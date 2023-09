Après la Biennale de Venise 2022 et une tournée pancanadienne, l'exposition de Stan Douglas conclut une année fructueuse au Musée des beaux-arts du Canada

STAN DOUGLAS : 2011 ≠ 1848

OTTAWA, ON, le 21 sept. 2023 /CNW/ - L'exposition Stan Douglas : 2011 ≠ 1848 s'ouvre au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) après une année d'acclamations nationales et internationales. Grâce à un partenariat stratégique, ce formidable circuit, qui a débuté par l'exposition marquant la représentation du Canada à la 59e Biennale de Venise (2022), a été suivi d'une tournée pancanadienne avec des haltes à la Polygon Gallery de Vancouver et au Remai Modern de Saskatoon. RBC, le partenaire présentateur, a soutenu la présentation de Stan Douglas : 2011 ≠ 1848 au Pavillon du Canada et sa tournée canadienne. Au cours des douze prochains mois, jusqu'à l'automne 2024, le public pourra découvrir les œuvres puissantes de Stan Douglas au Musée.

« Pour la première fois depuis que le Musée a repris son rôle de commissaire du Pavillon du Canada en 2011, l'exposition représentant le Canada à la prestigieuse Biennale de Venise a été ramenée au pays. En collaboration avec la Polygon Gallery et Remai Modern, nous sommes fiers de présenter les explorations de Stan Douglas sur la culture, la mémoire et l'histoire aux Canadiens et Canadiennes qui vivent à des milliers de kilomètres les uns des autres. Ce partenariat fructueux s'inscrit dans notre volonté d'étendre le rayonnement du Musée au-delà de la région de la capitale nationale. La tournée constituera un modèle novateur pour le MBAC à l'avenir », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du MBAC.

Présentée à Venise avec le soutien de la Fondation du MBAC, l'exposition Stan Douglas : 2011 ≠ 1848 a attiré près de 549 000 personnes, soit 70 % des 800 000 visiteurs de la Biennale, et s'est imposée comme l'un des temps forts de cette grande exposition internationale d'art contemporain. L'exposition a été organisée par Reid Shier, directeur exécutif de la Polygon Gallery.

« L'exposition de Stan Douglas étudie et réimagine les événements mondiaux de 2011 et demande qu'ils soient considérés dans une lignée historique de fissures et de tensions entre les impulsions démocratiques et la volonté de pouvoir. À la Biennale de Venise, 2011≠ 1848 a également complexifié la notion de ce que cela signifiait de représenter le Canada par le biais de photographies et d'une vidéo dont les sujets se déroulent principalement à l'extérieur du pays. Le travail de M. Douglas était propice et pertinent, et je suis ravi que, grâce au partenariat entre le MBAC, Remai Modern et le Polygone, cette exposition extraordinaire ait eu l'occasion de toucher des publics de tout le pays », a déclaré M. Shier.

« RBC croit en l'importance de soutenir les arts comme moyen de favoriser le dynamisme et la prospérité de nos collectivités », a souligné Shannon Cole, vice-présidente, Marketing de la marque, RBC. « Nous sommes fiers de nous associer au Musée des beaux-arts du Canada et d'appuyer la tournée des œuvres incroyables de Stan Douglas, qui suscitent des occasions de réflexion significatives et mettent en évidence les liens puissants entre les moments historiques de tension et les mouvements sociaux. »

Le titre, Stan Douglas : 2011 ≠ 1848, établit un lien entre les manifestations mondiales de 2011 et les bouleversements généralisés du « printemps des nations » de 1848, un mouvement révolutionnaire de classes moyennes et ouvrières alliées dans une lutte pour la démocratie à travers une grande partie de l'Europe.

L'exposition présente quatre œuvres photographiques hybrides et documentaires de grandes dimensions, basées sur des manifestations et des bouleversements qui ont eu lieu en 2011 en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, à New York, au Royaume-Uni et dans la ville natale de l'artiste, Vancouver. Une installation vidéo monumentale à deux canaux, intitulée ISDN, est également au cœur de l'exposition. ISDN comporte une bande sonore immersive composée de rythmes et de battements qui changent de tempo et d'énergie d'une boucle à l'autre. L'installation vidéo met en scène un récit fictif de deux groupes musicaux, l'un à Londres avec les rappeurs Grime Lady Sanity et TrueMendous, et l'autre au Caire avec les rappeurs Mahraganat Raptor et Joker. Associée aux photographies de Douglas, l'œuvre vidéo synthétise ce que l'on pourrait considérer comme les bandes sonores des révoltes et des protestations alors en cours en Angleterre et en Égypte.

ISDN, achetée en 2023, est la propriété conjointe du MBAC et du Remai Modern. Cette coacquisition a été rendue possible grâce au programme de rayonnement national du Musée des beaux-arts du Canada, généreusement soutenu par Michael Nesbitt. Les quatre œuvres photographiques de Stan Douglas sont également entrées dans la collection du Musée en 2023.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans.

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation soutient le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat en lui fournissant l'appui financier additionnel dont il a besoin pour remplir son rôle de chef de file auprès de la communauté des arts visuels, au pays et à l'international. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien du public permettent au MBAC de maîtriser les savoirs et de préserver la richesse des arts visuels au Canada. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour les projets spéciaux et les fonds de dotation. Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de don et les avantages, veuillez consulter fondationmbac.ca.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: À l'intention des médias seulement -- pour de plus amples renseignements et obtenir des images, prière de communiquer avec : Josée-Britanie, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]