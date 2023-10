La toute première plateforme internationale d'investissement dédiée aux semi-conducteurs investira dans l'ensemble de la chaîne de valeur de cette industrie. Centrée sur l'Europe, elle reposera sur une approche inédite combinant à la fois le savoir-faire d'Ardian et celui d'experts internationaux des semi-conducteurs.

PARIS, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui le lancement d'Ardian Semiconductor, une plateforme d'investissement dédiée aux semi-conducteurs, qui interviendra, principalement en Europe, à tous les niveaux de la chaîne de valeur de cette industrie. Elle permettra aux entreprises du secteur de devenir des leaders mondiaux sur leurs marchés.

Ardian annonce le lancement d'une plateforme d'investissement pionnière dans l'industrie des semi-conducteurs Post this De gauche à droite : Christophe Duverne, Dr Helmut Gassel, Thomas Pebay-Peyroula, Paul Boudre (Groupe CNW/Ardian)

Les semi-conducteurs sont présents à tous les niveaux de l'économie mondiale. Ils sont les composants indispensables à la transformation digitale et à la transition écologique pour les secteurs clés que sont les infrastructures numériques, la mobilité, l'industrie, ou les biens de consommation.

Soutenue par les mégatendances structurelles comme l'Intelligence Artificielle, le Cloud, l'Internet des Objets, l'électrification et l'automatisation des véhicules et l'industrie, les analystes s'accordent sur une accélération de la croissance du marché, déjà porté par une croissance soutenue au cours des dernières décennies.

Il pourrait ainsi atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2030.

L'Europe s'impose comme l'une des zones les plus attractives en matière d'investissements dans ce secteur pour les prochaines décennies. Elle compte déjà de nombreux leaders mondiaux de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, notamment sur les marchés de la mobilité et de l'industrie qui connaissent aujourd'hui une transformation technologique rapide et qui devraient enregistrer la plus forte croissance. L'Europe dispose également d'atouts majeurs grâce à ses écosystèmes innovants, son cadre réglementaire en matière de propriété intellectuelle, ses équipementiers et ses fournisseurs de matières premières, qui sont autant de fondamentaux pour le développement des mégatendances, en particulier la révolution de l'Intelligence Artificielle. L'Europe a par ailleurs lancé un plan d'incitation attractif dans le cadre de l'« European Chips Act » représentant 43 milliards d'euros d'investissement - qui lui permettent de renforcer ses positions et de tirer profit d'une régionalisation accrue de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Ardian Semiconductor a pour ambition de devenir le partenaire de choix des acteurs de la chaîne de valeur européenne des semi-conducteurs en leur apportant d'une part, des solutions capitalistiques innovantes et flexibles, et, d'autre part, une expertise stratégique, industrielle et opérationnelle. Ardian Semiconductor donnera aux entreprises qu'elle accompagnera les moyens d'accélérer leur développement.

Ardian lance Ardian Semiconductor dans le cadre d'un partenariat stratégique exclusif avec Silian Partners, structure composée de hauts dirigeants de l'industrie des semi-conducteurs cumulant plus de 115 ans d'expérience, qui feront bénéficier la plateforme de leur réseau industriel, de leur vision stratégique et de leur expertise opérationnelle uniques. Ardian et Silian Partners travailleront ensemble pour former une seule et même équipe, et s'appuieront sur la réussite d'Ardian en matière d'investissement dans le secteur du capital-investissement, ainsi que sur un leadership et une expertise inégalés dans le secteur.

La plateforme Ardian Semiconductor s'appuiera sur une analyse approfondie des mégatendances technologiques et de leurs impacts sur la chaîne de valeur des semi-conducteurs. L'équipe travaillera de concert pour identifier les meilleures opportunités sur le marché, sur la base d'analyses stratégiques approfondies et, aux côtés des entrepreneurs et des équipes de management des entreprises, pour définir et mettre en œuvre les feuilles de route opérationnelles les plus adaptées.

La création de cette plateforme reflète la capacité d'Ardian à se positionner sur des secteurs attractifs à forte croissance et complémentaires de ses activités d'investissement.

Ardian Semiconductor est géré par Ardian France. Silian Partners assiste Ardian en tant qu'expert industriel.

« Les semi-conducteurs sont omniprésents et rendent la transformation digitale et la transition écologique possible. La demande de semi-conducteurs devrait doubler en dix ans. Toute une chaîne d'approvisionnement doit donc s'adapter et innover continuellement, y compris d'innombrables entreprises européennes de taille moyenne. Nous avons constitué une équipe unique dotée d'une expérience et d'un savoir-faire remarquables, et je ne peux que me réjouir de souhaiter la bienvenue à Paul, Christophe, Helmut et Thomas.

C'est ainsi le moment idéal pour lancer Ardian Semiconductor, en tirant parti de la position de leader de l'Europe dans des segments critiques de la chaîne de valeur des semi-conducteurs. S'appuyant sur l'expérience éprouvée d'Ardian en tant que leader mondial de l'investissement privé, la stratégie apportera des solutions innovantes en matière de capital à cette chaîne de valeur stratégique à un moment charnière, en travaillant aux côtés de leaders industriels de classe mondiale. »

● THIBAULT BASQUIN ● MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF - ARDIAN

« Nous sommes très heureux de nous associer à Ardian qui a su saisir une opportunité unique en répondant à un besoin critique de la chaîne de valeur européenne des semi-conducteurs et en devenant le partenaire financier de choix sur ce secteur. Avec ce partenariat stratégique unique, nous réunissons au sein d'une même équipe des investisseurs privés expérimentés aux processus d'investissement éprouvés et les plus grands experts du secteur des semi-conducteurs. Ardian était pour nous le partenaire idéal non seulement pour ses équipes mais aussi pour sa culture, pour construire cette plateforme d'investissement pionnière.

Nos échanges avec les dirigeants d'entreprise confirment que nous apportons des solutions durables à cette industrie et que notre approche est inédite.

● PAUL BOUDRE ● SENIOR MANAGING DIRECTOR ET CO-FONDATEUR DE SILIAN PARTNERS

Silian Partners est dirigé par :

Paul Boudre , Senior Managing Director et cofondateur, possède 35 ans d'expérience dans le secteur des semi-conducteurs. Directeur général de Soitec de 2015 à 2022, il a mené avec succès la transformation de la société et l'a positionnée en leader mondial des matériaux semi-conducteurs techniques. Avant Soitec, Paul Boudre a occupé des postes de direction dans le domaine des équipements et de la fabrication de semi-conducteurs chez KLA, STMicroelectronics, IBM Microelectronics, Motorola Semiconductor et Atmel.

, Senior Managing Director et cofondateur, possède 35 ans d'expérience dans le secteur des semi-conducteurs. Directeur général de Soitec de 2015 à 2022, il a mené avec succès la transformation de la société et l'a positionnée en leader mondial des matériaux semi-conducteurs techniques. Avant Soitec, Paul Boudre a occupé des postes de direction dans le domaine des équipements et de la fabrication de semi-conducteurs chez KLA, STMicroelectronics, IBM Microelectronics, Motorola Semiconductor et Atmel. Christophe Duverne , Senior Managing Director et cofondateur, a occupé des postes de direction dans le secteur des semi-conducteurs et de l'électronique au cours des trente dernières années. Il a été Président et Directeur général de Linxens de 2010 à 2020, structure qu'il a fondée après une opération de scission et pour laquelle il a mené à bien deux opérations de LBO avec CVC, Astorg et Bain Capital, afin de créer un leader mondial de la fabrication de composants de cartes à puce. Avant de fonder Linxens, Christophe Duverne a travaillé pendant plus de dix ans chez NXP Semiconductors, où il occupait les postes de Senior Vice-Président de la division Identification.

, Senior Managing Director et cofondateur, a occupé des postes de direction dans le secteur des semi-conducteurs et de l'électronique au cours des trente dernières années. Il a été Président et Directeur général de Linxens de 2010 à 2020, structure qu'il a fondée après une opération de scission et pour laquelle il a mené à bien deux opérations de LBO avec CVC, Astorg et Bain Capital, afin de créer un leader mondial de la fabrication de composants de cartes à puce. Avant de fonder Linxens, a travaillé pendant plus de dix ans chez NXP Semiconductors, où il occupait les postes de Senior Vice-Président de la division Identification. Dr Helmut Gassel , Senior Managing Director et cofondateur, possède trente ans d'expérience dans l'industrie des semi-conducteurs. Il a été membre du Conseil d'administration d'Infineon en sa qualité de directeur du marketing de l'entreprise de 2016 à 2022. Son périmètre comprenait le marketing, les ventes, la stratégie et les fusions et acquisitions. À ce titre, il a mené l'acquisition et l'intégration de Cypress Semiconductor pour un montant de 9 milliards d'euros et a contribué à faire d'Infineon l'une des 10 premières entreprises mondiales de semi-conducteurs. Avant de rejoindre Infineon en 1995 en tant qu'ingénieur-concepteur de semi-conducteurs, Dr Helmut Gassel a travaillé dans la recherche sur les semi-conducteurs à l'Institut Fraunhofer.

, Senior Managing Director et cofondateur, possède trente ans d'expérience dans l'industrie des semi-conducteurs. Il a été membre du Conseil d'administration d'Infineon en sa qualité de directeur du marketing de l'entreprise de 2016 à 2022. Son périmètre comprenait le marketing, les ventes, la stratégie et les fusions et acquisitions. À ce titre, il a mené l'acquisition et l'intégration de Cypress Semiconductor pour un montant de 9 milliards d'euros et a contribué à faire d'Infineon l'une des 10 premières entreprises mondiales de semi-conducteurs. Avant de rejoindre Infineon en 1995 en tant qu'ingénieur-concepteur de semi-conducteurs, Dr a travaillé dans la recherche sur les semi-conducteurs à l'Institut Fraunhofer. Thomas Pebay-Peyroula, Managing Director et cofondateur, a près de quinze ans d'expérience dans la banque d'investissement. Il a notamment conseillé de nombreuses sociétés européennes de semi-conducteurs sur des questions stratégiques, de fusion et acquisition et de financement, notamment chez Rothschild & Co. Il a débuté sa carrière chez Lazard.

A PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, avec 156 milliards de dollars d'actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 470 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos investisseurs un large choix d'opportunités d'investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l'agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d'investissement sur-mesure, développe une stratégie d'investissement spécifique adaptée aux besoins de l'investisseur et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d'Ardian représentant une part majoritaire de l'actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l'intelligence collective. Répartis dans 16 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d'investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

ardian.com

SOURCE Ardian

Renseignements: Contact presse : ARDIAN, Image 7, [email protected]