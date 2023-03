BERLIN, le 30 mars 2023 /CNW/ - La planète s'emploie à bâtir une économie mondiale carboneutre pour contrer la menace que représentent les changements climatiques pour notre survie. Cette transition a pour effet d'accroître considérablement la demande pour l'énergie propre et les technologies d'énergie propre ainsi que pour les matières premières nécessaires à leur production.

Des dynamiques géopolitiques coexistantes, dont l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, montrent que des pays partageant les mêmes vues ont besoin de disposer d'approvisionnements stables et sûrs en ces ressources et technologies - dont la production doit être compatible avec les objectifs fixés par la science pour le climat et la nature et se faire dans le cadre d'un partenariat et de consultations en bonne et due forme avec les peuples autochtones.

Ce besoin représente une occasion unique pour notre pays, et le gouvernement fédéral se prépare à la saisir pour faire du Canada un fournisseur de technologies et d'énergies propres de choix dans un monde carboneutre. Dans cette optique, le gouvernement du Canada a annoncé cette semaine dans son budget de 2023 des investissements colossaux dans l'énergie propre, notamment des mesures incitatives et fiscales en appui à l'électricité propre, l'hydrogène propre et les minéraux critiques.

Voilà le message qu'a livré le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, à l'occasion du Dialogue de Berlin sur la transition énergétique (Berlin Energy Transition Dialogue) cette semaine à Berlin, en Allemagne. Le ministre Wilkinson était accompagné d'une délégation commerciale formée de plus de 15 entreprises, organisations et représentants et communautés autochtones en quête de débouchés commerciaux dans le domaine de l'énergie propre.

Durant la mission de trois jours, le ministre Wilkinson a dit poursuivre trois objectifs dans le cadre de cette occasion économique d'une génération pour le Canada. Ces trois objectifs s'énoncent comme suit :

1. Acheminer de l'énergie propre jusqu'à l'Europe. Dans cette optique, le Ministre :



a annoncé de concert avec le vice-chancelier allemand Robert Habeck que le Canada et l'Allemagne prennent les prochaines mesures prévues dans la déclaration conjointe du Canada et de l'Allemagne sur l'hydrogène pour progresser dans quatre domaines stratégiques d'intérêt commun, à savoir :

i. s'efforcer d'établir des normes mondiales sur la certification en matière d'intensité carbonique et la durabilité socioécologique, en tenant compte des lois et règlements en vigueur ainsi que des progrès accomplis dans les forums multilatéraux;

ii. explorer la collaboration entre ports de départ et d'arrivée;

iii. repérer les mesures canadiennes et allemandes susceptibles d'accélérer les investissements dans les projets d'hydrogène, y compris pour gérer les risques liés aux projets;

iv. établir des plateformes pour mettre en lumière et aborder divers enjeux relatifs à l'exploitation et au commerce de l'hydrogène ainsi qu'à la transition de l'industrie vers l'hydrogène.



a favorisé les discussions multilatérales sur le commerce d'hydrogène propre avec d'importants alliés comme l'Allemagne et la France pour :

i. accélérer la production et l'exportation d'hydrogène propre;

ii. établir des normes mondiales en matière d'intensité carbonique et de durabilité pour favoriser le commerce d'hydrogène propre entre le Canada et tous ses partenaires étrangers.

2. Accélérer les politiques de transition énergétique et renforcer la sécurité énergétique en Europe. Dans cette optique, le Ministre :



a présenté des travaux effectués par un groupe de l'Agence internationale de l'énergie (c.-à-d. le groupe de travail ministériel sur la surveillance du marché du gaz et des combustibles propres et sur la sécurité de l'approvisionnement) placé sous sa présidence;



a souligné que le Canada avait fait don de sept transformateurs électriques pour faciliter la réparation du réseau électrique de l' Ukraine , ce qui a permis à des Ukrainiens d'alimenter leurs maisons en électricité pour utiliser les appareils de première nécessité; ce don s'ajoute à celui de 24 génératrices (12 de grande taille et 12 de petite taille) offertes par la Société Radio-Canada aux médias ukrainiens et livrées en mars 2023;

a rencontré des homologues européens pour discuter de l'importance non seulement d'agir pour faire avancer la transition énergétique et renforcer la sécurité énergétique, mais aussi d'assurer la sûreté et la durabilité des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques;



a rencontré le ministre de l'Énergie de l' Ukraine , German Galushchenko, pour discuter du soutien que fournit actuellement le Canada pour renforcer les chaînes d'approvisionnement en ressources naturelles de l' Ukraine et pour assurer la sécurité énergétique, y compris en matière d'énergie nucléaire. Cette discussion s'inscrit dans le prolongement de travaux de collaboration entre le Canada et l' Ukraine , notamment l'adhésion du ministre Wilkinson à un conseil consultatif de l'énergie de haut niveau, le High-Level Energy Advisory Council.

3. Consolider les relations commerciales entre les entreprises canadiennes et allemandes dans le domaine de l'énergie et des ressources naturelles. À cette fin, le Ministre :



a réuni, de concert avec le vice-chancelier Habeck, des chefs de file de l'industrie pour renforcer les liens commerciaux entre nos pays au chapitre de l'énergie propre et des minéraux critiques durables;



a souligné le rôle essentiel que jouent les communautés autochtones dans l'élaboration de projets liés à l'énergie propre et aux minéraux critiques durables.

Les efforts déployés par le ministre Wilkinson à Berlin viennent s'ajouter aux récentes visites fructueuses effectuées par d'importants dirigeants européens au Canada, dont :

Attachés aux mêmes principes, le Canada et l'Allemagne sont des partenaires mondiaux qui ont la même volonté de renforcement du multilatéralisme et de respect de l'ordre international fondé sur la règle de droit. La mission de cette semaine à Berlin s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures importantes que le gouvernement du Canada continue de prendre pour créer de bons emplois partout au pays, tout en soutenant ses alliés internationaux et en luttant contre les changements climatiques. Le Canada et l'Allemagne entretiennent un partenariat étroit et amical, qui se traduit par une coopération active sur la scène internationale ainsi que par de solides relations économiques et commerciales.

Le mois prochain, le ministre Wilkinson se rendra avec le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, à Sapporo, au Japon, pour participer à la réunion des ministres du G7 sur le climat, l'énergie et l'environnement. Le ministre Wilkinson continuera d'y collaborer avec tous les partenaires pour faire du Canada le fournisseur mondial de choix en matière d'énergie propre dans un monde carboneutre, et ce, afin d'assurer un avenir prospère et propre pour l'ensemble de la population canadienne d'un bout à l'autre du pays.

Citations

« Le Canada et l'Allemagne sont alliés dans leur soutien à l'Ukraine, au sein de l'OTAN et en ce qui a trait à l'énergie et au climat. Cette semaine, nous avons réalisé des progrès tangibles dans la mise en place de systèmes énergétiques propres et sûrs entre nos deux pays, et je me réjouis à l'idée de continuer à travailler avec nos homologues allemands dans ces dossiers. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Nous sommes impatients d'accélérer les initiatives de l'Alliance pour l'hydrogène en exécutant un plan d'action commun axé sur nos principaux domaines d'intérêt. Avec le Canada comme partenaire de confiance, nous prenons les mesures qui s'imposent en vue de recevoir les premières livraisons de produits dérivés de l'hydrogène vert d'ici quelques années seulement. »

Robert Habeck

Vice-chancelier allemand et ministre fédéral des Affaires économiques et de l'Action climatique

