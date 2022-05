Appui de 22 M$ pour la mise en place de nouvelles mesures appuyant la transition vers un tourisme plus responsable et durable

QUÉBEC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer un investissement de 22 millions de dollars pour la mise en place de nouvelles mesures, concrètes et efficaces, qui appuieront la transition vers un tourisme plus responsable et durable.

C'est ce qu'ont annoncé la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Cet investissement, réalisé dans le cadre du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable, dévoilé en 2021 par la ministre du Tourisme, se décline en trois mesures.

- Plans montagnes : 11 M$ pour renforcer la vitalité du tourisme de montagne

Comme ailleurs dans le monde, plusieurs communautés de montagne au Québec font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d'une seule forme de tourisme, comme le ski alpin ou la randonnée. Les changements climatiques, la courte saison d'activité et la fragilité croissante des entreprises dépendant fortement d'une seule activité saisonnière bousculent les modèles d'affaires.

Pour mieux répondre à ces défis et renforcer la vitalité durable de ces communautés, un montant de 9 millions de dollars sera octroyé à neuf associations touristiques régionales (ATR) en vue de développer et de mettre en œuvre, avec les acteurs clés, des plans montagnes dans les territoires où l'offre touristique de montagne se distingue et présente un fort potentiel. De plus, une somme de 2 millions de dollars sera destinée aux régions non ciblées, mais qui portent des projets ou initiatives en lien avec le tourisme de montagne.

Novateurs et rassembleurs, les plans montagnes miseront entre autres sur le développement ou la consolidation d'une offre touristique quatre saisons; le renforcement des chaînes d'approvisionnement local et la mise en valeur des produits du Québec; la concertation de tous les acteurs territoriaux et l'adoption de pratiques responsables et durables par les entreprises.

- Appui de 8 M$ pour favoriser l'action concertée en tourisme responsable et durable

Une aide financière de 8 millions de dollars permettra la création d'une toute nouvelle mesure pour appuyer les entreprises, les organismes, les entités municipales et les communautés autochtones dans la réalisation de leurs projets collaboratifs en tourisme responsable et durable.

Disponible jusqu'au 31 mars 2025, ce soutien, administré par le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD), aura pour but de mieux ancrer l'offre touristique dans les communautés et de réduire son empreinte environnementale.

Quelques exemples de projets collaboratifs qui pourraient être appuyés : initiative pour augmenter la durée des séjours ou réduire l'empreinte du déplacement des touristes; déploiement de circuits touristiques basés sur la mobilité active ou mise en place de services partagés (ressources administratives, approvisionnement local, etc.) entre acteurs touristiques.

- Soutien de 3 M$ pour assurer l'adaptation de l'industrie aux changements climatiques

Enfin, une somme de 3 millions de dollars, s'échelonnant jusqu'en 2025, est octroyée à Ouranos pour soutenir l'adaptation du secteur touristique aux changements climatiques. En plus de mobiliser et d'informer les acteurs régionaux et sectoriels en tourisme sur la question des changements climatiques, Ouranos appuiera leurs projets d'acquisition de connaissances relativement à cet enjeu et les accompagnera dans l'expérimentation de solutions innovantes.

Cette aide, qui découle du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable du ministère du Tourisme, s'inscrit également dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, plus particulièrement à l'action 3.3.1.1 visant à évaluer les impacts des changements climatiques sur les secteurs économiques les plus vulnérables et à les appuyer dans l'implantation de solutions d'adaptation.

Citations :

« Le tourisme responsable et durable, ce n'est pas qu'une simple tendance : c'est un engagement qu'on doit tous prendre pour les générations futures, et je suis vraiment fière que toute l'industrie soit mobilisée autour de ce projet collectif. Aujourd'hui, notre gouvernement annonce trois mesures fortes, qui vont contribuer à la vitalité de l'industrie, à la réduction de l'impact environnemental du tourisme et à l'augmentation de ses effets bénéfiques pour la population québécoise et les visiteurs. L'industrie a besoin d'appui et d'accompagnement pour assurer la transition, et nous y répondons avec ces investissements. Ensemble, on fera du Québec un leader en tourisme responsable et durable. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Les engagements annoncés aujourd'hui représentent une contribution d'envergure au développement durable de l'industrie touristique et à son adaptation aux changements climatiques. La transformation de l'économie pour créer un écosystème d'affaires plus vert, sobre en carbone et résilient face aux changements climatiques est une priorité. Les consommateurs comme les investisseurs voient de plus en plus l'adoption de pratiques d'affaires durables comme un gage de qualité des produits et des services offerts. Il s'agit maintenant d'accélérer le mouvement en aidant les entreprises à gérer les risques en lien avec les défis environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés, notamment ceux causés par les changements climatiques et la transition énergétique. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Plusieurs facteurs contribuent au développement socioéconomique de nos régions, et le tourisme en est un acteur absolument incontournable. En travaillant notamment à développer de façon durable cette industrie pendant les quatre saisons, nous stimulerons la vitalité des territoires. Grâce à l'engagement des acteurs municipaux, des personnes incontournables dans la mise en place des plans montagnes, plusieurs projets porteurs pour les communautés pourront se réaliser, et j'en suis fière! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Les sommes allouées aux plans montagnes proviennent de l'enveloppe du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (6,7 millions de dollars), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions de dollars) et du ministère de l'Économie et de l'Innovation (2 millions de dollars).

Les neuf ATR qui se partageront l'enveloppe de 9 millions de dollars pour l'élaboration de leurs plans montagnes régionaux respectifs sont :

Destination Québec cité;



Tourisme Cantons-de-l'Est;



Tourisme Charlevoix;



Tourisme Laurentides;



Tourisme Gaspésie;



Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean;



Tourisme Lanaudière;



Tourisme Outaouais;



Tourisme Montérégie.

Pour sa part, Tourisme Chaudière-Appalaches se verra confier l'administration d'une enveloppe de 2 millions de dollars qui permettra de soutenir des projets en tourisme de montagne dans les treize autres régions touristiques.

Sur les 8 millions de dollars attribués au FAQDD, une moitié provient des crédits budgétaires du ministère du Tourisme et l'autre du Fonds d'électrification et de changements climatiques, dans le cadre de la mesure 2.2.1.2 du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à encourager les pratiques de tourisme climato-responsable.

