Appui à l'organisme M361 pour l'appel de projets Jeunes leaders Autochtones en développement durable 2024-2025

QUÉBEC, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Afin de soutenir concrètement les jeunes Autochtones ainsi que les organismes qui travaillent à leurs côtés dans la réalisation de projets de développement durable adaptés à leur réalité, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'une somme de 500 000 $ sera remise à l'organisme M361, pour soutenir les projets sélectionnés dans le cadre de l'appel de projets Jeunes leaders Autochtones en développement durable 2024-2025.

À propos de l'appel de projets

L'appel de projets Jeunes leaders Autochtones en développement durable 2024-2025 est géré par M361, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse. Il permet aux jeunes autochtones de 15 à 35 ans ainsi qu'aux organismes ralliant la jeunesse autochtone du Québec de faire rayonner leur connaissance et leur expertise en cohérence avec une vision holistique de la santé qui englobe toutes les sphères de la vie : physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.

Un financement pouvant aller jusqu'à 65 000 $ est offert aux jeunes et aux organismes admissibles pour la poursuite ou la réalisation de projets qui favorisent le leadership des jeunes autochtones à travers des démarches visant à assurer le futur des 7 prochaines générations.

Les projets soumis doivent respecter les 2 critères principaux suivants :

soutenir le leadership de la jeunesse autochtone, c'est-à-dire une mobilisation qui peut prendre l'une des 2 formes suivantes : impliquer des jeunes dans l'idéation et la réalisation du projet, offrir au moins 1 activité aux jeunes autochtones durant l'année de financement du projet;

respecter un minimum de 2 dimensions du développement durable (environnementale, économique, ...respecter un minimum de 2 dimensions du développement durable (environnementale, économique, sociale-culturelle- spirituelle ou juridique).

« Les Premières Nations et les Inuit mettent de l'avant les principes du développement durable depuis des millénaires. Le maintien des modes de vie ainsi que de la diversité des cultures et des langues prouve la durabilité et la force des Autochtones ainsi que le lien toujours étroit entretenu avec leur territoire. En tant que ministre responsable de la Jeunesse, je suis inspiré par l'initiative des jeunes Autochtones qui assument déjà un leadership en matière de développement durable. Le soutien offert à M361 par l'appel de projets Jeunes leaders Autochtones en développement durable permettra de mettre en valeur l'importance que revêt le territoire pour les jeunes Inuit et des Premières Nations. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cet appel de projets réservé aux jeunes leaders Autochtones en développement durable s'inscrit dans l'engagement du gouvernement de soutenir la jeunesse autochtone du Québec. Je suis convaincu que les projets soumis contribueront positivement à l'épanouissement de nos communautés. J'encourage les organismes admissibles à saisir cette occasion de concrétiser des projets qui favorisent le leadership des jeunes autochtones et ainsi de voir émerger des projets inspirants qui renforceront la capacité d'action des jeunes et qui les aideront à s'épanouir dans leur milieu. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

« Je le dis souvent : les Autochtones sont les premiers témoins des changements climatiques! Cet appel de projets de M361 permettra aux jeunes de démontrer tous leurs savoirs en matière de développement durable. J'ai hâte de voir les projets choisis. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants

L'appel de projets se tient du 1 er au 23 février 2024.

au 23 février 2024. L'organisme M361 a fait ses preuves pour faciliter le développement et le déploiement de stratégies visant des répercussions positives dans la société et les communautés. Il pourra compter sur des partenaires de réalisation comme le Réseau jeunesse des Premières Nations Québec- Labrador .

. L'aide financière octroyée par le Secrétariat à la Jeunesse s'inscrit en cohérence avec les objectifs du Plan d'action jeunesse 2021- 2024 et contribue à la mise en œuvre de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

