TORONTO, le 25 mai 2021 /CNW/ - Un nouveau sondage d'Interac Corp. révèle que les Canadiens sont désireux de soutenir leurs entreprises locales. Les trois quarts des Canadiens (75 pour cent) affirment qu'avec la pandémie, le magasinage et le soutien aux entreprises de leur communauté sont devenus des éléments plus importants, et plus de la moitié des Canadiens (55 pour cent) indiquent que leur désir de soutenir les entreprises locales les amène à dépenser en magasinant plus près de chez eux. La migration vers le télétravail ainsi que le désir renouvelé d'acheter localement sont deux changements durables susceptibles de favoriser la relance des entreprises locales après la pandémie.

L'achat local n'est pas seulement un vœu pieux ou une question de commodité. Les Canadiens sont prêts à prendre des mesures supplémentaires pour soutenir le commerce local. Près de la moitié des Canadiens (48 pour cent) sont prêts à attendre plus longtemps pour la livraison ou la collecte en magasin. 50 pour cent sont prêts à payer jusqu'à cinq dollars de plus et 31 pour cent jusqu'à 10 dollars de plus pour le même produit, si nécessaire, afin de soutenir les entreprises locales au lieu d'acheter auprès des grands détaillants en ligne.

« Bien que les dépenses soient encore en baisse dans l'ensemble et que les effets de la pandémie sur les petites entreprises se font encore sentir au pays, les Canadiens et Canadiennes nous disent que lorsqu'ils dépensent, ils veulent que leur argent soutienne la relance des entreprises de leur région, » a déclaré William Keliehor, chef des activités commerciales, Interac Corp. « Nous savons également que les paiements numériques sans contact sont un facteur de choix important. S'assurer que les entreprises locales peuvent servir les clients en toute sécurité avec des solutions numériques sera un élément clé de la relance économique lorsque les habitudes de dépense reviendront aux niveaux prépandémiques. »

Soixante-six pour cent des Canadiens ont déclaré que les entreprises qui ne s'adaptent pas pour permettre les paiements numériques seront en difficulté. Cette demande se reflète dans une augmentation de 333 pour cent observée sur douze mois des paiements par débit Interac effectués à partir d'une application ou d'un site Web1 de commerçant, et par une augmentation de 113 pour cent sur douze mois des transactions par Virement Interac reçues par les entreprises canadiennes depuis le début de la pandémie2. L'augmentation des transactions commerciales a contribué à la croissance globale de la plateforme, où plus de 832,7 millions de transactions Virement Interac ont été envoyées depuis le début d'avril 2020, soit une augmentation de 52 pour cent sur un an3.

« Nos volumes de transactions montrent à quel point les entreprises se tournent déjà vers les paiements numériques pour aider leurs clients à effectuer des transactions durant cette période sans précédent. Il s'agit d'une tendance prometteuse qui contribuera à la reprise lorsque les Canadiens reviendront à la fréquence d'achat prépandémique, et ce, dans tous les principaux types d'entreprises, » poursuit M. Keliehor. « La popularité des solutions de paiement numérique aura un impact à long terme sur le secteur du commerce de détail au Canada. Les entreprises qui priorisent l'intégration d'options de paiement intégrées tout au long du parcours d'achat du consommateur, que ce soit en ligne, sur une application ou en magasin, seront mieux positionnées pour l'avenir. »

Lorsqu'ils font des achats locaux, les Canadiens souhaitent toujours avoir des choix en matière de paiement. Soixante-douze pour cent d'entre eux croient qu'ils devraient avoir la possibilité de payer par débit lorsqu'ils achètent en ligne, font un achat sur une application ou paient en magasin ou lorsqu'ils font le ramassage de leurs achats en bordure de rue (une augmentation de cinq pour cent depuis que nous avons mené cette étude en août 2020). Près de 70 pour cent croient que les entreprises qui offrent le débit en magasin devraient également accepter le débit pour les paiements en ligne.

Autres faits saillants de l'enquête :

La proximité pendant le confinement - même durant les périodes où les mesures de confinement étaient en vigueur, 64 pour cent des Canadiens ont cherché à soutenir leurs entreprises locales.

même durant les périodes où les mesures de confinement étaient en vigueur, 64 pour cent des Canadiens ont cherché à soutenir leurs entreprises locales. Les points de vente physiques restent importants - 66 pour cent ont déclaré qu'ils étaient prêts à se rendre dans un magasin (physiquement ou pour le ramassage en bordure de rue) pour acheter auprès d'entreprises locales plutôt que d'acheter en ligne.

66 pour cent ont déclaré qu'ils étaient prêts à se rendre dans un magasin (physiquement ou pour le ramassage en bordure de rue) pour acheter auprès d'entreprises locales plutôt que d'acheter en ligne. Paiements numériques - 52 pour cent des Canadiens se disent tout aussi à l'aise de payer une petite entreprise par Virement Interac que par d'autres modes de paiement.

52 pour cent des Canadiens se disent tout aussi à l'aise de payer une petite entreprise par Virement que par d'autres modes de paiement. Les entreprises offrent de nouvelles solutions - les entreprises de l' Alberta ont vu le volume des transactions Virement Interac reçues augmenter de 228 pour cent par rapport à l'année précédente.

les entreprises de l' ont vu le volume des transactions Virement reçues augmenter de 228 pour cent par rapport à l'année précédente. Impact de la pandémie - 90 pour cent des Ontariens pensent que les entreprises locales dans leur province ont été particulièrement affectées par la pandémie.

90 pour cent des Ontariens pensent que les entreprises locales dans leur province ont été particulièrement affectées par la pandémie. Fidélité au marché local - les Québécois sont les plus fidèles, avec 61 pour cent d'entre eux qui disent faire leurs achats localement parce qu'ils veulent soutenir les petites entreprises.

les Québécois sont les plus fidèles, avec 61 pour cent d'entre eux qui disent faire leurs achats localement parce qu'ils veulent soutenir les petites entreprises. Les communautés comptent - 78 pour cent des Britanno-Colombiens croient que les entreprises locales sont plus importantes pour les communautés que les grands détaillants en ligne.

