la valeur à long terme pour nos investisseurs. »

Vantage s'investit dans la gérance environnementale et s'est engagée à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2030. En 2022, Vantage a signé The Climate Pledge dans le cadre de son engagement continu à réduire son impact environnemental au moyen de mesures et de rapports réguliers sur les GES, de la mise en œuvre de stratégies de décarbonisation conformes à l'Accord de Paris et de la neutralisation des émissions restantes (portées 1, 2 et 3). Pour en apprendre davantage, consultez le rapport ESG 2022 de Vantage.

Ares Management Corporation (NYSE : ARES) est un gestionnaire mondial de placements alternatifs de premier plan qui offre à ses clients des solutions de placement complémentaires sur le marché primaire et secondaire pour l'ensemble des catégories d'actif liées au crédit, aux placements privés, à l'immobilier et aux infrastructures. Nous cherchons à fournir des solutions de financement flexibles afin de soutenir les entreprises et de créer de la valeur pour nos parties prenantes et au sein de nos collectivités. Par notre approche collaborative dans l'ensemble de nos groupes d'investissement, nous visons à produire des rendements constants et intéressants tout au long des cycles de marché. Au 31 mars 2024, la plateforme mondiale d'Ares Management Corporation gérait un actif d'environ 428 G$ US et l'entreprise employait environ 2 900 personnes en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.aresmgmt.com.

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 434 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

Schroders Capital offre aux investisseurs un accès à un large éventail d'opportunités d'investissement sur les marchés privés, des blocs de construction de portefeuille et des stratégies personnalisées sur les marchés privés. Son équipe se concentre sur la réalisation de rendements ajustés en fonction du risque de premier ordre et sur l'exécution des investissements grâce à une combinaison de capacités d'investissement direct et de solutions plus larges dans toutes les classes d'actifs des marchés privés, par le biais de fonds communs de placement et de mandats personnalisés sur les marchés privés.

L'équipe vise à obtenir des rendements durables grâce à une approche rigoureuse et en accord avec une culture caractérisée par la performance, la collaboration et l'intégrité.

Avec 93,7 milliards de dollars (73,5 milliards de livres sterling ; 84,8 milliards d'euros)* d'actifs sous gestion, Schroders Capital propose une gamme diversifiée de stratégies d'investissement, notamment dans l'immobilier, le capital-investissement, les opérations secondaires, le capital-risque, les infrastructures, les produits titrisés et le financement adossé à des actifs, la dette privée, les titres liés aux assurances et BlueOrchard (spécialistes de l'impact).

Les stratégies de dette privée et d'alternatives de crédit (PDCA) de Schroders Capital comprennent la dette d'actifs réels, le crédit structuré et d'entreprise, la finance spécialisée et le financement d'impact. Dirigée par Michelle Russell-Dowe et Stephan Ruoff, l'équipe supervise plus de 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion et comprend plus de 100 professionnels de l'investissement.

*Actifs sous gestion au 31 décembre 2023 (y compris les liquidités non rémunératrices de frais et les participations croisées internes)

