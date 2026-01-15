Le gouvernement du Canada investit dans un programme national qui contribue au perfectionnement professionnel des artistes autochtones

PENTICTON, BC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - L'écosystème culturel du Canada joue un rôle essentiel dans notre identité collective, notre économie et notre fierté nationale. Pour soutenir la culture, il faut favoriser la formation professionnelle dans le domaine des arts pour que la prochaine génération d'artistes compétents s'épanouisse à l'échelle locale et internationale.

Aujourd'hui, l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député de Kelowna, a annoncé un investissement de 960 000 $ sur 3 ans pour l'Okanagan Indian Educational Resources Society, communément appelée le Centre En'owkin, un chef de file dans l'élaboration et la mise en œuvre du savoir et des systèmes autochtones. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Cet appui financier contribuera au perfectionnement professionnel des artistes autochtones dans le cadre du Programme national de formation des artistes professionnels autochtones du Centre En'owkin. Ce programme de deux ans offre aux artistes des Premières Nations ainsi que des communautés inuites et métisses une formation interdisciplinaire et du mentorat en art traditionnel et contemporain. Cette formation, qui touche le conte, les arts visuels, la musique et les arts de la scène, vise à faire progresser leur carrière et à revitaliser les arts traditionnels autochtones.

Octroyé dans le cadre du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts, l'investissement aidera les artistes et les chefs de file du domaine culturel autochtones à atteindre leur plein potentiel.

Citations

« Notre pays abrite une communauté artistique riche et dynamique qui nous inspire, nous instruit et nous rassemble. Investir dans les organismes de formation artistique professionnelle est la clé pour édifier une vie culturelle dynamique, soutenir les artistes locaux et préserver notre patrimoine culturel. Cet appui financier nous assure que les artistes autochtones continuent d'avoir accès à la formation et au mentorat dont ils et elles ont besoin pour mener une carrière professionnelle et durable, et pour revitaliser les arts traditionnels autochtones. Leur dévouement et leur passion font notre fierté. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« La réussite des diplômées et diplômés et le succès du Programme national de formation des artistes professionnels autochtones du Centre En'owkin témoignent du talent incroyable et de la résilience des artistes autochtones. En investissant dans ce programme, nous soutenons le parcours des futures générations d'artistes qui pourront ainsi faire entendre leur voix, célébrer le patrimoine autochtone et contribuer au dynamisme du paysage artistique canadien. »

- L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député de Kelowna

« Le financement accordé par Patrimoine canadien contribue à la mission du Programme national de formation des artistes professionnels autochtones, tout en renforçant la protection et la promotion de l'histoire de l'art autochtone, une responsabilité que nous partageons avec toute la population canadienne. »

- Brian Holmes, président, Okanagan Indian Educational Resources Society

« Le Programme national de formation des artistes professionnels autochtones appuie des artistes professionnels depuis plus de 20 ans, en leur offrant du mentorat pour apprendre à mieux connaître les œuvres d'art authentiques, le conte traditionnel et les langues autochtones et ainsi célébrer et préserver les cultures autochtones. »

- Jeannette Armstrong, vice-présidente, Okanagan Indian Educational Resources Society

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts appuie la formation artistique au Canada et contribue au perfectionnement des artistes et des chefs de file du domaine culturel. Il offre du soutien financier aux opérations courantes des organismes artistiques canadiens qui se spécialisent dans la formation d'artistes se destinant à une carrière artistique professionnelle nationale ou internationale de très grande envergure.

Le Centre En'owkin offre plusieurs programmes d'études postsecondaires qui visent à promouvoir la culture, la langue, l'évolution politique et le leadership autochtones, ainsi que l'excellence dans la formation artistique autochtone.

Liens connexes

Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts

Centre En'owkin (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

