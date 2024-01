PARIS, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui l'acquisition de Costockage, une entreprise française spécialisée dans le self-stockage.

Fondée à Paris en 2012, Costockage est une marketplace permettant aux professionnels et aux particuliers de louer des unités de stockage auprès d'opérateurs établis et/ou des espaces de stockage inutilisés auprès de particuliers.

En 2017, Costockage a lancé Kostok, sa branche d'exploitation de centres de stockage qui développe et exploite des plateformes avec une approche digitale innovante. Aujourd'hui, la société exploite 10 centres dans toute la France et entend amplifier sa présence dans les prochaines années.

La société et son équipe de direction bénéficient de plus de 10 ans d'expérience et d'un important savoir-faire en matière de sourcing, de développement et d'analyse de données, ce qui a permis à Costockage de devenir leader du self-stockage en France. Mickael Nadjar et Adam Levy-Zauberman, les fondateurs de Costockage, resteront à la tête de la société pour continuer à développer l'activité et s'appuyer sur leur expérience du terrain.

L'équipe Real Estate d'Ardian, forte de son expérience en matière d'acquisition et de gestion d'actifs, appuiera notamment Kostok pour élargir son influence. Cette prochaine étape de croissance prendra la forme d'acquisitions d'immeubles, de transformation de biens immobiliers en difficulté et d'acquisitions d'activités de self-stockage, actuellement en cours.

« Dans le cadre de notre stratégie Real Estate de diversification des classes d'actifs, nous sommes ravis d'inclure désormais le self-stockage dans notre portefeuille. Nous sommes convaincus que c'est le moment opportun pour investir dans ce secteur qui n'en est qu'à ses débuts en France par rapport à d'autres marchés plus matures, comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Les exigences du secteur en matière de faibles émissions ont également joué un rôle clé dans notre prise de décision. »

● STEPHANIE BENSIMON ● MEMBRE DU COMITE EXECUTIF ET RESPONSABLE REAL ESTATE, ARDIAN

« En tant que marketplace leader en France et opérateur en croissance, Costockage est une solution innovante à la demande d'espace grâce à son expertise digitale. Nous souhaitons aider la société à franchir les prochaines étapes de son développement, notamment ses actifs immobiliers. Nous sommes convaincus qu'il s'agit de la bonne opportunité pour investir dans cette classe d'actifs et ainsi offrir à nos clients de solides rendements adaptés aux risques. »

● OMAR FJER ● MANAGING DIRECTOR REAL ESTATE, ARDIAN

« Nous sommes ravis qu'Ardian nous aide à développer l'entreprise. Nous sommes impatients de continuer à faire de Costockage une expérience premium afin de fournir des solutions de stockage aux professionnels et aux particuliers. Nous sommes heureux d'avoir un partenaire qui bénéficie d'une expertise à la fois dans l'immobilier et dans le développement d'entreprises. Le self-stockage est en forte croissance et a de beaux jours devant lui. »

● MICKAEL NADJAR & ADAM LEVY-ZAUBERMAN ● CO-FONDATEURS COSTOCKAGE

LISTE DES PARTICIPANTS

Conseil Ardian : Edmond de Rothschild

Conseil vendeur : Alantra

Juridique et social : Linklaters, Gide, Coblence Avocats, Jeausserand-Audouard

Fiscalité et restructuration : Arsène Taxand

Conseil marketplace : Digital Value

Financement : Oderis Conseil

ESG : ARUP & AXA Climate

