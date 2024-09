Appui gouvernemental à la langue française - Promotion et valorisation de la langue française : Québec lance un appel de projets

QUÉBEC, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Un appel de projets visant à promouvoir et valoriser notre langue commune, le français, est lancé aujourd'hui par le ministre de la Langue française. Cet appel de projets, effectué dans le cadre du Programme de promotion et de valorisation de la langue française, prendra fin le 1er novembre prochain.

Le Programme de promotion et de valorisation de la langue française vise à créer et à maintenir les conditions propices à l'utilisation du français par la population québécoise et à assurer sa vitalité en tant que langue commune du Québec. Il soutient ainsi des organisations qui souhaitent développer des initiatives mettant l'accent sur la valeur ajoutée que confère l'usage de la langue française sur les plans personnel et social. Son but est d'établir des partenariats entre le gouvernement du Québec et des organisations ayant une capacité démontrée d'accès et d'influence auprès du grand public, plus particulièrement auprès des jeunes.

Un financement variant de 10 000 $ à 49 500 $ peut être accordé par projet, couvrant jusqu'à concurrence de 80 % des dépenses admissibles.

Citation

« La valorisation et la promotion du français sont une priorité pour le gouvernement du Québec. Les partenariats avec les organisations qui ont une réelle incidence sur le terrain sont un gage de réussite. On doit s'unir pour faire du français le premier choix dans l'espace public québécois. C'est notamment ainsi que nous parviendrons à renverser la vapeur et à favoriser la vitalité de notre langue commune. J'encourage les organisations qui ont des idées à déposer leur projet! »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

Liens connexes

Programme de promotion et de valorisation de la langue française

Source : Thomas Verville, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Langue française, Tél. : 514 219-5193, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère de la Langue française , Tél. : 418 781-9520, [email protected]