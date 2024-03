Cette mesure offrira plus de choix aux consommateurs lorsqu'ils cherchent à obtenir des conseils financiers

TORONTO, le 22 mars 2024 /CNW/ - L'organe de réglementation des services financiers de l'Ontario, l'ARSF, a approuvé la désignation de Planificateur financier agréé® de l'Institut canadien de planification financière (CIFP) comme titre de compétence pour l'utilisation du titre de planificateur financier en Ontario.

« En approuvant un autre titre de compétence, nous accroissons le choix offert aux particuliers et aux familles qui cherchent à obtenir l'aide d'un professionnel financier qualifié », a déclaré Huston Loke, vice-président directeur, surveillance des pratiques de l'industrie. « Les consommateurs peuvent aussi être assurés de faire affaire avec une personne qui a un niveau minimal de formation, qui est supervisée par un organe d'accréditation approuvé et qui est assujettie à un processus de plainte et de discipline. »

Jusqu'ici, l'ARSF a approuvé cinq organes d'accréditation et 14 titres de compétence en vertu de son Cadre de protection du titre des professionnels des finances. L'ARSF exige que les organes d'accréditation, comme le CIFP, adoptent de solides processus de supervision et un code de conduite qui accorde la priorité aux intérêts des clients et assure le traitement équitable des consommateurs. Ce sont les organes d'accréditation approuvés qui surveillent la conduite des titulaires de leur titre de compétences en tant que planificateur financier ou conseiller financier.

« Il s'agit d'une avancée positive, car la désignation de Planificateur financier agréé® permettra à un plus grand nombre de planificateurs financiers de répondre aux besoins financiers holistiques des consommateurs de l'Ontario », a indiqué Keith Costello, président et chef de la direction du CIFP. « Le CIFP applaudit les efforts soutenus de l'ARSF pour veiller à ce que les consommateurs des quatre coins de la province aient accès à de judicieux conseils financiers. »

Pour de plus amples renseignements sur le CIFP et la désignation de Planificateur financier agréé® approuvée par l'ARSF, visitez le site Web du CIFP.

En savoir plus

L'ARSF continue à tenir une liste des organes d'accréditation approuvés sur son site Web pour aider les utilisateurs du titre et les consommateurs à identifier les titres de compétences donnant le droit d'utiliser les titres de planificateur financier et de conseiller financier. L'ARSF a aussi lancé un Outil de vérification des titres de compétence - un guichet unique et convivial permettant aux consommateurs de vérifier le titre de compétence de toute personne qui dit porter le titre de planificateur financier ou de conseiller financier (ou un titre similaire) en Ontario.

Pour en savoir plus sur le Cadre de protection du titre des professionnels des finances de l'ARSF, y compris sur les périodes de transition, veuillez consulter la page Planificateurs financiers et conseillers financiers de l'onglet Pour le secteur.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs, afin d'assurer la sécurité financière, l'équité et des choix pour tous. Renseignements : www.fsrao.ca/fr.

