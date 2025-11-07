ARCELORMITTAL RÉALISE UN SAUTAGE HISTORIQUE À SON COMPLEXE MINIER DE MONT-WRIGHT

MONT-WRIGHT, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - ArcelorMittal Exploitation minière Canada (« ArcelorMittal ») a franchi une étape historique en réalisant un sautage d'une ampleur exceptionnelle à son complexe minier de Mont-Wright : 8,2 millions de tonnes de roche dynamitées en un sautage, ce qui en fait le plus grand en termes de volume d'explosif chargé sur un seul panneau de forage, avec un record de 3 millions de kilogrammes d'explosifs sautés dans les mines de roche dure.

Ce sautage monumental représente un exploit technique, logistique et humain sans précédent pour les équipes minières d’ArcelorMittal. (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

Ce sautage monumental, près du double du précédent record interne de 4,2 millions de tonnes, représente un exploit technique, logistique et humain sans précédent pour les équipes minières d'ArcelorMittal. Il illustre à la fois le savoir-faire québécois, l'innovation dans les pratiques minières et la collaboration exemplaire entre les différentes équipes d'ingénierie, de planification, d'exploitation, de santé-sécurité et d'environnement.

Sécurité, environnement et innovation au cœur de l'opération

Chaque étape du projet a été réalisée dans le respect des plus hauts standards en santé-sécurité et en environnement, valeurs fondamentales pour ArcelorMittal.

Les explosifs utilisés intégraient un additif innovant réduisant les émissions de gaz, minimisant ainsi l'empreinte environnementale de l'opération.

Les protocoles de sécurité comprenaient notamment un plan d'évacuation rigoureux et une coordination interéquipes exemplaire pour garantir la protection du personnel et des équipements.

Un exploit d'équipe au service de la performance et de l'innovation

« Ce sautage historique démontre jusqu'où nous pouvons aller lorsque nous innovons et travaillons ensemble, en mettant la sécurité et l'environnement au cœur de nos opérations. C'est un accomplissement collectif dont nous pouvons tous être fiers », souligne Mapi Mobwano, président et chef de la direction.

L'opération, qui s'est déroulée dans la fosse A, située dans le secteur appelé Mont Survie, a nécessité plusieurs semaines de planification minutieuse impliquant des experts en génie minier, en géologie et en arpentage. Grâce à une technologie de séquençage de sautage avancée, les équipes ont pu contrôler avec précision le déclenchement de milliers de détonateurs, assurant la stabilité du terrain et la réduction des impacts sismiques et environnementaux.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient 2 900 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

