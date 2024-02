Après 10 secondes, je coupe le moteur ! Outremont innove en adoptant la réglementation la plus sévère au Québec

MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Soucieuse de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur son territoire et dans un objectif de transition écologique, l'équipe d'Ensemble Montréal à Outremont annonce un nouveau règlement interdisant de laisser allumer le moteur d'un véhicule à essence immobilisé pendant plus de 10 secondes. Cette réglementation s'appliquera lorsque la température extérieure se situe entre zéro et 25 degrés.

« Par cette mesure innovante, la plus stricte du genre à l'échelle du Québec, je souhaite envoyer un message fort que chaque geste compte afin de limiter notre empreinte écologique. Cela passe parfois par de petits détails comme celui d'éteindre son véhicule lorsqu'il n'est pas en mouvement », souligne le maire de l'arrondissement d'Outremont pour Ensemble Montréal, Laurent Desbois.

La réglementation jusqu'ici en vigueur permettait aux automobilistes de laisser le moteur de leur véhicule à essence tourner au ralenti pour une durée maximale de trois minutes.

Pas plus de carburant consommé

Contrairement à la croyance populaire, la littérature confirme qu'au-delà de dix secondes, éteindre puis rallumer le moteur d'un véhicule ne consomme pas plus de carburant que de le laisser tourner au ralenti.

Cette modification au règlement découle de principes formulés par le comité urgence climatique mis en place par l'équipe d'Ensemble Montréal lors de son arrivée en poste en 2021. L'un des premiers mandats confiés au comité était de proposer au conseil d'arrondissement des pistes de solutions pour réduire les émissions de GES en appliquant des mesures qui demandent le moins d'efforts à la population tout en permettant de limiter au maximum les émissions de CO2.

Les changements au Règlement sur les nuisances liées à des véhicules moteurs seront adoptés lors de la séance du conseil d'arrondissement du 6 février 2024 et entreront officiellement en vigueur dans les jours suivants.

L'application du règlement sera assurée par le service de sécurité publique de l'arrondissement d'Outremont.

