OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Nulle communauté n'a été épargnée par la crise des drogues toxiques et des surdoses. Ses conséquences tragiques sont ressenties au cœur de nos familles, nos amis et nos voisins. Chaque jour, les municipalités et les communautés autochtones sont en première ligne de cette crise de santé publique.

Aujourd'hui, Yasir Naqvi, Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, et député d'Ottawa-Centre, a annoncé l'octroi de plus de 3,9 millions de dollars du Fonds d'urgence pour le traitement (FUT) à la ville d'Ottawa pour son projet qui vient en aide aux quartiers d'Ottawa les plus touchés.

Le projet permettra de fournir des services immédiats de réduction des risques, de prévention et de réponse aux surdoses, d'établir des liens directs avec les systèmes de soutien essentiels et favorisera un meilleur accès des personnes aux besoins fondamentaux, à l'aide au logement, à l'emploi et aux services sociaux, ainsi qu'à des traitements de santé liés à la dépendance.

Le FUT contribue aux efforts entrepris pour aider les communautés à intervenir rapidement face aux besoins critiques émergents liés à la crise des surdoses à laquelle sont confrontées les municipalités et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Le FUT soutiendra divers types d'interventions urgentes conçues pour renforcer les capacités locales d'aide aux populations les plus touchées.

Le financement annoncé aujourd'hui aidera Ottawa à fournir un soutien immédiat là où il est le plus nécessaire. Cette crise n'a pas de solution simple et aucune communauté ne peut l'affronter seule. Nous nous engageons à collaborer avec tous les paliers de gouvernement, les intervenants, les partenaires et les personnes ayant une expérience vécue ou en cours pour protéger la santé et la sécurité de nos communautés.

Citations

« Partout au pays, des communautés ont demandé notre aide et, grâce au Fonds d'urgence pour le traitement, nous redoublons d'efforts pour leur fournir le soutien dont elles ont besoin. Ce financement permettra d'apporter un soutien essentiel aux communautés, notamment aux plus défavorisées, pour affronter les pressions immédiates et les besoins urgents au niveau local. Notre collaboration étroite avec les organisations, les municipalités et les communautés autochtones nous permet d'apporter de l'aide là où elle est la plus nécessaire. Nous devons tout mettre en œuvre pour que les gens puissent accéder aux soins et pour assurer la sécurité de nos communautés. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La crise des drogues toxiques et des surdoses continue de toucher des communautés partout au pays, y compris la circonscription d'Ottawa-Vanier. Ce financement essentiel permettra d'assurer l'accès à des services vitaux, à des mesures de réduction des méfaits et à des ressources communautaires indispensables pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. En collaborant -- avec tous les ordres de gouvernement, les fournisseurs de services et les personnes ayant une expérience vécue ou vivant avec une consommation problématique -- nous pouvons mettre en place une réponse compatissante et fondée sur des données probantes, qui sauve des vies et soutient les personnes sur le chemin du mieux-être. »

L'honorable Mona Fortier

Députée d'Ottawa-Vanier et Whip en chef du gouvernement

« Le Canada continue de faire face aux tragédies de la crise des drogues toxiques illégales et des surdoses, une crise qui n'épargne pas les personnes vivant à Ottawa. La Ville utilisera ce financement pour cibler nos quartiers qui ont été les plus touchés par cette crise de santé publique. Cela permettra de prendre soin des personnes qui souffrent et de garantir la sécurité de notre communauté en même temps. »

Yasir Naqvi

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Le budget de 2024 a prévu 150 millions de dollars échelonnés sur trois ans pour un fonds d'affectation spéciale destiné aux municipalités et aux communautés autochtones dans le but de répondre rapidement aux besoins urgents liés à la crise de la dépendance et des surdoses.

À la suite de l'appel à propositions du fonds d'affectation spéciale de 2024, plus de 51 millions de dollars ont été octroyés à 65 projets. Les projets seront rendus publics lorsque les accords seront en place.

