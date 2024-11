Ce plan contribuera à préserver le patrimoine de notre pays et à rapprocher la population canadienne de l'histoire dans le centre-nord de la Colombie-Britannique.

FORT ST. JAMES, BC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux témoignent de la richesse et de la diversité du patrimoine du Canada et donnent aux Canadiennes et Canadiens l'occasion de se familiariser avec leur riche histoire. Le réseau de lieux patrimoniaux nationaux administré par Parcs Canada représente ce que le Canada a de mieux à offrir et raconte qui nous sommes, notamment les histoires, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

Le plan directeur du lieu historique national du Fort-St. James a été approuvé par le président et directeur général de Parcs Canada, Ron Hallman. Révisés tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence prévue par la Loi sur l'Agence Parcs Canada et orientent la gestion des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation.

Le nouveau plan du lieu historique national du Fort-St. James décrit les stratégies clés suivantes :

Rendre hommage aux liens et aux cultures autochtones.

Protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel.

Accueillir les visiteurs.

Veiller à la résilience du lieu historique.

En outre, le nouveau plan directeur met un accent particulier sur l'examen et le renouvellement des liens avec les communautés autochtones à proximité de Nak'al'bun (lac Stuart) avec l'intégrité commémorative et les possibilités d'expérience du visiteur offertes au lieu historique. Ces communautés sont notamment les Premières Nations Nak'azdli Whut'en, Tl'azt'en, Yekooche et Binche Whut'en, ainsi que la Nation métisse de la Colombie-Britannique.

Le plan directeur du lieu historique national du Fort-St. James s'appuie sur les commentaires des partenaires autochtones de la région de Fort St. James/Vanderhoof, ainsi que d'autres partenaires et du public représentant la collectivité de Fort St. James, Northern BC Tourism, BC Parks, entre autres, et des visiteurs passés et actuels. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada continuera de protéger un exemple important du patrimoine culturel du Canada, de mobiliser les peuples autochtones, de collaborer avec ces derniers et de donner à la population canadienne la possibilité de découvrir son histoire par des moyens nouveaux et originaux.

Le plan directeur du lieu historique national du Fort-St. James peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à l'adresse suivante : https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/bc/stjames/info/plan. Pour vous renseigner sur la visite de ce lieu historique national, rendez-vous à : https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/bc/stjames.

Citations

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, favorisent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada selon différents points de vue. Ce sont des lieux où, chaque jour, d'innombrables Canadiens et Canadiennes, ainsi que des visiteurs du monde entier renouent avec l'histoire et découvrent la nature. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du plan directeur du lieu historique du Fort-St. James, lequel contribuera à façonner l'avenir de cet endroit précieux. En tant que ministre responsable de Parcs Canada, j'applaudis cet effort collectif pour garantir que ce lieu historique continue de protéger notre patrimoine national commun et que les prochaines générations pourront en profiter pour les années à venir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Je suis conscient et reconnaissant du rôle clé que jouent la collectivité de Fort St. James et les collectivités avoisinantes pour aider Parcs Canada à remplir son mandat, au nom de la population canadienne, notamment grâce à de nombreuses collaborations visant à protéger l'intégrité commémorative et à fournir des services liés au tourisme naturel et culturel aux visiteurs du lieu historique national du Canada du Fort-St. James. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Les faits en bref

Le lieu historique national du Fort-St. James se trouve sur le territoire non cédé des Premières Nations Nak'azdli Whut'en, Yekooche, Binche Whut'en et Tl'azt'en.

se trouve sur le territoire non cédé des Premières Nations Nak'azdli Whut'en, Yekooche, Binche Whut'en et Tl'azt'en. Le lieu historique national du Fort-St. James abrite la plus grande collection in situ de bâtiments en bois originaux représentant la traite des fourrures au Canada .

abrite la plus grande collection in situ de bâtiments en bois originaux représentant la traite des fourrures au . Le lieu historique national du Fort-St. James est associé à des personnages d'importance historique nationale, dont le chef Kw'eh, Simon Fraser , James Douglas et le père Morice.

est associé à des personnages d'importance historique nationale, dont le chef Kw'eh, , et le père Morice. Le fort St. James est établi en tant que poste de traite de fourrure en 1806. En 1821, la Compagnie de la Baie d'Hudson prend le contrôle du site et en fait son centre administratif dans la région.

est établi en tant que poste de traite de fourrure en 1806. En 1821, la Compagnie de la Baie d'Hudson prend le contrôle du site et en fait son centre administratif dans la région. Le lieu historique national du Fort-St. James est ouvert de 9 h à 17 h, de la longue fin de semaine de mai à la longue fin de semaine de septembre. Discutez avec le personnel d'interprétation du lieu historique, faites une visite audio autoguidée, mangez un repas au Home Stretch Diner et, surtout, ne manquez pas d'assister aux courses de poulets!

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Jenny DeMarco, Unité de gestion de Jasper, 780‑852‑6109, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]