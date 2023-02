OTTAWA, ON, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Pour la 15e année de suite, Hydro Ottawa s'est taillé une place au palmarès des meilleurs employeurs de la région de la capitale .

Hydro Ottawa se classe parmi les meilleurs employeurs et demeure résiliente grâce à son effectif bien ancré dans la communauté (Groupe CNW/Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.)

Lorsque les rafales de vent d'un dérécho historique ont dévasté la capitale nationale et son réseau électrique le 21 mai 2022, les employés d'Hydro Ottawa ont uni leurs efforts pendant plusieurs jours pour rebrancher les clients. Qu'il s'agisse des graves dégâts matériels ou des ravages causés dans la forêt urbaine de la capitale, les dommages à l'infrastructure font en sorte que cette tempête a été la plus violente à ce jour, bien plus intense que la crise du verglas de 1998 et les tornades de 2018.

Les efforts de rétablissement du courant ont constitué une intervention colossale représentant l'équivalent de quatre années de travaux de construction et de réparations d'urgence, qui ont été réalisés en 14 jours seulement. Tout au long de l'intervention, les employés de l'ensemble de l'organisation se sont retroussé les manches pour apporter leur aide. Les liens étroits qui unissent les membres du personnel entre eux ainsi qu'avec la communauté ont été tissés pendant de nombreuses années dans la culture de l'entreprise. Ces liens avec la communauté et la volonté de bien la servir sont l'un des principaux moteurs du succès d'Hydro Ottawa et de sa vision pour l'avenir.

À titre de chef de file pour un avenir énergétique intelligent, l'entreprise s'est engagée à devenir la première compagnie d'électricité appartenant à une municipalité au Canada à rendre ses activités carboneutres au plus tard en 2030. Il s'agit là d'un objectif extrêmement ambitieux. Le personnel dans son ensemble relève le défi pour innover et planifier la voie à suivre. Les employés d'Hydro Ottawa mènent une carrière enrichissante. Leur travail façonne et influence le monde qui nous entoure, en particulier dans les sphères de l'électricité, des solutions énergétiques durables et de la production d'énergie renouvelable, tous des domaines en constante évolution.

Faits en bref

Hydro Ottawa favorise la santé et le bien-être de son personnel en lui offrant un régime d'assurance-maladie, des programmes de conditionnement physique et de mieux-être, une journée de congé payé par an pour faire du bénévolat ainsi qu'un programme d'aide aux employés. Depuis le début de la pandémie, l'entreprise a lancé un programme de thérapie cognitive et comportementale entièrement numérique, dirigé par des thérapeutes, afin de soutenir ses employés et les membres de leur famille qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale.

En 2022, l'entreprise est venue en aide à onze organismes de bienfaisance locaux. Elle a notamment fait un don de 150 000 $ à la Banque d'alimentation d' Ottawa . De plus, la campagne de collecte de fonds de ses employés a permis de recueillir plus de 166 000 $ au bénéfice de Centraide Est de l' Ontario .

Hydro Ottawa a lancé en 2021 le cadre et plan pour l'équité, la diversité et l'inclusion 2021-2025, la troisième édition depuis 2013. Ainsi, l'entreprise s'attachera à continuer d'accroître la diversité de son effectif, à offrir un environnement de travail sûr et inclusif et à renforcer les partenariats établis au sein de la collectivité. De plus, elle s'est engagée en 2022 à atteindre ses objectifs en matière de diversité de genre au plus tard en 2030.

Chaque année, Hydro Ottawa investit dans la formation de son personnel, à raison de près de 40 heures par employé en moyenne. Ces formations portent sur les pratiques de travail sécuritaires dans les corps de métier, les compétences en affaires, la gestion et le perfectionnement en leadership. En 2022, l'entreprise a maintenu l'approche qu'elle avait adoptée pour moderniser ses programmes de formation et de perfectionnement en assurant l'accès des employés à des activités de microapprentissage en tout temps, en tout lieu et sur n'importe quel appareil. Grâce à sa bibliothèque en ligne qui propose constamment de plus en plus de cours, de vidéos et de livres numériques de perfectionnement des compétences professionnelles, les membres du personnel peuvent poursuivre leur formation au moment qui leur convient. Quant aux employés sur le terrain, de nouveaux modules de formation en réalité virtuelle transforment la façon dont ils apprennent et pratiquent leur métier.

Hydro Ottawa appuie ses employés aux grandes étapes de leur vie. Elle aide aussi les membres de leur famille en investissant à leur intention dans un programme de soutien en santé mentale et dans des bourses d'études postsecondaires dans le domaine de la sécurité.

Citation

« Je sais que nos employés donneront le meilleur d'eux-mêmes pour rebrancher nos clients lors d'une situation d'urgence, comme le dérécho de mai ou la tempête hivernale de décembre. Ils se font un devoir de trouver et de mettre en œuvre des solutions novatrices pour améliorer la résilience de notre réseau et de mener des initiatives qui ouvriront la voie à un avenir énergétique plus durable. C'est à ce dévouement à l'égard de leur travail et de leur communauté que nous devons notre succès continu. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable ainsi que la prestation de services énergétiques et de services aux entreprises. En tant que partenaire d'excellence dans un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa est déterminée à favoriser le développement durable et à réduire les répercussions environnementales de tous les aspects de ses activités. Elle possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée - société de distribution locale qui approvisionne plus de 354 000 clients répartis sur le territoire de la Ville d'Ottawa et celui du Village de Casselman; Portage Énergie - principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario, dont le parc d'énergie verte a une puissance installée de 131 mégawatts; et Envari - fournisseur de solutions énergétiques offrant une gamme de produits et de services qui aident les municipalités, ses clients commerciaux et industriels et diverses sociétés de distribution locale à réduire leur consommation et leurs coûts énergétiques.

