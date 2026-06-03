Diminution de la proportion de jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation depuis la fin des années 1990 au Québec

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Près de 10 % des jeunes de 15 à 29 ans au Québec, soit environ 147 000 personnes, n'étaient ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF) en 2023-2024 (environ 60 % des jeunes NEEF étaient inactives ou inactifs et 40 % étaient au chômage). Cette proportion s'inscrit dans une tendance à la baisse observée au cours des 25 dernières années. En 1997-1998, la proportion de jeunes NEEF était de 17 %.

C'est ce que révèle une analyse de l'Institut de la statistique du Québec diffusée aujourd'hui.

Proportion de jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation, selon le genre, population de 15 à 29 ans, Québec, 1997-1998 à 2023-2024. (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Une diminution plus marquée chez les femmes que chez les hommes

Chez les femmes, la proportion de jeunes de 15 à 29 ans NEEF est passée de 18 % à 9 % entre 1997-1998 et 2023-2024, alors que chez les hommes, elle est passée de 16 % à 11 %.

Des différences selon les groupes d'âge

Les jeunes de 15 à 19 ans étaient moins susceptibles d'être NEEF que ceux plus âgés. En 2023-2024, la part de jeunes NEEF était de 4,8 % chez les 15-19 ans, comparativement à 12 % chez les 20-24 ans et chez les 25-29 ans.

Une diminution observée dans plusieurs régions

La proportion de jeunes NEEF a considérablement diminué dans certaines régions éloignées depuis 1997-1998, notamment :

en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (35 % c. 19 %);

dans le regroupement de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec (28 % c. 10 %);

au Saguenay-Lac-Saint-Jean (22 % c. 7 %).

Un portrait différencié selon les caractéristiques des jeunes

En 2023-2024, la proportion de jeunes âgés de 15 à 29 ans NEEF variait selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et familiales.

Les proportions étaient plus élevées chez :

les jeunes ne détenant aucun certificat, diplôme ou grade (12 %);

les résidentes et résidents non permanents (16 %) et les personnes immigrantes (15 %);

les personnes appartenant à une minorité visible (14 %);

les jeunes vivant seuls (21 %) ou en couple avec enfant (19 %);

les jeunes dont le père ou la mère ne détient aucun certificat, diplôme ou grade (respectivement 16 % et 22 %).

L'analyse vise à mettre en lumière le portrait des jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation au Québec. En plus d'examiner l'évolution de la fréquentation scolaire des jeunes et de leur situation sur le marché du travail depuis la fin des années 1990, elle propose un portrait des caractéristiques des jeunes NEEF en 2023-2024. L'analyse a été produite à partir des données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada.

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SOURCE Institut de la statistique du Québec