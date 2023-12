PARIS, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce avoir arrangé un financement comprenant une dette unitranche, une tranche additionnelle dédiée pour de futures acquisitions et une tranche PIK afin de soutenir l'acquisition par Stirling Square Capital Partners (« Stirling Square ») de Gestión Tributaria Territorial (« GTT » ou « la Société »), l'un des principaux éditeurs de logiciels et prestataire de services de gestion de collecte des impôts locaux du secteur public espagnol.

Après être entré au capital du Groupe en 2020, AnaCap réinvestira en tant qu'investisseur minoritaire aux côtés de Stirling Square et de l'équipe de direction de GTT.

Basé à Alicante, en Espagne, GTT est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion de la collecte d'impôts notamment locaux, pour les administrations nationales, régionales et locales. Fondée en 1998, la Société bénéficie de 25 ans d'expérience dans la conception de logiciels propriétaires permettant de moderniser les processus de collecte des administrations publiques grâce à l'innovation technologique et la transformation numérique. Leader du marché en Espagne, GTT est également présent en Amérique Latine, où le groupe propose également son logiciel et ses services à des organisations internationales. GTT compte environ 4 500 clients dans le monde et propose une palette de services exhaustive, adapté aux besoins spécifiques de chacun d'entre eux.

Stirling Square travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction de GTT pour continuer à améliorer les outils et services, diversifier davantage la gamme de produits et soutenir les objectifs de croissance à long terme, par le biais d'acquisitions stratégiques. Le financement fourni par l'équipe Private Credit d'Ardian comprend notamment une importante tranche de financement dédiée aux acquisitions, mise en place pour soutenir l'ambitieuse stratégie d'acquisition et de développement de la Société.

« Nous sommes ravis de soutenir ce nouveau chapitre de croissance de Gestión Tributaria Territorial aux côtés de Stirling Square et d'AnaCap, et honorés de fournir notre solution de financement sur mesure à la Société. Nous avons été impressionnés par la croissance historique de GTT et par sa capacité à fournir des services essentiels aux administrations publiques en Espagne et à l'international.

GTT est notre deuxième transaction en Espagne au cours des douze derniers mois, ce qui témoigne de la dynamique croissante de l'équipe Private Credit d'Ardian en Europe du Sud. »

● GREGORY PERNOT ● Co-Responsable Private Credit France et Responsable Private Credit Espagne, Ardian

« Nous sommes ravis d'investir dans GTT, un éditeur de logiciels critiques pour le secteur public espagnol qui a un historique de développement impressionnant, pour soutenir la numérisation et la transparence accrue du système fiscal du pays. En tant qu'investisseurs à forte conviction, nous avons été attirés par le positionnement solide de GTT sur le marché, son profil de croissance, ses contrats à long terme avec des clients du secteur public espagnol et l'opportunité d'accompagner la Société à pénétrer de nouveaux marchés européens.

Nous avons été convaincus par la solution de financement flexible et sur mesure proposée par Ardian, qui viendra renforcer la Société dans sa prochaine phase de développement. Nous nous réjouissons de l'aventure passionnante qui nous attend, aux côtés d'AnaCap et d'Ardian, et d'apporter notre expertise sectorielle, nos connaissances locales, notre présence paneuropéenne et nos capitaux, pour soutenir la talentueuse équipe de direction de GTT. »

● ENRICO BIALE ● PARTNER, STIRLING SQUARE

LISTE DES PARTICIPANTS

Private Credit Ardian : Grégory Pernot, Clément Chidiac, Adélaïde Homolle

Conseil Juridique Prêteurs : White & Case (Fernando Navarro, Alfonso Garcia Freire, Juan Sampedro Martinez) and Willkie Farr & Gallagher (Paul Lombard, Ralph Unger)

Gestión Tributaria Territorial : Carlos Rico Alonso, Ricardo Francés

Stirling Square Capital Partners : Enrico Biale, Ben Hopper, Manuel Gari

AnaCap : Nassim Cherchali, Iñigo Querol, Alessandro Manfe

Conseil Financement : Marlborough Partners (Pedro Manen De Sola-Morales, Félix Finkler, Mohammed Rahman)

Conseil Juridique Actionnaires : Herbert Smith Freehills (Armando Garcia Mendoza, Carmen Hermosin, Miguel Alvargonzález)

