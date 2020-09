Aquarium du Québec - Un enclos tout neuf pour les ours blancs

« L'Aquarium du Québec se démarque par son originalité et constitue un attrait touristique phare de la région de Québec. Ses rôles d'éducation et de recherche contribuent également à la conservation et à la préservation de la faune et la flore aquatiques de notre magnifique territoire. Les investissements du gouvernement du Québec permettront d'assurer la pérennité d'un établissement qui contribue à la prospérité et au dynamisme de notre capitale nationale », s'est réjoui le ministre Pierre Dufour.

« Depuis des décennies, l'Aquarium du Québec est le témoin de moments magiques, où les petits comme les plus grands ont la chance de créer des connexions réelles et concrètes avec la nature. Il s'agit non seulement de l'endroit idéal pour divertir la famille, mais également pour sensibiliser les visiteurs aux différents enjeux de conservation qui nous tiennent à cœur. Nous sommes très enthousiastes et fiers de ce projet qui vient renforcer le caractère unique de l'établissement », a souligné le président-directeur général Jacques Caron.

Un nid agrandi et une expérience améliorée

Les nouvelles installations ont été pensées de manière à optimiser l'aire de vie des ours blancs, en plus de bonifier l'expérience des visiteurs. Les travaux ont permis de doubler la superficie de l'enclos, ce qui rend l'environnement propice à l'adoption de comportements plus naturels chez l'animal. La conception permet également une proximité et une intimité uniques avec l'animal, tout en assurant son bien-être.

L'habitat est divisé en différentes zones qui communiquent naturellement entre elles de façon à ce qu'elles soient en parfaite symbiose. Le décor, notamment composé de pierres et de roches, donne une allure plus sauvage à l'aménagement et plonge le visiteur en pleine nature. Une rivière traverse la totalité des sections et termine sa course dans un grand bassin centrale d'eau salée de 12 pieds de profondeur, séparé du public par une vitrine de près de 16 pieds de hauteur. La clientèle pourra donc interagir directement avec les bêtes.

Un grand observatoire couvert qui offre une vue à 270 degrés aux visiteurs a également été érigé, où un véritable tête-à-tête entre le visiteur et l'animal peut se produire. Une magnifique chute composée d'une cascade sur roches naturelles agrémente le paysage.

Ce milieu renouvelé se termine avec une salle où de l'affichage numérique et éducatif sensibilise la clientèle aux changements climatiques qui touchent directement les ours blancs. Le parcours se termine par une expérience de réalité augmentée qui met en vedette une mère et ses oursons à leur sortie de leur tanière au printemps, de quoi charmer toute la famille.

Un incontournable

L'Aquarium du Québec constitue la troisième attraction touristique la plus visitée de la région de Québec. Son savoir-faire et l'excellence de son service client attirent chaque année plus de 500 000 personnes. L'établissement donne accès à une collection impressionnante de 10 000 animaux marins composée de poissons, de reptiles, d'amphibiens, d'invertébrés et de mammifères marins.

Téléchargez les maquettes : Lien We transfer

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Source et information : Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, 418 254-9314, [email protected]; Carl Charest, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet du ministre des Forêts de la Faune et des Parcs, 418 454-4817, [email protected]

Liens connexes

http://www.sepaq.com