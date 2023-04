FERMONT, QC, le 26 avril 2023 /CNW/ - ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« ArcelorMittal ») franchit un autre jalon marquant dans sa transition énergétique en devenant la première société minière du Québec de même que la première entreprise de la Côte-Nord à effectuer le transport de ses travailleurs avec des autobus électriques. Les huit autobus qui seront utilisés par ArcelorMittal ont été fabriqués à Saint-Jérôme par la Compagnie Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV). Ils seront exploités par Transport Therrien, une entreprise de Fermont qui fait partie du Groupe Autobus Maheux, alors que la conception et l'installation de l'infrastructure de recharge est une réalisation de Cléo, une filiale d'Hydro-Québec.

Sur la photo : Pierre Maheux, président, Groupe Autobus Maheux, Karine Bouchard, directrice des ventes, Lion Électrique, Jeff Desruisseaux, président et directeur général, Cléo et Jean-Paul Ordioni, vice-président, Exploitation (intérim), ArcelorMittal Exploitation minière Canada. Crédit : Patrick Canuel (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

« Avec l'arrivée des autobus électriques pour nos employés, nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de développement durable. Nous sommes surtout ravis de pouvoir concrétiser cette première québécoise en collaboration avec des entreprises d'ici, comme Lion Électrique, Transport Therrien et Cléo, qui font équipe avec nous dans notre volonté de réduire notre empreinte carbone », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

« Nous sommes fiers de contribuer à la décarbonation de notre industrie avec l'électrification de nos véhicules. Depuis l'acquisition de notre premier autobus électrique en 2016, nous avons développé l'expertise nécessaire pour relever le défi de la transition énergétique en milieux nordiques. Nous saluons aujourd'hui le leadership d'ArcelorMittal. Ce projet sans précédent prouve qu'il est désormais possible d'opérer une flotte d'autobus électriques au nord du 53e parallèle » a déclaré Pierre Maheux, président du Groupe Autobus Maheux

Dans le but de soutenir et d'encourager l'électrification des transports, ArcelorMittal a également débuté l'installation de bornes électriques à ses installations de Mont-Wright et Port-Cartier. Douze bornes de recharge FLO ont déjà été installées et d'autres le seront d'ici quelques mois. Ces bornes sont accessibles en tout temps et gratuitement pour les employés.

Rappelons qu'ArcelorMittal vise la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 25 % d'ici 2030 et la carboneutralité d'ici 2050.

À propos d'ArcelorMittal Infrastructure Canada et d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

À propos de Transport Therrien et du Groupe Autobus Maheux

Transport Therrien, une filiale du Groupe Autobus Maheux, est le spécialiste du transport par autobus à Fermont. En exploitation depuis 1958, l'entreprise compte une trentaine d'employés et offre des services de transport sécuritaires et fiables pour les travailleurs, les écoliers et la clientèle nolisée. Le Groupe Autobus Maheux est une entreprise d'environ 340 employés opérant plus de 220 véhicules, basée principalement dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec, de l'Outaouais et de Caniapiscau.

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements: Annie Paré, directrice, Communications | ArcelorMittal Exploitation minière Canada, [email protected]; Lise Lapierre, adjointe à la direction générale | Groupe Autobus Maheux, [email protected]