LONDON, ON, le 14 juill. 2022 /CNW/ - Les tribunaux de la Colombie-Britannique et du Québec ont approuvé un protocole de distribution de fonds de règlement d'un montant de 29,7 millions de dollars dans le cadre de l'action collective canadienne pour la fixation des prix des lecteurs de disques optiques.

Camp Fiorante Matthews Mogerman LLP (« CFM »), Siskinds LLP et Groupe de droit des consommateurs inc./Consumer Law Group Inc. ont annoncé aujourd'hui l'approbation des tribunaux.

L'action collective allègue une fixation des prix sur le marché des lecteurs de disques optiques (« LDO ») et de certains produits contenant des LDO. « À la suite de notre succès à la Cour suprême du Canada, qui a confirmé la capacité des consommateurs finaux à accéder à la justice dans ces affaires, nous avons obtenu des règlements d'environ 29,7 millions de dollars au bénéfice des membres du groupe », expliquait Reidar Mogerman du cabinet CFM.

Les règlements totalisant environ 29,7 millions de dollars ont été conclus avec dix groupes de défenderesses. Les défenderesses visées par les règlements n'admettent aucune faute ni responsabilité. Les règlements ont déjà été approuvés par les tribunaux.

« Les complots illicites de fixation des prix sont nuisibles au marché, car les entreprises et les consommateurs paient trop cher pour les biens et les services », expliquait Linda Visser du cabinet Siskinds LLP à Londres, en Ontario. « Les règlements visent à réparer ce préjudice. Les Canadiens qui ont acheté les produits concernés sont encouragés à demander des indemnités de règlement. Le processus de réclamation approuvé par les tribunaux est facile à utiliser - en particulier pour les consommateurs. »

Toute personne ayant acheté des LDO ou des produits LDO (tels que définis dans le protocole de distribution) au Canada entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2010 est admissible aux montants des règlements.

Sous réserve d'ordonnances ultérieures des tribunaux, les personnes peuvent déposer une demande pour recevoir 20.00 $ sans fournir de preuve d'achat. Pour les demandes plus élevées, le demandeur devra fournir une preuve. Les demandes peuvent être déposées en ligne à l'adresse https://www.actioncollectiveldo.com/ au plus tard le 14 novembre 2022. De plus amples informations sur les règlements, la distribution des fonds de règlement et le processus de réclamation sont disponibles en ligne à l'adresse https://www.actioncollectiveldo.com/ ou en appelant l'administrateur des réclamations au 1-800-296-7759.

À propos des avocats du groupe

Siskinds LLP est un cabinet d'avocats offrant des services complets, avec des bureaux à Toronto et à Londres. Siskinds LLP est un cabinet d'avocats chef de file en matière d'action collectives au Canada. Pour en savoir plus à propos de Siskinds LLP, consultez le site www.siskinds.com.

CFM est un cabinet d'avocats boutique basé à Vancouver qui se spécialise dans les actions collectives, les litiges relatifs aux accidents d'aviation et les litiges relatifs à la responsabilité du fait du fabricant, au nom des demandeurs. Pour en savoir plus à propos de CFM, consultez le site www.cfmlawyers.ca.

Groupe de droit des consommateurs inc. est un cabinet d'avocats spécialisé dans les actions collectives ayant des bureaux à Montréal et à Ottawa. Groupe de droit des consommateurs inc. s'occupe activement de litiges complexes, en mettant l'accent sur la protection des consommateurs, l'antitrust, les médicaments et les actions collectives en matière de responsabilité du fabricant. Pour en savoir plus sur Groupe de droit des consommateurs inc., consultez le site www.clg.org.

Renseignements: Ontario: Linda Visser ou Bridget Moran, Siskinds LLP, 275, rue Dundas, unité 1, London, ON N6B 3L1, Tél.: (416) 362-8334, Courriel: [email protected]; Colombie-Britannique: David Jones ou Reidar Mogerman, Camp Fiorante Matthews Mogerman LLP, #400 - 856, rue Homer, Vancouver, BC V6B 2W5, Tél.: 1-800-689-2322, Courriel: [email protected]; Québec: Jeff Orenstein ou Andrea Grass, Groupe de droit des consommateurs inc., 1030 rue Berri, bureau 102, Montréal, QC H2L 4C3, Tél.: (514) 266-7863, Courriel: [email protected]