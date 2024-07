Appui au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales - Québec investit plus de 7 M$ dans 24 projets en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 5 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec investit plus de 7 millions de dollars dans 24 projets en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Ce financement contribuera au développement d'entreprises de pêche et de transformation de produits marins ainsi que d'organismes soutenant l'industrie des pêches.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches, M. Stéphane Sainte-Croix, en ont fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion d'une tournée d'entreprises bioalimentaires dans le secteur de Gaspé.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) alloue la somme de 6 776 720 $ en vertu du Programme d'appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales, du Programme de développement territorial et sectoriel et du Programme d'appui financier aux entreprises de pêche commerciale.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) accorde un montant totalisant 233 868 $ par l'entremise du programme Développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires (DÉPART). Celui-ci est géré par Investissement Québec à titre de mandataire.

Enfin, en soutien à ces projets, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) octroie un montant de 11 381 $ pour le développement des compétences des travailleuses et des travailleurs de ce secteur d'activité.

Citations

« Votre gouvernement est heureux d'appuyer des projets qui permettront d'améliorer l'agilité et la résilience des entreprises de transformation de produits marins de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Un tel soutien concourt à ce qu'elles demeurent compétitives et prospères. C'est une priorité gouvernementale de contribuer à la diversité de leurs activités et des marchés qu'elles desservent, d'améliorer leur productivité et d'accroître la valeur ajoutée de leurs produits. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« En contribuant à des projets clés pour les entreprises et le secteur bioalimentaire, on investit de manière efficace dans l'économie de la Gaspésie. Ce soutien financier est une occasion à saisir pour les PME qui jouent un rôle dynamique dans leur communauté, renforçant ainsi leur vitalité. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les Gaspésiens et les Gaspésiennes sont les premiers à bénéficier d'une économie régionale forte. Je suis fière que nous soyons collectivement engagés à maintenir le dynamisme de nos territoires. C'est tout le Québec qui y gagne. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Les sommes investies par le gouvernement du Québec nous permettent de poursuivre l'accompagnement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales, un secteur névralgique pour la Gaspésie et pour le Québec. Je souhaite le meilleur des succès aux promoteurs des projets soutenus. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches

Faits saillants

Entreprise/

organisme Projet Soutien

MAPAQ Soutien

MEIE Soutien

MESS E. Gagnon et Fils Projet de traitement de

l'eau et d'amélioration de

la productivité et de la

sécurité alimentaires 562 253 $



Acquisition de casseuses

automatiques à homards

et d'operculeuses 293 204 $



Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Optimisation de la

productivité de la chaîne

de transformation du

homard 508 125 $



Optimisation de la mise en

viviers du homard 407 185 $ 150 000 $

InnoVactiv Acquisition de données

pour l'obtention d'un

permis de pêche com-

merciale à l'étoile de mer 27 477 $



Chasse-Marée Optimisation de produc-

tivité - chaîne de de

transformation du homard 16 945 $



Poissonnerie de Cloridorme Amélioration des étapes

de déshydratation et de

séchage des concombres de mer 23 299 $ 19 063 $

Menu-Mer Projet de traçabilité des

produits 42 179 $ 29 605 $ 11 381 $ AQIP1 Certification MSC pour le

crabe des neiges 59 808 $



Mise à jour de l'étude sur

les coûts de

transformation du sébaste 13 200 $ 35 200 $

RPPSG2 Identification du homard

2024 200 000 $



Certification MSC pour le

homard 69 307 $



9 nouveaux pêcheurs Acquisition d'une nouvelle

entreprise de pêche 375 000 $



3 pêcheurs Acquisition d'une

entreprise/d'équipement 4 178 738 $*







6 776 720 $ 233 868 $ 11 381 $

1. Association québécoise de l'industrie de la pêche 2. Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie * Garanties de prêts

Mentionnons qu'une somme de 1 253 744 $ a également été attribuée à 20 pêcheurs dans le cadre du Programme d'appui financier aux entreprises de pêche commerciale, volet 3 - Pérennité des entreprises. Celui-ci vise à éviter la perte d'actifs, à assurer la survie des entreprises de pêche, à protéger les emplois dans les entreprises soutenues et à permettre le redressement de la situation financière des entreprises.

Le secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales joue un rôle économique majeur dans les régions maritimes du Québec : Valeur des débarquements par les pêcheurs en 2023 : 353 millions de dollars; Valeur des expéditions des usines de transformation de poissons et de fruits de mer dans les régions maritimes en 2022 : 597 millions de dollars; Emplois directs : près de 8 000.

Le Programme d'appui au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales vise à améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises dans une perspective de développement durable.

L'objectif du Programme de développement territorial et sectoriel est de contribuer à la mise en valeur et au développement durable du secteur bioalimentaire et des territoires par le soutien aux initiatives d'intérêt collectif.

L'objectif du Programme d'appui financier aux entreprises de pêche commerciale est de contribuer à la pérennité des entreprises de pêche, au développement et au maintien de leurs activités ainsi qu'à la préservation des emplois liés au secteur de la capture des produits halieutiques.

L'objectif du programme DÉPART est de permettre aux PME de diversifier et de renforcer leurs activités économiques afin d'améliorer l'indice de vitalité économique de leur municipalité régionale de comté, par rapport à la moyenne des autres.

