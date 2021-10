« En soutenant ce projet porteur, nous sommes fiers d'affirmer encore plus fortement notre volonté d'être une entreprise citoyenne engagée. Ce partenariat est d'une grande importance pour ArcelorMittal parce qu'il permettra de bonifier de façon durable la mission du Centre d'Action Bénévole de Port-Cartier et bénéficiera ainsi à toute la population locale », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal.

Prévu pour l'hiver 2023 et d'une valeur totale estimée à 4 millions $, le projet permettra l'ajout de quatre nouveaux services à l'offre du Centre d'Action Bénévole, soit un comptoir d'aide alimentaire et des salles de conservation, une salle adaptée pour un centre de jour, une cuisine participative à grande capacité, ainsi qu'une grande salle qui sera rendue accessible aux entreprises et à la population de la région.

« Ce don est le plus important de toute l'histoire du Centre d'Action Bénévole de Port-Cartier et l'apport d'ArcelorMittal est d'une valeur inestimable pour la mission de notre organisme. L'envergure de ce partenariat représente surtout un énorme pas franchi dans la concrétisation de notre projet de relocalisation. Nous sommes très heureux de la confiance accordée par notre partenaire principal et nous espérons que cette annonce incitera d'autres leaders de la communauté locale à soutenir notre mission d'entraide », a déclaré Laurencia Bond, directrice générale du Centre d'Action Bénévole de Port-Cartier.

Le projet de relocalisation du Centre d'Action Bénévole de Port-Cartier prévoit aussi la remise aux normes de l'ancienne église St-Alexandre, ce qui permettra la revitalisation des aspects historiques et patrimoniaux du bâtiment et en assurera la conservation pour les générations à venir. Organisée en collaboration avec le Conseil du Patrimoine religieux du Québec (CPRQ), la démarche permettra de prodiguer une aide essentielle à la communauté locale et de mettre en valeur le patrimoine religieux de la région.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

