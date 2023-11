Cette déclaration doit être lue conjointement avec la déclaration de Ferrovial publiée le 28 novembre 2023 : https://newsroom.ferrovial.com/en/press_releases/ferrovial-announces-agreement-to-sell-stake-heathrow/

LONDON and PARIS, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Ardian annonce aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir une participation de 15 % dans FGP TopCo (TopCo), la société holding de Heathrow Airport Holdings Ltd, auprès de Ferrovial S.A.

Selon les termes de l'accord, les fonds d'infrastructure d'Ardian feront l'acquisition d'une participation de 15 % et le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) fera simultanément l'acquisition d'une participation de 10 % auprès de Ferrovial, par l'intermédiaire de véhicules distincts.

Le Royaume-Uni est un marché attractif pour Ardian qui, depuis 17 ans, réalise avec succès des investissements dans les infrastructures du pays. Cet investissement dans le premier aéroport d'Europe et hub aéroportuaire de Grande-Bretagne s'appuie sur l'expertise d'Ardian dans le domaine de l'aviation, avec son précédent investissement dans l'aéroport Luton de Londres et ses participations dans six aéroports italiens. Heathrow est un actif stratégique pour l'économie britannique et joue un rôle clé dans la connectivité mondiale. Il s'inscrit ainsi dans la stratégie d'Ardian consistant à investir dans des infrastructures majeures sur ses principaux marchés.

Ardian soutient activement ses actifs afin d'accélérer leur transformation grâce à l'exploitation des outils digitaux et des nouvelles technologies pour réduire leurs émissions carbone, et créer de nouvelles sources de revenus durables et résilientes aux aléas externes, tout en améliorant leur empreinte à l'échelle locale et globale. Grâce à Air Carbon, solution pionnière développée par Ardian pour accompagner les aéroports dans leur stratégie d'atteinte de la neutralité carbone, permettant de mesurer leurs émissions et de simuler des trajectoires de décarbonation, Ardian vise à accélérer la décarbonation de l'ensemble du secteur.

La transaction est soumise au respect du droit de première offre (ROFO) et de sortie conjointe qui peuvent être exercés par les autres actionnaires de FGP Topco conformément au pacte d'actionnaires et aux statuts de la société. En outre, la finalisation de la transaction est soumise aux autorisations réglementaires applicables.

A PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, avec 156 milliards de dollars d'actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 470 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d'opportunités d'investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l'agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d'investissement sur-mesure, développe une stratégie d'investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d'Ardian représentant une part majoritaire de l'actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l'intelligence collective. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d'investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.

Grâce à ses activités d'investissement direct dans les infrastructures, Ardian possède une expérience significative dans la propriété et l'exploitation d'aéroports européens. Au Royaume-Uni, Ardian a été actionnaire à 49 % de l'aéroport de Londres Luton de 2013 à 2018. Pendant la période de propriété d'Ardian, un réaménagement important du terminal, des liaisons de transport et de l'infrastructure a été réalisé avec succès en étroite collaboration avec le Luton Borough Council. En Italie, Ardian est un actionnaire indirect des aéroports de Milan Linate, Milan Malpensa, Naples et Turin, ainsi que de leurs régions et municipalités.

Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

