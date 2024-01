A l'occasion de cette transaction, Sagard, actionnaire historique d'Healthy Group aux côtés du management depuis sa création, cèderait sa participation majoritaire. Ardian en deviendrait le nouvel actionnaire de référence, accompagné de Bpifrance et MACSF, pour épauler le management dans son projet de croissance et d'innovation autour de la plateforme de services APRIUM

PARIS, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé annonce son intention d'acquérir, aux côtés de Bpifrance, de MACSF et du management, une participation majoritaire dans Healthy Group, maison mère d'Aprium Pharmacie, la première enseigne de pharmacies en France, avec plus de 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires sous enseigne. Son CEO, Emmanuel Schoffler, et l'équipe managériale réinvestiront dans la société à cette occasion.

Depuis sa création, Aprium Pharmacie s'est imposé en tant que leader des groupements officinaux sur le marché français, avec une proposition de valeur unique dédiée aux pharmaciens tant en matière de santé que de commerce. Au-delà de leur proposer les meilleures conditions dans le milieu en matière de produits de santé et de parapharmacie, Aprium se positionne comme une plateforme de services intégrée autour de trois axes : (i) la santé, en accompagnant les pharmaciens dans un contexte d'évolution de leurs missions de conseil et prévention d'une part, et du parcours de soin des patients d'autre part, (ii) l'innovation, avec un ensemble de services et d'outils numériques visant à accroître la performance des officines et (iii) la gestion des équipes officinales, grâce à une offre de conseil, de formation et de suivi adaptée aux besoins des pharmaciens titulaires et de leurs équipes officinales.

Depuis sa création en 2016, Healthy Group a connu une très forte croissance de son réseau Aprium Pharmacie, comptant aujourd'hui plus de 470 officines réparties sur l'ensemble du territoire national et a enrichi sa palette de services (école de préparateurs, outils omnicanaux, stratégie catégorielle, etc.). Ce développement a été porté par une équipe managériale solide et expérimentée autour d'Emmanuel Schoffler, CEO de Healthy Group, ainsi que les associés pharmaciens Aprium en régions. L'offre de services complète, l'organisation décisionnelle associant pharmaciens et experts métiers ainsi que le lancement de la marque propre « Laboratoire Aprium », ont été des vecteurs de croissance clés ayant permis la construction d'une identité de marque forte, reconnue tant par les titulaires pharmaciens que par leurs patients et les acteurs du monde de la santé.

Aux côtés des équipes de management, de Bpifrance et de MACSF, l'équipe Growth d'Ardian aura pour ambition d'accélérer la dynamique de croissance du réseau d'officines en donnant à Healthy Group les moyens de poursuivre ses objectifs d'excellence et d'innovation, en conservant les pharmaciens et leurs patients au cœur de ses priorités, grâce au développement soutenu de l'offre de services et de conseil, l'élargissement d'outils numériques et de formations mis à disposition ou encore la poursuite du développement de la marque propre. Avec cette nouvelle étape, le management et l'équipe Growth visent également à mettre en place une stratégie de croissance externe proactive et à initier un développement à l'international.

La concrétisation de cette opération est soumise à l'information et la consultation préalables des instances représentatives du personnel d'Healthy Group.

« En tant que partenaire du développement des entreprises de croissance, nous sommes heureux de pouvoir accompagner le leader français du groupement officinal dans ses ambitions. Nous avons reconnu dans le projet porté par Emmanuel Schoffler et son équipe le dynamisme, l'innovation et l'excellence qui caractérisent les champions sectoriels que nous souhaitons soutenir. Au-delà de notre expertise dans le domaine de la santé, nous mettrons notre savoir-faire dans la transformation numérique et notre présence internationale au service de la croissance de Healthy Group. »

ALEXIS SAADA , RESPONSABLE DE L'ACTIVITÉ GROWTH ET SENIOR MANAGING DIRECTOR, ARDIAN

, RESPONSABLE DE L'ACTIVITÉ GROWTH ET SENIOR MANAGING DIRECTOR, ARDIAN ROMAIN CHIUDINI, MANAGING DIRECTOR GROWTH, ARDIAN

« Dès notre première rencontre, j'ai reconnu dans l'équipe d'Ardian et ses associés Bpifrance et MACSF, le partenaire idéal de demain pour faire grandir Healthy Group, accroitre sa capacité d'innovation et la pertinence de sa proposition de valeur au service des pharmaciens Aprium et de leurs patients. Le focus « croissance » d'Alexis et Romain, leur compréhension intime des enjeux des pharmaciens, mais aussi leur expertise en matière de santé et de build-up, ont été des éléments clefs dans notre souhait d'accélérer nos discussions. Et c'est dire si nous sommes exigeants quant à la qualité de notre actionnaire de référence, après 7 ans d'accompagnement par l'équipe SAGARD, alliant talent, loyauté et proximité, dans un projet hors du commun. »

EMMANUEL SCHOFFLER, CEO, HEALTHY GROUP

« Sagard est fier d'avoir accompagné en 2016 le pharmacien fondateur Michael Sillam dans la création d'Healthy Group puis contribué aux côtés d'Emmanuel Schoffler et de son équipe au développement du leader des groupements officinaux en France, Aprium Pharmacie. L'équipe de management a su faire preuve de résilience et d'ambition pendant la crise Covid, crise qui a été un révélateur du besoin pour les pharmaciens d'être accompagnés par un acteur tel qu'Aprium pour répondre à leurs enjeux de transformation numérique et humaine, mais aussi à leurs nouvelles missions de santé. Aprium Pharmacie a ainsi vu son chiffre d'affaires croître de plus de 18% par an entre 2019 et 2023. Je suis convaincue que la formidable équipe de management d'Healthy Group saura continuer d'être, aux côtés d'Ardian, MACSF et Bpifrance, au service des pharmaciens et de faire rayonner la marque Aprium. »

BERANGERE BARBE , ASSOCIÉE, SAGARD

« Nous sommes ravis d'accompagner les équipes d'Aprium dans cette nouvelle phase de développement. Très implanté en région et déployant activement de nouveaux services de santé, Aprium s'intègre pleinement dans la stratégie de Bpifrance dans le secteur de la santé. »

ARNAUD LEGARDEUR, DIRECTEUR D'INVESTISSEMENT, BPIFRANCE MIDCAP

« Nous avons été séduits par le positionnement d'Aprium ainsi que par la solidité et le dynamisme de l'équipe de management. Nous sommes enchantés de soutenir et renforcer sa position en tant qu'acteur de référence dans le domaine des groupements pharmaceutiques. »

JULLIAN BENBASSAT , RESPONSABLE D'INVESTISSEMENT, MACSF

À PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, avec 160 milliards de dollars d'actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 560 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d'opportunités d'investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l'agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d'investissement sur-mesure, développe une stratégie d'investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salaries d'Ardian représentant une part majoritaire de l'actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l'intelligence collective. Répartis dans 16 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos 1 050+ collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d'investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.

Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

ardian.com

À PROPOS DE BPIFRANCE

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont gérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises - à chaque étape de leur développement - en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner et faire face à leurs défis.

Plus d'information sur : www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur X (ex-Twitter) : @Bpifrance - @BpifrancePresse

Bpifrance.fr

À PROPOS DE MACSF

Premier assureur des professionnels de santé, la MACSF (Mutuelle d'assurance du corps de santé français) est, depuis plus d'un siècle, au service de toutes les personnes exerçant une profession de santé en France. Elle emploie 1 600 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 milliards d'euros. Fidèle à sa vocation de mutuelle professionnelle d'assurance, la MACSF assure les risques de la vie privée et professionnelle de plus d'un million de sociétaires et clients.

macsf.fr

À PROPOS DE HEALTHY GROUP

Né en 2016, Healthy group est le leader de la transformation du paysage officinal en France. Nous fournissons tous les services dont les pharmaciens d'officine ont besoin pour s'affirmer comme le hub santé de référence pour leurs patients. Notre plateforme combine les avantages des réseaux traditionnels de pharmacie, à savoir la mutualisation des achats pour optimiser la pertinence et la compétitivité de l'offre en officine, avec la fourniture de services à forte valeur ajoutée, tels que le marketing, les services numériques, un soutien scientifique ou encore l'accompagnement des équipes officinales qui est désormais un enjeu crucial de la profession confrontée à une pénurie de main d'œuvre sans précédent.

healthy-group.fr

À PROPOS DE SAGARD

Sagard MidCap est un fonds d'investissement européen qui investit au capital de sociétés de taille moyenne, dirigées par des équipes de management ambitieuses, afin d'accompagner leur développement. Créé en 2003, Sagard peut compter sur le soutien d'investisseurs familiaux et industriels, comme sur celui d'investisseurs institutionnels de qualité. Depuis sa création, Sagard et son équipe de 12 professionnels ont réalisé 43 investissements.

Sagard MidCap fait partie de Sagard, un gestionnaire d'actifs alternatifs multistratégies qui compte 16 milliards de dollars sous gestion, quelque 125 sociétés en portefeuille et 300 professionnels. Nous investissons dans les domaines du capital de risque, du private equity, du crédit privé, de l'immobilier et des redevances. Nous offrons des solutions de capital flexibles, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et de spécialistes en création de valeur. La société a des bureaux au Canada, aux États-Unis et en Europe.

www.sagard.com/fr/midcap

