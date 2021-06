Sous sa direction, L'Oréal Canada s'est établi parmi les 10 premières filiales du Groupe L'Oréal, en gagnant des parts de marché records, et en lançant avec grand succès plusieurs marques telles que essie, SkinCeuticals, CeraVe et IT Cosmetics au pays. L'Oréal Canada aura également énormément accéléré le commerce en ligne, et est devenue l'une des filiales les plus avancées en termes de ventes en ligne directes aux consommateurs, en accélérant avec succès sa transformation numérique, en développant un savoir-faire le rendant unique dans la gestion des données et en mettant en place des services numériques reconnus.

Sous son leadership, L'Oréal Canada a effectué des investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars afin d'agrandir et de moderniser l'usine et la centrale de distribution à Saint Laurent, ainsi que le siège social au centre-ville de Montréal.

Animé par un fort esprit entrepreneurial et une curiosité insatiable, M. Kollmar s'est fait remarquer par sa capacité à détecter les nouvelles tendances et à tester des approches innovantes. Il a réorganisé et modernisé avec succès les structures de L'Oréal Canada afin qu'elles correspondent davantage aux besoins des consommateurs et des clients. Sous sa direction, L'Oréal Canada a continué à développer des équipes talentueuses et diversifiées.

Fort de ses convictions en matière de transparence et d'inclusion, il a considérablement promu l'éthique ainsi que la diversité et l'inclusion chez L'Oréal Canada. C'est également grâce à son fort engagement dans le développement durable que les sites opérationnels de L'Oréal Canada sont devenus carbones neutre en 2017. Il a également posé les bases pour atteindre les objectifs ambitieux d'ici 2030 dans le cadre du programme international du Groupe, L'Oréal pour futur.

Sous sa direction, de nombreuses pratiques exemplaires ont été mises en œuvre, ce qui a valu à l'entreprise la réception de divers prix, dont la certification EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) en matière d'égalité professionnelle hommes-femmes à plusieurs reprises. L'Oréal Canada en aura d'ailleurs été la première entreprise récipiendaire au Canada. Les titres de Meilleur employeur de Montréal, Meilleur employeur pour les jeunes au Canada et Meilleur employeur au Canada, ont aussi été obtenus, année après année.

M. Kollmar a finalement su faire sa marque en tant que fervent défenseur de la communauté, notamment auprès de la Fondation Y des femmes de Montréal et du Centre des femmes de Montréal, par le biais de divers programmes tels que La Beauté pour une vie meilleure, un programme qui offre une formation gratuite et de qualité en coiffure à des femmes vulnérables, les aidant ainsi à améliorer leur vie et leurs perspectives d'emploi. Sous sa direction, le premier programme de stages professionnels de L'Oréal Canada a été créé avec la Fondation Les Petits Rois, permettant à 8 jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle de venir travailler au siège social de L'Oréal Canada. M. Kollmar a également été reconnu pour son soutien aux arts en tant qu'ancien membre du conseil d'administration de Luminato jusqu'en 2016 et membre actuel du conseil d'administration du Festival international du film de Toronto (TIFF), ainsi que membre du Conseil consultatif international auprès du doyen de la Schulich School of Business.

M. Kollmar a siégé aux conseils d'administration de GS-1 Canada, de Food, Health & Consumer Products of Canada (FHCP) et du Cercle des Présidents du Québec, où il a présidé le conseil des affaires industrielles et le comité de programmation.

C'est Mme An Verhulst-Santos qui succédera à M. Kollmar en tant que Présidente-directrice générale de L'Oréal Canada. Mme Verhulst-Santos était récemment Présidente de L'Oréal Brésil. Elle a débuté sa carrière chez L'Oréal en 1991 au sein de la Division des Produits Professionnels en Belgique. Entre 2005 et 2009, elle a fait un travail exemplaire à la direction cette même division pour L'Oréal Brésil.

En 2009, elle a été transférée aux États-Unis afin de diriger la Division des Produits Professionnels de L'Oréal USA. Puis, de 2011 à 2016, elle a été membre du comité exécutif du Groupe L'Oréal en tant que Présidente de la Division des Produits Professionnels, se rapportant directement au PDG, Jean-Paul Agon. Elle a dirigé l'acquisition des marques de cosmétiques professionnelles, Decléor et Carita, faisant de la Division un acteur mondial sur le marché de la beauté professionnelle. Le positionnement mondial de la Division s'est renforcé, ayant continuellement gagné des parts de marché au cours des dernières années. Depuis 2017, An Verhulst-Santos dirige une équipe de près de 3 600 collaborateurs en tant que PDG de L'Oréal Brésil. Elle prendra officiellement ses fonctions de Présidente-directrice générale de L'Oréal Canada le 1er juillet 2021.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,18 milliards de dollars en 2020 et compte plus de 1450 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 36 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présente dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, soient L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en science au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017.

