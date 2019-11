Aquarium du Québec et Zoo de Toronto - Les ours blancs et les jeunes morses bientôt de retour

QUÉBEC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Aquarium du Québec est fébrile alors qu'il se prépare au retour dans ses bassins de Lakina et Balzac, les deux jeunes morses nés à Québec, et à celui d'Eddy, l'ours blanc, qui partagera son tout nouvel habitat avec deux nouveaux compagnons de son espèce.

Il y aura du mouvement à l'Aquarium du Québec au cours des prochains mois grâce à un partenariat d'expertises tissé avec le Zoo de Toronto. Les deux institutions accréditées ont convenu d'un échange afin d'optimiser la recherche scientifique et favoriser un environnement stimulant et confortable pour leurs animaux.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir comme partenaire principal le Zoo de Toronto, un acteur clé en matière de conservation et de recherche. Nous allons à la fois bonifier l'expérience des visiteurs et contribuer à de nouvelles recherches qui aideront les populations animales en milieu naturel », se réjouit la directrice de l'Aquarium du Québec, Mme Elizabeth Tessier.

« Nos recherches permettront de mieux comprendre la biologie, l'alimentation et les comportements des morses et des ours blancs. La recherche scientifique fournit des informations précieuses afin de soutenir les efforts d'éducation et de conservation de ces espèces», fait valoir le directeur général du zoo de Toronto, M. Dolf DeJong.

Le retour de Lakina et Balzak

D'ici quelques semaines, au terme de l'entente de deux ans avec le Vancouver Aquarium, les deux jeunes morses Lakina et Balzak reviendront aux bassins qui les ont vu naître en 2016 à l'Aquarium du Québec. Ils y rejoindront les deux morses adultes en résidence : Arnaliaq, la femelle, et Boris, le mâle.

En raison d'un manque d'espace à moyen terme et afin d'éviter une reproduction consanguine, les deux morses femelles, Arnaliaq et Lakina, quitteront au printemps prochain pour le Zoo de Toronto, qui leur aménage présentement un habitat tout neuf. Boris et Balzak, les deux mâles, continueront quant à eux à nager dans les eaux de l'Aquarium du Québec.

Un nouvel habitat et de nouveaux compagnons pour Eddy

L'Aquarium du Québec reconstruit présentement l'habitat de ses ours blancs pour en doubler la superficie. Pour la durée des travaux, les deux ours blancs pensionnaires de l'Aquarium sont hébergés au Polar Bear Habitat de Cochrane, en Ontario. Une fois la rénovation complétée, seul le mâle, Eddy, reprendra la direction de Québec. La femelle, Taïga, ira rejoindre trois autres ours blanc femelles au Zoo de Toronto.

En parallèle, deux mâles de Toronto, Hudson et Humphrey, viendront élire domicile dans le nouvel habitat de l'Aquarium du Québec qui hébergera dorénavant trois ours blancs. Les visiteurs devraient pouvoir les observer au printemps 2020.

Le regroupement des espèces par sexe vise à limiter la reproduction en captivité des ours blancs, tel recommandé par l'organisation North American Polar Bear Species Survival Plan, afin de prioriser l'adoption de jeunes ours blancs orphelins dont l'habitat naturel est menacé par le réchauffement climatique.

www.sepaq.com

À propos du Zoo de Toronto

Le Zoo de Toronto est un centre d'éducation et de sciences engagé à offrir des expériences captivantes et une sensibilisation à la protection de la faune et de ses habitats. Il fait partie de l'association des zoos et aquariums accrédités du Canada (AZAC) et détient l'accréditation des Zoos et Aquariums (AZA).

À propos de l'Aquarium du Québec

L'Aquarium du Québec est une institution vouée à la mise en valeur et à la conservation d'espèces animales et de leur environnement, à la diffusion de connaissances à ce sujet et à la compréhension des liens qui nous y unissent. Il propose à ses visiteurs une expérience enrichissante et récréative. Il fait également partie de l'association des zoos et aquariums accrédités du Canada (AZAC).

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, 418 380-5875, poste 2326, boivin.simon@sepaq.com; Amanda Chambers, Supervisor of Strategic Communications, Toronto Zoo, (416) 392-5974, achambers@torontozoo.ca

Related Links

http://www.sepaq.com