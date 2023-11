Appui financier gouvernemental d'un million de dollars - Québec lance deux appels de projets visant à promouvoir et à valoriser la langue française

QUÉBEC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, annonce le lancement de deux appels de projets en vertu du programme En français, naturellement! et du Programme de promotion et de valorisation de la langue française. Les appels de projets sont d'une durée de cinq semaines et prendront fin le 13 décembre prochain.

En français, naturellement!

Le programme En français, naturellement! vise à appuyer les initiatives d'acteurs du milieu ciblant les jeunes. Pour ce faire, il soutient financièrement des projets qui soulignent l'importance de l'utilisation d'une langue française de qualité dans toutes les sphères de la vie, notamment au travail et dans la consommation de biens et de services. Il appuie aussi des projets qui véhiculent une image positive du français dans l'espace public et qui suscitent l'intérêt et la fierté des jeunes à l'égard de la langue commune et officielle du Québec.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 500 000 $ pour 2023-2024, le programme s'adresse aux organismes à but non lucratif dont le public cible est principalement composé de jeunes, aux organismes autochtones à but non lucratif ou leur équivalent situé dans une communauté autochtone, aux coopératives dont la gouvernance est exclusivement ou majoritairement autochtone, ainsi qu'aux établissements d'enseignements publics et privés et aux centres de services scolaires. Le financement accordé se situe entre 5 000 $ et 49 500 $ par projet et peut couvrir la totalité des dépenses admissibles.

Programme de promotion et de valorisation de la langue française

Le programme vise à créer et à maintenir les conditions propices à l'utilisation du français par la population québécoise et à assurer sa pérennité en tant que langue commune du Québec. Il soutient ainsi des organismes qui souhaitent développer des initiatives mettant l'accent sur la valeur ajoutée que confère l'usage de la langue française sur les plans personnel, professionnel et social.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 500 000 $ pour l'exercice financier 2023-202 4 , le programme permet d'établir des partenariats avec des organismes faisant la promotion et la valorisation du français auprès du grand public. Un financement variant de 10 000 $ à 49 500 $ peut être accordé par projet, couvrant jusqu'à 90 % des dépenses admissibles.

Citation

« Notre gouvernement est résolument engagé à promouvoir et à valoriser notre langue commune, le français. Seul état francophone en Amérique du Nord, notre réalité linguistique est unique et nous impose un devoir de vigilance et d'affirmation. Je suis donc très fier que l'État québécois, au moyen de ces deux programmes, appuie financièrement des organismes dont les initiatives se traduisent par des actions concrètes, et que des jeunes, qui comprennent l'importance d'utiliser le français dans tous les secteurs de leur vie, puissent contribuer à leur manière à la vitalité de notre belle langue française. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

Liens connexes

En français, naturellement!

Programme de promotion et de valorisation de la langue française

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Renseignements: Source : Thomas Verville, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Langue française, Tél. : 514 219-5193, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère de la Langue française, Tél. : 418 781-9520, [email protected]