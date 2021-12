On dit parfois qu'ArcelorMittal est le secret le mieux gardé au Québec. Chaque personne, chaque commerce, chaque entreprise de la Côte-Nord, mais aussi de tout le Québec, profite des retombées positives de l'organisation. Au-delà des équipements et des installations gigantesques qui font la renommée d'ArcelorMittal sur la Côte-Nord, il y a ses gens, les 2 500 femmes et hommes qui y travaillent, chaque jour, avec cœur et détermination.

« Nous avons entrepris depuis 2020 une profonde transformation et ce Manifeste fait écho à notre volonté de placer nos gens au cœur de toutes nos actions. Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape en mettant en lumière tout ce que nous représentons ensemble et ce à quoi nous aspirons. Je suis particulièrement fier de ce que nous accomplissons chaque jour et j'ai confiance que nous irons encore plus loin », a déclaré M. Mapi Mobwano, président et chef de la direction.

Le Manifeste peut être visionné sur le lien suivant : mines-infrastructure-arcelormittal.com

En parallèle, ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada a procédé à une refonte complète de son site web pour refléter les grandes ambitions que nourrit l'entreprise pour l'avenir.

