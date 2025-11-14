HALTE-CHALEUR DE PORT-CARTIER : UNE DEUXIÈME ANNÉE DE PARTENARIAT POUR VENIR EN AIDE AUX PERSONNES EN SITUATION D'ITINÉRANCE

PORT-CARTIER, QC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Pour une deuxième année consécutive, ArcelorMittal Exploitation minière Canada (« ArcelorMittal ») s'associe à la Ville de Port-Cartier pour créer la Halte-chaleur, un lieu d'accueil essentiel offrant chaleur, réconfort et sécurité aux personnes de la région en situation d'itinérance ou en grande précarité.

Grâce à un don de 43 300 $, ArcelorMittal agit à titre de partenaire majeur de cette initiative municipale, qui répond à un besoin important de refuge hivernal sur la Côte-Nord. (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

Grâce à un don de 43 300 $, ArcelorMittal agit à titre de partenaire majeur de cette initiative municipale, qui répond à un besoin important de refuge hivernal sur la Côte-Nord. En complément, l'entreprise remettra également des tuques et des mitaines aux usagers pour les aider à affronter les rigueurs de l'hiver.

Située sur l'île Patterson, la Halte-chaleur prend place dans une roulotte de chantier mise à disposition gracieusement par Location Larin. Offrant dix lits, elle accueille les personnes n'ayant pas accès à un logement stable ou adéquat. Ce lieu supervisé est accessible tous les jours, de 20 h à 8 h, du 6 novembre 2025 au 1er mai 2026, permettant ainsi aux bénéficiaires de se réchauffer, de se reposer et de recevoir du soutien dans un environnement sécuritaire.

La Halte-chaleur est rendue possible grâce à la collaboration de la Ville de Port-Cartier, d'ArcelorMittal, du CISSS de la Côte-Nord, ainsi que de plusieurs autres organismes communautaires.

« Nous croyons profondément à l'importance de soutenir les initiatives locales qui font une réelle différence dans la vie des gens. La Halte-chaleur de Port-Cartier est un bel exemple de solidarité et d'engagement communautaire. En appuyant ce projet, nous souhaitons non seulement répondre aux besoins croissants des plus vulnérables, particulièrement durant les mois d'hiver où les enjeux sont plus criants, mais aussi renforcer le tissu social de la région », a déclaré Anne-Marie Dontigny, directrice des communications par intérim chez ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

La Halte-chaleur découle d'une volonté municipale de prévenir l'itinérance et la détresse sociale pendant les mois les plus froids. Selon les intervenants du milieu, une vingtaine de personnes ont utilisé le service l'hiver dernier, un chiffre révélateur des besoins croissants dans la région.

Pour sa part, Mme Danielle Beaupré, mairesse de Port-Cartier, souligne aussi l'importance de ce projet : « La Ville de Port-Cartier se fait un devoir de soutenir la Halte-chaleur, un refuge essentiel pour les personnes vulnérables qui, faute d'un endroit sécuritaire où se loger, doivent affronter le froid et les rigueurs de l'hiver. Ce projet est un exemple concret de solidarité à Port-Cartier. Il illustre l'importance de la collaboration entre les partenaires et la municipalité, qui se mobilisent ensemble au service de la communauté afin de répondre aux besoins essentiels des citoyens et citoyennes ».

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient 2 900 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements : Anne-Marie Dontigny, directrice par intérim, Communications, ArcelorMittal Exploitation minière s.e.n.c., [email protected]