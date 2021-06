OTTAWA, ON, le 16 juin 2021 /CNW/ - Ce soir, dans le cadre d'une cérémonie virtuelle mettant en valeur l'excellence journalistique de six incroyables finalistes, APTN a été désigné comme grand lauréat du Prix Michener 2020 pour le journalisme au service de l'intérêt public. Son enquête saisissante, brutale et obsédante intitulée Death by Neglect (Le rapport de décès) se penche sur un système de protection de l'enfance des Premières Nations dans lequel trois sœurs se sont suicidées.

« Kenneth Jackson et Cullen Crozier d'APTN ont travaillé avec acharnement et minutie, et leurs sources ont dit la vérité aux autorités avec beaucoup de courage, mettant en jeu leur emploi, leur statut dans la communauté et même leur maison, a déclaré Pierre-Paul Noreau, président de la Fondation des Prix Michener. Les changements découlant de cette série ont été profonds. Dans les semaines qui ont suivi les diffusions d'APTN, plusieurs enquêtes ont été lancées sur des cas individuels, plusieurs familles ont été réunies, de nouveaux fonds ont été mis sur pied pour le bien-être des enfants dans les réserves et un moratoire sur les pandémies a été imposé aux jeunes de l'Ontario qui ne sont plus pris en charge. Tandis que cette crise humanitaire se poursuit, c'est ce genre d'impact à grande échelle qui rend cette série indéniablement digne du Prix Michener. »

Célébrant cette année son 50e anniversaire, le Prix Michener a été fondé en 1970 par le regretté Roland Michener, alors gouverneur général, pour récompenser le journalisme au service de l'intérêt public. Les candidatures au Prix Michener sont évaluées par un comité d'experts composé de journalistes de partout au Canada et issus des médias et du milieu universitaire.

Dans une vidéo résumant cette année de pandémie difficile pour les finalistes et les journalistes des quatre coins du pays, la juge en chef, Margo Goodhand, a déclaré : « Les journalistes canadiens ont travaillé aux premières lignes pour rendre compte des divergences d'opinions sur les mesures de confinement, le port du masque et les vaccins, et pour suivre la situation dans les maisons d'hébergement et les unités de soins intensifs débordées. Ils ont livré les nouvelles en présence d'un virus qui a fermé leurs propres lieux de travail et menacé leurs proches, comme tout le monde. Cette période, nous espérons ne jamais la revivre. Au nom du Prix Michener, je souhaite vous dire que nous sommes témoins de vos efforts et que nous apprécions votre travail. »

Des mentions d'honneur ont été attribuées aux finalistes suivants :

CBC News -- Inside Rideau Hall (À l'intérieur de Rideau Hall)

The Globe and Mail -- Silenced (Réduit au silence)

Montreal Gazette -- The Dorval seniors' home (La résidence pour personnes âgées de Dorval )

seniors' home (La résidence pour personnes âgées de ) La Presse -- L'autre épidémie : exploitation sexuelle des enfants sur Internet

Winnipeg Free Press -- A Stain on Our Game (Une tache sur notre sport)

En avril dernier, la Fondation des Prix Michener a annoncé le nom des récipiendaires de sa nouvelle Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme et de sa Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête. Chacune des bourses 2021, d'une valeur de 40 000 $, comprend des dépenses à justifier pouvant aller jusqu'à 5 000 $.

La Bourse Michener-Deacon a été remise à Ethan Cox et à Erin Seatter qui dirigeront une équipe (Ricochet) chargée d'une enquête sur l'inconduite policière au Canada. La Bourse Michener - L. Richard O'Hagan a été attribuée à Allison Baker et à Viviane Fairbank pour leur projet sur la vérification des faits intitulé In Defence of Truth.

La Fondation des Prix Michener remercie les membres de son jury :

La présidente du jury, Margo Goodhand , ex-rédactrice en chef du Winnipeg Free Press et de l'Edmonton Journal

, ex-rédactrice en chef du Winnipeg Free Press et de l'Edmonton Journal Pierre Tourangeau , ex-ombudsman et chef des nouvelles de Radio-Canada

, ex-ombudsman et chef des nouvelles de Radio-Canada Sally Reardon , ex-directrice de l'information à CBC-TV

, ex-directrice de l'information à CBC-TV Katherine Sedgwick , professeure de journalisme au Collège Loyola et ex-éditrice adjointe à Montreal Gazette

, professeure de journalisme au Collège Loyola et ex-éditrice adjointe à Montreal Gazette Pierre Asselin , ex-éditorialiste du quotidien Le Soleil

, ex-éditorialiste du quotidien Mary McGuire , professeure de journalisme à l'Université Carleton

Le Prix Michener

Le Prix Michener fait l'éloge et la promotion de l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public au Canada. Le Prix Michener a été créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974, et constitue la plus importante distinction journalistique au pays. Cette année marque le 50e anniversaire du prestigieux prix. Le conseil d'administration bénévole de la Fondation des Prix Michener s'occupe des affaires du Prix, en partenariat avec la Fondation Rideau Hall. Pour en savoir plus : http://www.michenerawards.ca/french/?lang=fr

