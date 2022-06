Appui de 760 000 $ à Voiles en voiles

QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirme, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, l'attribution d'une aide financière de 760 000 $ au Groupe Écorécréo pour son projet d'amélioration et d'agrandissement de Voiles en voiles.

L'aide financière provient du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT) du ministère du Tourisme.

Par ce soutien, le gouvernement du Québec souhaite contribuer à la diversification de l'offre touristique de Montréal et à l'attractivité du Québec en tant que destination de choix.

Citations :

« Notre offre touristique diversifiée est l'une de nos marques de commerce, et notre gouvernement est présent pour soutenir les efforts des entrepreneurs qui permettent au Québec de se démarquer. Avec ses installations améliorées et bonifiées, l'entreprise Voiles en voiles propose aux visiteurs une expérience inusitée et distinctive en plein cœur du Vieux-Port de Montréal, une recette idéale pour conserver sa clientèle et en attirer de nouvelles. Félicitations aux gestionnaires du Groupe Écorécréo! Grâce à leurs idées créatives, ils contribuent à faire du Québec une destination recherchée qui rayonne à l'international. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Notre gouvernement a été présent pour assurer une relance forte du centre-ville en soutenant toutes les industries. En appuyant le Groupe Écorécréo, nous veillons à ce que l'offre récréotouristique soit au rendez-vous pour les touristes d'ici et d'ailleurs. Pour que le centre-ville reprenne vie, il faut qu'y aller soit une réelle expérience pour tous. C'est exactement ce que proposent les activités uniques de Voiles en voiles. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, qui renforce la notoriété de la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le PADAT nous a permis de venir bonifier notre offre d'activités familiales en améliorant nos installations existantes et en ajoutant de nouvelles activités. Nous sommes très reconnaissants du soutien financier du gouvernement. Par la réalisation de ce projet, nous avons développé une expérience encore plus immersive pour nos visiteurs tout en nous imposant davantage comme l'une des entreprises leaders dans le domaine des activités récréotouristiques familiales au Québec. »

Jean-Philippe Duchesneau, copropriétaire du Groupe Écorécréo

Faits saillants :

Le projet soutenu comprenait les éléments suivants :

ajout de nouvelles activités participatives familiales (ex. : jeux d'évasion thématiques);



ajout et modification de parcours d'hébertisme aérien;



ajout d'activités au parc (ex. : tag à l'arc et théâtre immersif);

amélioration de la zone d'accueil;



amélioration des actions de marketing;



construction d'un nouveau bâtiment pour l'administration et l'entreposage;



amélioration des opérations (ex. : éclairage, signalisation, zones d'ombre).

Le PADAT, géré par Investissement Québec au nom du gouvernement, poursuit les objectifs suivants :

encourager les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec;



assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique du Québec;



stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

