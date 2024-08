Appui à la compétitivité et à la productivité des entreprises agricoles - Québec investit plus d'un million de dollars pour l'innovation technologique en horticulture

NAPIERVILLE, QC, le 26 août 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce des investissements totalisant plus d'un million de dollars afin d'accélérer l'adoption de technologies agricoles innovantes par les entreprises horticoles du Québec.

L'objectif est de proposer aux producteurs du secteur maraîcher et des secteurs des fraises et des framboises, des serres, des pommes et des pommes de terre des solutions technologiques concrètes, telles que des robots, des outils automatisés ou des capteurs intelligents, pour répondre à leurs défis reliés aux changements climatiques, à l'environnement et à la rareté de la main-d'œuvre. Ces solutions permettront ultimement d'augmenter la compétitivité et la productivité des entreprises agricoles.

L'Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ) reçoit une somme de 760 000 $ afin d'évaluer des technologies visant à accroître l'automatisation des opérations de production et à optimiser l'utilisation des pesticides et des intrants. Ce projet sera réalisé en collaboration avec le Réseau d'expertise en innovation horticole (REIH) et la Zone Agtech.

En vue de soutenir la coordination du REIH, l'APMQ reçoit également une aide financière de 247 544 $ par l'entremise du Programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026.

« Je salue le leadership des partenaires de la filière horticole qui s'allient et se concertent afin de partager leur vision commune entourant l'innovation. Plus que jamais la recherche et le développement des technologies doivent se systématiser en agriculture pour accroître la robotisation et l'automatisation de la production de fruits et de légumes au Québec. Ce sont des assises sur lesquelles se développeront des entreprises prospères et concurrentielles, pour un secteur agroalimentaire durable et moderne et une plus grande autonomie alimentaire. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne le développement des entreprises agricoles partout au Québec, et très fière que cette annonce ait lieu dans la circonscription de Huntingdon. La Montérégie est un important territoire nourricier pour le Québec, notamment quand on pense à la production maraîchère. L'annonce d'aujourd'hui permettra aux producteurs d'être plus innovants, productifs et compétitifs dans l'avenir et générera des retombées économiques pour l'ensemble de nos régions. »

Carole Mallette, députée de Huntingdon

« Comme président de la Zone Agtech, je me réjouis de cette annonce qui renforce la collaboration entre le Réseau d'expertise en innovation horticole et la Zone Agtech. Elle marque une étape clé pour accélérer l'adoption de technologies agricoles innovantes au Québec. La Zone Agtech est résolument engagée à soutenir le REIH en attirant des entreprises et en développant des solutions qui aideront nos producteurs à relever les défis actuels et à rester compétitifs à l'international. »

Sébastien Nadeau, maire de L'Assomption et président de la Zone Agtech

« La mécanisation, la robotisation et l'automatisation demeurent peu intégrées dans les fermes horticoles. Les entreprises dépendent encore largement de la main-d'œuvre, qui représente jusqu'à 50 % de leurs coûts totaux. En même temps, dans le passé, il n'y avait aucune vision pour développer une stratégie d'adoption de nouvelles technologies et pour faire le pont avec les centres de transfert de technologie et les développeurs. C'est ici que le Réseau peut agir. Le soutien financier annoncé aujourd'hui constitue une excellente nouvelle qui améliorera la compétitivité du secteur. »

Catherine Lefebvre, président de l'Association des producteurs maraîchers du Québec

« Cette initiative marque un tournant pour l'industrie des fraises et des framboises et pour le secteur horticole en général. Grâce à cette aide précieuse, nous pourrons explorer des solutions automatisées et intelligentes qui répondent efficacement aux défis actuels comme les changements climatiques et le coût de la main-d'œuvre. L'adoption de technologies innovantes représente une étape cruciale pour améliorer la compétitivité et la durabilité de nos entreprises, et ainsi nous assurer de demeurer un chef de file en production de fraises au pays. »

Guy Pouliot, vice-président de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Les associations de producteurs qui participent au Réseau d'expertise en innovation horticole (REIH) sont l'Association des producteurs maraîchers du Québec, l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, Les Producteurs en serre du Québec, Les Producteurs de pommes de terre du Québec et Les Producteurs de pommes du Québec.

Les différents centres de recherche ayant une expertise en innovation horticole seront également sollicités pour participer au projet à titre de conseillers externes ou comme responsables de la réalisation des protocoles et des évaluations.

Au total, cinq technologies, soit une par association prenant part au REIH, seront évaluées sur une période de deux ans. Des protocoles d'évaluation standardisés seront mis en place en amont. Ils réuniront les intervenants des milieux de la recherche et des utilisateurs pour établir des critères de base qui font consensus ainsi qu'une méthodologie permettant de comparer les technologies. Le développement de ces outils de même que les évaluations sur le terrain seront confiés à des organismes de recherche indépendants pour adopter une approche rigoureuse.

Le secteur maraîcher et fruitier au Québec est composé de plus de 4 700 producteurs agricoles qui ont généré des recettes monétaires de près de 1,47 milliard de dollars en 2023.

Au fil des ans, le REIH, en collaboration avec la Zone Agtech, a développé des activités de veille et de concertation des producteurs et des acteurs de l'innovation pour identifier des technologies prometteuses répondant aux enjeux de main-d'œuvre des entreprises horticoles. Ils ont su cibler les besoins spécifiques des secteurs maraîcher et fruitier et regrouper l'expertise scientifique et technologique dans ces domaines d'avenir pour renforcer le secteur agricole et accroître l'autonomie alimentaire du Québec.

Le Programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026 a pour objectif général de contribuer à la mise en valeur et au développement durable du secteur bioalimentaire et des territoires par le soutien aux initiatives d'intérêt collectif.

