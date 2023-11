HALIFAX, NS, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens méritent un système de justice qui peut les servir dans la langue officielle de leur choix. En améliorant la capacité d'organisations canadiennes à offrir des services juridiques en français et en anglais dans l'ensemble du pays, le gouvernement du Canada continue de respecter son engagement de soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Aujourd'hui, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, accompagné d'Andy Fillmore, député d'Halifax, et de Vincent Anama, directeur général de l'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse (AJEFNÉ), a annoncé l'octroi de fonds pour appuyer la prestation de services bilingues gratuits à leur centre d'information juridique à Halifax.

Ces fonds appuient le centre Accès Justice Access de l'AJEFNÉ, qui aide les communautés acadiennes et francophones à avoir accès à des services juridiques bilingues, comme des consultations gratuites avec un avocat ou une avocate et des ateliers d'information, dans la langue officielle de leur choix.

L'AJEFNÉ est une organisation à but non lucratif qui s'efforce d'améliorer l'accès à des services juridiques en français pour les communautés et les juristes acadiens et francophones en Nouvelle-Écosse. Elle facilite l'accès à des services de justice en aiguillant et en guidant les clients et en offrant des ressources juridiques en français.

Au moyen du Fonds d'appui à l'accès à la justice dans les deux langues officielles, le ministère de la Justice du Canada verse à l'AJEFNÉ 1 150 000 $ sur cinq ans (2023-2028) pour le centre Accès Justice Access.

Citations

« Après 9 ans d'existence, le centre Accès Justice Access de l'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse (AJEFNÉ) a pu grandir et se faire une place essentielle au sein de la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. Nous nous réjouissons du maintien du financement offert par le ministère de la Justice Canada dans le cadre du Fonds d'appui à l'accès à la justice dans les deux langues officielles. L'AJEFNÉ peut ainsi continuer à appuyer le système juridique en offrant de l'information juridique gratuitement à toute personne de la province et en soutenant notre communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) au moyen de projets d'information juridique ciblés en fonction de leurs besoins. »

Vincent Anama

Directeur général de l'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse

« L'accès à la justice dans les deux langues officielles est important pour notre système de justice et notre gouvernement s'emploie activement à l'améliorer dans l'ensemble du pays. Lorsque des organisations comme l'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse obtiennent le soutien nécessaire, elles peuvent aider les membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire à avoir accès à des services juridiques dans la langue de leur choix. »

L'honorable Arif Virani, C.P., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

Faits en bref

Le Fonds d'appui à l'accès à la justice dans les deux langues officielles du ministère de la Justice Canada fournit du financement à des organisations à but non lucratif, à des établissements d'enseignement et à des partenaires provinciaux et territoriaux afin qu'ils répondent aux besoins de communautés de langue officielle en situation minoritaire francophones et anglophones partout au Canada .

SOURCE Department of Justice Canada

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada, 613-992-6568, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]; Nawal Hind Dahmane, Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse, 782-882-1377, [email protected]